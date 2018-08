Noch’n Gedicht von Heinz Erhardt

„Was bin ich wieder für ein Schelm.“ Auch fast 40 Jahre nach seinem Tod kennen viele noch Heinz Erhardt und seine Wortspielereien und verdrehten Redewendungen. Es sind Sätze wie „Manche Schriftsteller schreiben nur ab und zu, vor allem ab“ oder „Solange es Haare gibt, liegen sich die Menschen in denselben.“ Sein Ausspruch „Noch’n Gedicht“ wurde zu einem geflügelten Wort. Als Komiker wollte er den typischen Deutschen in der Zeit des Wirtschaftswunders verkörpern. In Filmrollen spielte er oft einen liebenswürdigen, etwas schüchternen Familienvater oder Onkel, der viel Unsinn erzählt. Heinz Erhardt war vor allem ein leidenschaftlicher Musiker. Die Enkelin des Komikers und Dichters, Nicola Tyszkiewicz, hat in seinem Archivnachlass bisher unveröffentlichte Texte und Lieder aus den 20er- und 30er-Jahren gefunden. Es handelte sich um ungeordnete, vergilbte, eng beschriebene Notenblätter aus seiner Jugendzeit.

Über 40 Jahre schlummerten die Notizen als Bündel verschnürt auf dem Dachboden. Die Familie weiß laut „Bild am Sonntag“ bis heute nicht, wie er sie durch den Krieg brachte. Nach dem Verkauf des Hauses in Hamburg-Wellingsbüttel wanderte das Paket unbeachtet ins Musikarchiv. Nun wurde das Material gesichtet. Ausgewählte Stücke spielte die NDR-Bigband mit Stars wie Axel Prahl, Wotan Wilke Möhring, Max Hopp und Ingrid van Bergen neu ein. Am 24. Oktober soll das Album „Heinz Erhardt – Seine Musik“ scheinen.

Dem 1909 in Riga geborenen Künstler war das musikalische Talent in die Wiege gelegt worden, sein Vater war der Kapellmeister Gustl Erhardt. Sein Großvater Paul Neldner führte in Riga eine Kunst- und Musikalienhandlung. Der junge Heinz wurde durch die Familie gereicht, wohnte mal bei den Großeltern, mal bei den getrennt lebenden Eltern. Nach 15 Schulwechseln fiel er durchs Abitur. Von 1926 bis 1928 besuchte er das Konservatorium in Leipzig, studierte Klavier und Komposition.

Seine komischen Texte trug er in Kaffeehäusern vor

Anschließend arbeitete er im Geschäft seines Großvaters. Nebenher trat er mit selbst komponierten und komischen Texten und Liedern in den Kaffeehäusern der Stadt auf. 1937 trug er eigene Lieder in Programmen der Reichssender Königsberg und Danzig vor. Im Jahr darauf holte ihn Willi Schaeffers nach Berlin ins Kabarett der Komiker. Seinen Kriegsdienst verbrachte Erhardt bei der Truppenbetreuung.

Im Kino feierte er ab Ende der 50er-Jahre Erfolge in Filmkomödien wie „Der müde Theodor“, „Witwer mit fünf Töchtern“, „Der Haustyrann“ oder „Was ist denn bloß mit Willi los?“ Berühmt geworden ist auch seine Hornbrille, die nur dickes Fensterglas enthielt. Der Kurzsichtige nahm auf der Bühne sein Publikum nur verschwommen wahr, was ihn vor Lampenfieber schützte. 1971 verlor Heinz Erhardt bei einem Schlaganfall seine Fähigkeit zu sprechen und zu schreiben – er zog sich ins Privatleben zurück. 1979 starb er.

Bereits 2014 war in Wien ein bislang unbekannter Heinz-Erhardt-Kurzfilm mit dem Titel „Geld sofort“ entdeckt worden, der im Januar 2015 im NDR seine Fernsehpremiere feierte. Das 37-minütige Filmmaterial nach der Romanvorlage „Eine kleine Geschichte aus einer großen Stadt“ von Gabriel D’Hervilliez war im Nachlass des Regisseurs Johann Alexander Hübler-Kahla entdeckt worden.