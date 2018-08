Berlin. Mit der Ausstellung „Was ist Europa?“ wagt das Kunsthaus Dahlem ein Experiment. Denn bei der Schau handelt es sich um die Rekonstruktion einer Ausstellung im Münchner Haus der Kunst aus dem Jahr 1950. Damit soll auf den Umgang der damals jungen Bundesrepublik mit den dunklen Jahren des Nationalsozialismus aufmerksam gemacht werden. Mit der Schau folgt Dorothea Schöne, die Leiterin des Hauses, einer dem Ort geschuldeten, selbst auferlegten Verpflichtung.

Denn das Kunsthaus Dahlem ist im ehemaligen Atelier des NS-Vorzeige-Bildhauers Arno Breker beheimatet und greift immer wieder Konstellationen auf, die durch die NS-Zeit beeinflusst wurden: Es zeigt verfemte jüdische Künstler, die von den Nationalsozialisten als entartete Kunst stigmatisierte Moderne und in diesem Fall den Umgang von Protagonisten der Nachkriegskunstszene mit den Ereignissen der Vergangenheit.

Die Europa-Ausstellung von 1950 ist ein gefundenes Fressen für das Haus

Sie zeigt, dass die Macher vor allem eines wollten: vergessen und verdrängen und keinen radikalen Neuanfang. Stattdessen stellten sie sich mit europäischen Bildhauergrößen wie Aristide Maillol (1861–1944), Auguste Rodin (1840–1917) Charles Despiau (1874–1946) sowie Henry Moore (1898–1986) in eine Linie und versuchten so einen „unbelasteten“ Anschluss an die westliche Moderne zu proklamieren – zum Preis der Leugnung des Vergangenen.

Die Macher der Ausstellung von 1950, fünf Münchner Bildhauer, von denen einige zu den Profiteuren des NS-Regimes gehörten, führten mit der Schau die in Süddeutschland bevorzugte figürliche Tradition fort, die in den Augen vieler anderer Bildhauer im Nationalsozialismus eher diskreditiert worden war. Zur unpolitischen Haltung der Ausstellung von 1950 passten die durchweg gefälligen und unverfänglichen Motive der präsentierten Plastiken – nur Tiere, Akte, Figuren und Büsten. Von einer Stunde null und radikal neuen Wegen in der Bildhauerei war hier weder thematisch noch vom bildhauerischen Ansatz her etwas zu spüren.

Umso erstaunlicher ist es, dass Bernhard Heiliger (1915–1995), der für die in der Nachkriegszeit in Berlin vorherrschende abstrahierende Moderne stand, in der Ausstellung vertreten war. Allerdings ist sein „Frauenkopf“ aus dem Jahr 1945 noch sehr nah am Figürlichen, während andere Werke Heiligers, die in einer eigenen Ausstellung als Kontrapunkt zur Schau von 1950 gezeigt werden, wesentlich radikaler sind und tatsächlich einen Neuanfang in der Bildhauerei nach 1945 demonstrieren.

Die spannende Rekonstruktion der Ausstellung von 1950 mit wichtigen Leihgaben aus ganz Deutschland reflektiert, wie tief der Wunsch nach Verdrängung des jüngst Vergangenen auch in der Kunstpolitik war. Mit 40 Plastiken hat das Kunsthaus Dahlem einen Großteil der Schau von 1950 nachempfunden. Damals waren insgesamt 70 Werke von 35 deutschen Bildhauern sowie elf französischen, englischen, italienischen und schweizerischen Vertretern dieses Fachs vertreten. In Dahlem sind vor allem die Arbeiten der deutschen Bildhauer zu sehen. Über die Biografien der Künstler kann man nachvollziehen, wie brisant die Schau nur fünf Jahre nach Kriegsende war und wie unkritisch mit der Vergangenheit umgegangen wurde.

