Kammeroper Rheinsberg: Ende einer Familien-Ära

Festivalleiter Frank Matthus wird am Sonntag nach vier Jahren an der Spitze der Kammeroper Schloss Rheinsberg verabschiedet.

Rheinsberg. Der Festivalsommer läuft auf Hochtouren, die Kammeroper Schloss Rheinsberg ist für viele Musikliebhaber ein beliebtes Ausflugsziel. Noch bis zum Sonntag wird Carl Maria von Webers Nationaloper „Der Freischütz“ im Heckentheater gezeigt. Die plakative Inszenierung von Bruno Berger-Gorski ist aber umstritten – Samiel trägt ein Eisernes Kreuz auf der Brust und Agathe wird als Angela Merkel von Pegida-Fans durch die „Wolfsschluchtszene“ getrieben. Die jungen Sänger, die aus aller Welt angereist sind und um die es bei dem Festival eigentlich geht, sollen anfänglich irritiert gewesen sein. Zur letzten Vorstellung am Sonntag hat sich aus Potsdam auch Staatssekretärin Ulrike Gutheil angekündigt. Sie wird den Festivalleiter Frank Matthus mit warmen Worten verabschieden.

„Ich war natürlich gekränkt“, sagt der scheidende Festivalchef, „aber jetzt gehe ich durchaus in Harmonie mit den Beteiligten.“ Er war nur vier Jahre im Amt, aber es geht bei seiner Personalie um einiges mehr. Am Sonntag endet in Rheinsberg nach 28 Jahren eine Familienära, um deren Erhalt bis zuletzt gerangelt wurde. 1990 hatte der einflussreiche Berliner Komponist Siegfried Matthus die Kammeroper gegründet. Er hatte in Rheinsberg sein Abitur gemacht und die schönsten Jugenderinnerungen an den Musenhof. Gleich nach der Wende trieb er voran, dass das Sanatorium aus dem Schloss auszog. Die Kammeroper nahm im Sommer 1991 das Areal ein.

Es waren die Kulturgründerzeiten im Osten, bei den Festivaleröffnungen kam selbstverständlich der Ministerpräsent des Bundeslandes vorbei. Gründer Matthus schien unbeirrbar: Er trieb gemeinsam mit Ulrike Liedke die Entstehung der Musikakademie Rheinsberg voran, ebenso die Wiedereröffnung des Schlosstheaters. Seit 2007 trägt die Veranstaltungshalle im Hafendorf Rheinsberg den Namen „Siegfried-Matthus-Arena“. 2014 hat der damals 80-jährige Komponist die Leitung an seinen Sohn Frank übergeben. Die Kulturpolitik folgte dem Wunsch des Gründers. Hinter der Weitergabe an den Sohn, der von Hause aus ein Theatermann ist, steckte auch seine Hoffnung, in Rheinsberg eine ähnliche künstlerische Familientradition wie in Bayreuth zu errichten.

Festivalgründer Siegfried Matthus (r.) mit seinem Sohn Frank

Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd Settnik / picture alliance / ZB

82 Operninszenierungen gab es in den 28 Jahren

„Der Vater ist in Aufruhr“, sagt Frank Matthus: „Er hat bis zuletzt um die Kammeroper gekämpft. Ich glaube, es ging ihm weniger um seinen Sohn, sondern vielmehr um sein Baby Kammeroper. Ich rate den zukünftig Handelnden, ihn als Gründer irgendwie mit einzubeziehen.“ Die Bilanz der 28 Jahre Matthus kann sich sehen lassen. Es gab 82 Operninszenierungen mit 380.000 Besuchern. Mehr als 10.000 junge Sänger nahmen an den 28 Gesangswettbewerben statt. 900 Preisträger erhielten Opernrollen oder wurden künstlerisch weitergebildet. Sänger wie Annette Dasch, Olga Peretyatko, Annett Fritsch oder Marco Jentzsch hatten ihre ersten Schritte in Rheinsberg gemacht.

Aber es gibt auch eine Erbsünde aus den Rheinsberger Gründerzeiten. Siegfried Matthus und Ulrike Liedke, die seit 2014 für die SPD im Brandenburger Landtag sitzt, gerieten über das Nebeneinander von Festival und Musikakademie in schier unendlichen Streit. Siegfried Matthus meint bis heute, dass die künstlerischen Ansprüche eines Opernfestivals anders seien als die einer Ausbildungsstätte und deshalb eine Eigenständigkeit nötig sei. Die Gesellschafter sind dem nicht gefolgt. Mit der Berufung von Sohn Frank Matthus wurden die Kammeroper und die Musikakademie zur Musikkultur Rheinsberg gGmbH fusioniert. Hauptgesellschafter ist seitdem das Land Brandenburg. In dieser Konstruktion konnte sich der Festivalchef keinen festen Platz sichern. Bereits seit 2016 laufen die Fehden um seinen Abschied. Frank Matthus will künftig als freier Opernregisseur und als Programmmacher in Netzeband präsent sein.

Georg Quander wird der Nachfolger in Rheinsberg

Zwischendurch sind Nachfolgekandidaten in Rheinsberg aufgetaucht, um sich vor Ort alles anzuschauen. Zu ihnen gehörte etwa Jürgen Flimm, der gerade erst im April sein Amt als Intendant der wieder eröffneten Staatsoper Unter den Linden aufgegeben hat. Flimm hat sich herumführen lassen und gemeint, er habe mit Denkmalschutz nichts am Hut.

Tatsächlich hat er damit bei der Sanierung der Staatsoper genug Erfahrungen gesammelt. Aber ein anderer früherer Staatsopern-Intendant wird jetzt Chef in Rheinsberg. Georg Quander leitete von 1991 bis 2002 die Staatsoper. Der 67-Jährige soll nicht nur die Kammeroper, sondern auch die Musikakademie leiten. Bereits am Dienstag wird Quander in Potsdam von Kulturministerin Martina Münch (SPD) vorgestellt. Bei der Gelegenheit will er sein Programm für die nächste Saison vorstellen.

Kammeroper Schloss Rheinsberg. Tel. 033931-34940 „Der Freischütz“ im Heckentheater am 10. und 11.8. um 19.30 Uhr und am 12.8. um 18 Uhr. „Der Kleine Freischütz“ im Schlosstheater (ab 5 Jahren) am 10.8. um 15 Uhr (Premiere) sowie am 11.8. um 15 Uhr und 12.8. um 11 Uhr