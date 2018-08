Die Toten Hosen, der Traditionsverein des deutschen Punkrock

Die Menge tobt, als Sänger Campino für eine Coverversion des Ärzte-Songs „Schrei nach Liebe“ zwei „Berliner Urgewächse“ ankündigt. Rodrigo González von Die Ärzte und Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks stürmen die Bühne, und für einige Minuten kann das Publikum einem kleinen Gipfeltreffen der deutschen Rockmusik beiwohnen.

Bei dem Nachholkonzert der Toten Hosen am Mittwoch in der Waldbühne herrscht von Beginn an Stadionatmosphäre. Ein Hörsturz Campinos hatte den im Juni geplanten Auftritt zunächst verhindert. Die Fans scheinen es der Band jedoch nicht übel zu nehmen. Schals mit dem Bandlogo werden stolz über den Kopf gehalten und Fahnen verschiedener Nationen und Fußballvereine werden eifrig durch die Luft geschwenkt.

Die Düsseldorfer Band ist der Traditionsverein des deutschen Punkrock. Man merkt ihnen die langjährige Bühnenerfahrung an. Während Campino sich springend über die Bühne bewegt und vollkommen im Fokus steht, spielt der Rest der Band lässig und routiniert die Instrumente.

Neben den Liedern des aktuellen Albums „Laune der Natur“ spielen sie auch viele ältere Nummern wie „Hier kommt Alex“ und „Alles aus Liebe“. Zeitweise werden sie dabei von vier Streichern unterstützt, die sich Michail-Gorbatschow-Gedächtnisquartett nennen. Einer der beiden Geiger des Quartetts darf später am Abend sogar das Mikro übernehmen und eine überzeugende Darbietung des AC/DC-Hits „TNT“ hinlegen.

Das Publikum in der Waldbühne ist bunt gemischt, und wirkt auf den ersten Blick überhaupt nicht wie das Publikum eines Punkrock-Konzerts. Statt Irokesenschnitt und zerrissener Kleidung sieht man viele Polohemden und umgebundene Fleecejacken.

Punkrock ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. In den neueren Liedern der Band geht es häufig um allgemein verständliche Themen wie Vergänglichkeit und Nostalgie. Und spätestens seit ihrer zeitweise omnipräsenten Hymne „Tage wie diese“ sind die Toten Hosen absolut salonfähig. So salonfähig, dass selbst die CDU das Lied 2013 auf einer Veranstaltung spielte – zum Ärger der Toten Hosen natürlich.

Doch der erste Eindruck beim Blick auf das Publikum trügt. Selbstverständlich gibt es an diesem Abend Punkrock zu hören, mit Liedern wie „Willkommen in Deutschland“, in denen die Band klare Kante zeigt. Vor der Bühne gibt es die meiste Zeit über einen ordentlichen Pogo und auch an politischen Botschaften ist das Konzert nicht arm.

„Nazis raus!“, skandiert das Publikum

Campino thematisiert unter anderem die aktuellen Ereignisse in Chemnitz, wo es am Sonntag bei einer rechten Demonstration zu Ausschreitungen gekommen war. Noch während er spricht, beginnt das Publikum, die Worte „Nazis raus!“ zu skandieren.

Neben der ernsten Politik soll jedoch auch der Spaß an diesem Abend nicht zu kurz kommen. Also darf das Publikum gegen Ende darüber abstimmen, welche ihrer zahlreichen „Sauflieder“, wie Campino sie nennt, die Band während der Zugabe spielen soll. Die Wahl fällt auf „Bis zum bitteren Ende“ und „Eisgekühlter Bommerlunder“.

Erst ganz zum Schluss kündigt Campino jene Hymne an, die mittlerweile Dauergast auf deutschen Hochzeiten und Beerdigungen ist. Dann erlaubt die Band sich einen kurzen Spaß, und beginnt, zunächst einen anderen Song als das erwartete „Tage wie diese“ zu spielen.

Erst nachdem sie für einen kurzen Moment die enttäuschten Gesichter genossen haben, spielen sie das Lied, auf das viele Fans schon den ganzen Abend gewartet haben. Dann bedanken sie sich und schicken ihr Publikum zum Klang der Stadionhymne „You’ll Never Walk Alone“ nach Hause.