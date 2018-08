Daniel Barenboim tritt Sonntag in der Waldbühne ans Pult

Berlin. Es wird ein Klassikereignis, natürlich, denn alle Zutaten stimmen: Ein ausgezeichnetes, junges Orchester spielt in der Waldbühne, am Pult steht Daniel Barenboim, ein umworbener Weltstar. Überhaupt verkörpert das von ihm gegründete West-Eastern Divan Orchestra, in dem israelische und arabische Musiker spielen, den Traum von einem friedlichen Miteinander. All das wird wieder in der Berliner Sommerluft liegen, obendrein soll das Programm mit Werken von Tschaikowsky und Debussy das Open-Air-Publikum umschmeicheln.

Daniel Barenboim und der frühere Kulturstaatsminister Michael Naumann werden im September ihr Buch „Klang der Utopie“ veröffentlichen. Darin wird die Entwicklung des West-Eastern Divan Orchestra (Wedo) von den Weimarer Anfängen 1999 über die Projekte der Daniel Barenboim Stiftung im Nahen Osten bis hin zur Berliner Barenboim-Said Akademie und dem Pierre Boulez Saal erzählt. Es ist eine einzigartige Gründungsgeschichte. Und die ständigen Dissonanzen und Diskussionen jenseits der Musik gehören zum Programm eines Nahost-Orchesters, das durch seine Musiker immer irgendwie in die aktuelle politische Lage verwickelt ist.

Barenboims kritische Worte sind überraschend emotional

In diesem Sommer kommen die scharfen Töne von Daniel Barenboim selbst. Es geht um das gerade mit knapper Mehrheit von der Knesset verabschiedete „Nationalitätengesetz“, das Israel als „Nationalstaat des jüdischen Volkes“ definiert. Hebräisch bleibt Amtssprache, das Arabische ist es nicht mehr. Die arabische Minderheit in Israel fühlt sich zu Menschen zweiter Klasse degradiert, seither gibt es Pro-und-Kontra-Diskussionen und Proteste. „Ich glaube nicht, dass das jüdische Volk zwanzig Jahrhunderte lang überlebt hat – zumeist verfolgt und endlose Grausamkeiten ertragend –, nur um heute zu den Unterdrückern zu werden, die anderen Grausamkeiten zufügen“, schrieb Daniel Barenboim in einem Gastbeitrag für die „Zeit“. „Genau das aber tut dieses neue Gesetz. Deshalb schäme ich mich heute dafür, Israeli zu sein.“

Die Orchestergründer: Der in Buenos Aires geborene israelische Dirigent Daniel Barenboim und der palästinensische Histo- riker Edward Said (r.) im Jahr 200

Foto: epa efe Cereijido / picture-alliance / dpa/dpaweb

Die Emotionalität ist auffällig. Zwar hat sich Barenboim auch sonst nie zurückgehalten mit seiner Kritik an der israelischen Regierung. Sein aktueller Protest aber gleicht kaum mehr einer sachlichen Kritik, eher wird eine Art Liebesentzug verkündet. Es muss also mehr dahinterstecken. Man ahnt, dass Barenboim das Statement auch an seine jungen Musiker des Wedo gerichtet hat, das nur in einer sozialen Gleichrangigkeit existieren kann. Gleichheit ist ein Grundgesetz des Orchesters. „Ich bin kein politischer Mensch“, sagt Barenboim. „Aber ich reagiere auf die Dinge, wie es jeder Bürger machen sollte.“ Natürlich ist Barenboim nicht wie jeder Bürger. Als weltberühmter Künstler, der unter anderen einen israelischen und einen palästinensischen Pass hat, ist er eine öffentliche Figur mit Vorbildcharakter. In seinen jüngsten Äußerungen reizt er die Grenze zwischen politischer Kritik und Pauschalverdammung aus.

Unser Gespräch fand in Buenos Aires statt, wo er 1942 geboren wurde, und wo er jetzt immer wieder mit dem Wedo gastiert. Diesmal war er mit der Staatsoper dort. „In den letzten 20, 30 Jahren hat sich meine Beziehung zu Israel immer mehr abgekühlt“, sagt er, „und die Nähe zu Argentinien ist auch emotional wieder gewachsen.“ An seinem Geburtsland lobt er die multiplen Identitäten. Argentinien wurde im 19. Jahrhundert von europäischen Emigranten aufgebaut. Anders als in Israel aber kaum von Einwanderern, die vor Verfolgung geflohen waren, sondern von Menschen, die dort ein besseres Leben suchten.

Bis zu seinem neunten Lebensjahr hat Barenboim, das Klavierwunder, in Buenos Aires gelebt. „Dann sind wir nach Israel gezogen.“ Barenboims Eltern waren damals schon vierzig Jahre alt und führten auch in Israel einen jüdisch-argentinischen Haushalt. Es waren die frühen Aufbruchszeiten, als in Israel der sozialistische Kibbuzgeist herrschte, inzwischen ist die Regierung unter Benjamin Netanjahu weit nach rechts gerückt und muss sich an Sicherheitsfragen aufreiben. Barenboim selbst zog bereits 1955 zum Studium nach Paris weiter. Seine große Karriere begann.

Das West-Eastern Divan Orchestra spielt regelmäßig unter Leitung von Daniel Barenboim in der Wald- bühne. Ein Höhepunkt des Berliner Sommers

Foto: Eventpress Hoensch / pa

Das Wedo kommt jetzt direkt von den Salzburger Festspielen in die Waldbühne. In Salzburg stand unter anderem David Robert Colemans Stück „Looking for Palestine“ auf dem Programm. Als Vorlage diente ein Theaterstück von Najla Said, der Tochter von Wedo-Mitbegründer Edward Said. Der Text basiert auf Najla Saids Autobiografie als Palästinenserin, die in New York in einem jüdischen Milieu aufwuchs. „Das ist ein Thema, das für unser Orchester mit israelischen und arabischen Musikern ganz zentral ist: Wie gehen Menschen mit ihren Identitäten um? Und wie werden sie behandelt?“, sagt Barenboim dem österreichischen „Kurier“. Im Interview betont er auch, immer für die Zwei-Staaten-Lösung gewesen zu sein. Das Modell gilt seit Jahren als Grundkonsens für die Wedo-Mitgliedschaft.

Mitbegründer Edward Said, eine intellektuell schillernde Figur, war hingegen Vertreter der Ein-Staaten-Lösung. Er glaubte, die Separation von Juden und Palästinensern in zwei Staaten würde den Konflikt nicht lösen. Mit Jassir Arafat hatte er sich 1993 wegen des Abkommens von Oslo überworfen. Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde infolge gegründet und Arafat ihr erster Präsident. Der in Jerusalem geborene Said entstammte der christlich-palästinensischen Oberschicht. Er studierte in Princeton und Harvard. Der Historiker galt als Fürsprecher der Palästinenser in den USA. 2003 starb er.

Die unbekannten arabischen Musiker sind die Helden

Der an allen Ecken brennende Nahe Osten macht es dem Traum vom friedlichen Miteinander nicht leicht. Und angesichts der Zersiedlungsstrategie des Westjordanlandes, mit der Israel Tatsachen schafft, und andererseits angesichts des fehlendes Verhandlungswillens der Palästinenser, den Sicherheitsbedenken Israels entgegenzukommen, scheint eine gleichrangige Zwei-Staaten-Lösung ferner denn je. Mit dem „Nationalitätengesetz“ ist auch eine dauerhaft befriedende Ein-Staaten-Lösung vom Tisch. Welche Vision gibt man jungen Musikern mit auf den Weg?

Barenboim erzählt seit Jahren, wie erfolgreich das Orchester in der westlichen Welt ist, aber Auftritte in Herkunftsländern der Musiker im Nahen Osten fast unmöglich sind. Die wirklichen Helden dieses Friedensorchesters sind jene weitgehend unbekannt bleibenden arabischen Musiker, die mehr riskieren als alle israelischen, die durch ihre heimische Demokratie geschützt sind. Letztlich wollen alle nur Musiker sein. „Musik gibt uns die Möglichkeit, alles zu vergessen“, sagt Barenboim. „Aber Musik ist auch ein Teil dieser Welt. Wir müssen die Welt durch die Musik verstehen lernen.“