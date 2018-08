US-Band Dirty Projectors bringt Publikum zum Staunen

Irritation und Begeisterung lässt sich von den Gesichtern der Fans ablesen. Vor lauter Staunen vergessen viele das Tanzen. Als wäre die Musik ein wenig zu opulent, um sie im Ganzen in sich aufzunehmen. Kein Wunder bei einer Band, die so unterschiedliche Stilrichtungen wie Folk und R&B miteinander verbindet. Das Konzert der Dirty Projectors am Dienstag im Heimathafen Neukölln beginnt mit Songs von ihrem aktuellen Album „Lamp Lit Prose“. Während der Lieder „I Found It In You“ und „Break-Thru“ wird schnell klar, dass die Band live nicht genauso klingt wie auf ihren Alben. Rauer und rockiger kommen die meisten Nummern an diesem Abend daher.

Die Band um Singer-Songwriter David Longstreth hat sichtlich Spaß an der komplexen Klangwelt, die sie auf der Bühne hervorbringt. Neben dem virtuosen Gitarrenspiel des Frontmanns fallen vor allem die drei Frauen der Band immer wieder positiv auf. Maia Friedman (Gitarre), Felicia Douglass (Percussion) und Kristin Slipp (Keyboard) überzeugen mit Gesangseinlagen, die es unmöglich machen, sie als Background-Sängerinnen zu bezeichnen.

Vor allem während des Songs „Beautiful Mother“ beeindruckt die Stimmleistung der drei Frauen, die einen harmonischen Choral anstimmen, der live noch mehr zu bieten hat, als die von Björk eingesungene Studioversion. Irgendwo zwischen Walgesang und Oper liegt der fremdartige Klang, den ihre Mehrstimmigkeit erzeugt.

Band erzeugt mitreißende Wirkung

Für das nächste Lied bittet Longstreth um blaues Licht, dann setzt die verträumte Melodie des Songs „Little Bubble“ ein. An die Vielschichtigkeit der Alben kommt die Musik im Heimathafen aber nicht heran. Zwar trifft die Band auch die sanften Töne, doch es sind vor allem die Choräle und die gitarrenlastigen Lieder, die auf der Bühne eine mitreißende Wirkung erzeugen.

Die Musik der Band einer Stilrichtung zuzuordnen, ist nahezu unmöglich. Immer wieder greifen Kritiker deshalb auf Vergleiche zurück. Von Beyoncé bis Frank Zappa wurden schon zahlreiche große Namen bemüht, um die Lieder der Band zu beschreiben. Auch wenn diese Vergleiche Frontmann Longstreth nicht immer lieb sind, ist es doch ohne derartige Assoziationen annähernd unmöglich, die widersprüchliche Musik der Band in Worte zu fassen.

Für das Lied „Keep Your Name“ bittet Longstreth erneut um einen Lichtwechsel, dunkler hätte er es gerne. „Jetzt schlagen wir eine etwas andere Richtung ein“, kündigt er an, und dann spielen sie ihren bisher größten Hit, der als langsame Ballade beginnt und in der Mitte in einen Rap-Teil übergeht, bevor er zur Ballade zurückkehrt.

Zum Schluss zeigt Longstreth noch einmal, wie herausragend er sein Instrument beherrscht. Während des Songs „Right Now“ können die Fans ein letztes Mal an diesem Abend sein Gitarrenspiel bewundern, ein letztes Mal staunen, bevor die Band sich verabschiedet und im Saal das Licht angeht.