Bei Sido und Kool Savas springt der Funke einfach nicht über

Berlin. Es sind die beiden wichtigsten Rapper Deutschlands: Sido und Kool Savas. Beide haben vor rund zwei Jahrzehnten ihre Rap-Karriere in Berlin gestartet – unabhängig voneinander, aber jeweils mit immensem Einfluss auf die komplette Hip-Hop-Szene in Deutschland. 2017 haben sich die beiden dann zusammengetan, haben in den USA klammheimlich ihr Nummer-eins-Album „Royal Bunker“ aufgenommen. Die Fans hatten also große Erwartungen, die die beiden bei ihrem Konzert in ihrer Heimatstadt nicht wirklich erfüllen konnten.

Die Frage vorab war: Können Sido und Savas auf der Bühne überhaupt harmonieren? Die zwei Großen des Deutsch-Rap mit zwei großen Egos. Klappt das? Auf der einen Seite Sido, der einstige Mann mit der Maske, der derbe Reime rappt und vor allem früher gern Kraftausdrücke und Beschimpfungen in seine Songs packte. Der mittlerweile aber ein bürgerlicher, verheirateter Familienvater ist. Und auf der anderen Seite Kool Savas, der feine Reimekünstler, der im baden-württembergischen Heidelberg lebt.

Die Fans in der Zitadelle Spandau aber sind sich sicher: Ja, die beiden können miteinander. So zumindest die Meinung vor dem Konzert.

Die Fans wollen die alten Klassiker hören

Sido und Savas starten mit „Haste nicht gesehen“, auch dem ersten Lied auf dem gemeinsamen Album. Zuerst noch fliegen die Arme in die Luft, Köpfe nicken zur Musik, es wird mitgerappt. Doch was folgt, ist eher ernüchternd: Der Funke mag nicht überspringen, nur noch bei den alten Songs tanzt das Publikum mit. Überraschend ist, dass Sido seinen Hit „Mein Block“ sehr früh spielt. Und es fühlt sich an wie das Grande Finale. Die neuen Songs vom „Royal Bunker“-Album kommen nicht so gut an. Vereinzelt wird getanzt. Die Künstler wirken bemüht, das Publikum eher gelangweilt.

Besonders überraschend ist die emotionslose Show deshalb, weil die Berliner Rapper ein Heimspiel haben. Das Publikum ist sichtbar mit ihnen älter geworden. Vielleicht ist das auch das Problem: Sido und Savas wollen ihre neuen Lieder spielen, während das Publikum nach den Klassikern giert. Wenn die gespielt werden, entsteht auch Stimmung. Aber eben immer nur für einen Song.

