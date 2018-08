Clueso: „Ich verreise am liebsten nur mit Handgepäck“

Clueso alias Thomas Hübner bringt mit „Handgepäck I“ ein ganz besonderes, neues Album heraus. Zwei Jahre nach „Neuanfang“ hat der gefühlvolle, melodieverliebte Singer/Songwriter aus Erfurt nun alte und neuere Lieder auf einer Platte vereint, die er allesamt auf Tourneen und Reisen schrieb und die sich durch eine besonders ausgeprägte Melancholie hervortun.

„Handgepäck I“ ist ein intimes, zu Herzen gehendes Album geworden, vielleicht kam man dem 38-Jährigen noch nie so nah wie bei Songs wie „Du und ich“, „Waldrandlichter“ oder „Morgen ist der Winter vorbei“. Zuallererst aber sprachen wir mit Clueso über ein anderes Thema.

„Zusammen“, Ihre WM-Hymne mit den Fantastischen Vier, hätte ein gigantischer Sommerhit werden können, wenn die deutsche Elf nicht so kläglich abgeschnitten hätte. Sind Sie sauer auf die Jungs?

Clueso: Nein, das nicht. Ich interessiere mich normalerweise nicht so sehr für Fußball, aber selbst ich habe gesehen, dass da kein richtiges Team auf dem Platz stand. Sie haben nicht mit dem Herzen gespielt und es fehlten auch Typen wie Schweinsteiger, die mal die Brechstange herausholen. Und klar fand ich es doof, dass die rausfliegen, wenn man schon mal so einen Hit hat. Andererseits ist der Song jetzt nicht ganz so stark mit Fußball aufgeladen. Und in den Konzerten geht „Zusammen“ ab wie Sau, da ist den Leuten die WM längst wieder egal.

Viele lamentieren, dass es mit dem Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gesellschaft den Bach runtergeht. Wie sehen Sie das?

Ich erlebe das ganz anders. In meinen Konzerten kommen die unterschiedlichsten Leute zusammen und feiern und freuen sich gemeinsam. Außerdem passieren politisch auch viele gute Dinge, gerade junge Menschen sind aktuell viel stärker interessiert und involviert als vor ein paar Jahren noch.

Sie setzen sich seit jeher gegen Rechtsextremismus ein. Ist es in den vergangenen Jahren schwieriger geworden, die Menschen zu überzeugen?

Ja und nein. Es gibt einen harten Kern von Menschen, den kriegst du nicht mehr umprogrammiert, meist sind das Ältere. Die sind festgefahren in ihrem Hass. Das sind Zyklopen, Pöbel, die wollen nichts als Stress machen, die wollen einfach hassen, und denen ist es fast schon egal, wer ihren Hass abbekommt. Daneben gibt es aber auch viele Orientierungslose, die vielleicht wieder zurückfinden, wenn man mit ihnen diskutiert und sie ernst nimmt. Insgesamt müsste man mehr für die Jugend machen, ihnen positive Angebote bieten, damit sie den Rattenfängern leichter trotzen können.

„Handgepäck I“ ist ein Reisealbum. Welches ist Ihr liebstes Verkehrsmittel?

Eindeutig der Zug. Ich kann meinen Laptop anschließen, herumlaufen, mir ein Sandwich holen. Autofahren hasse ich dagegen wie die Pest, weil ich, seit ich Musik mache, immer notgedrungen viel im Auto sitze. Ich habe auch gar keinen Führerschein. Bus mag ich auch und wenn ich zu Hause in Erfurt bin, fahre ich meistens mit dem Fahrrad.

Reisen Sie immer mit Handgepäck?

Tunlichst. Ich appelliere immer an die Leute, die mit mir reisen, so wenig wie möglich mitzunehmen. Ich finde es auch geil, irgendwo hinzufahren und noch keine Unterkunft zu haben, manche werden da immer richtig nervös. Bei mir ist im Beruf alles immer so durchgetaktet, deshalb lasse ich mich im Urlaub gern überraschen. Ich liebe es, die Dinge auf mich zukommen zu lassen, wenn ich unterwegs bin.

Das ganze Album klingt herrlich ruhig. Kann man sagen, dass „Handgepäck I“ Ihre bislang entspannteste Platte ist?

Ja, das kann man wirklich sagen. Meine Alben sind ja immer irgendwie melancholisch und ruhig, aber so heruntergebrochen und permanent durchgezogen habe ich diese Stimmung noch nie. Die Songs, die alle unterwegs entstanden sind, habe ich über die Jahre gesammelt, und mit der Zeit merkte ich, dass sie etwas wirklich Besonderes sind. Ich schreibe auf Tour, im Bus, im Hotel, oft, um herunterzukommen. Gerade im Hotel kannst du nachts ja keinen Krach machen, also sind diese Lieder eben eher leise. Die meisten Songs habe ich nach dem Aufnehmen weggepackt und nicht mehr angefasst, sie jetzt bloß noch fürs Album abgemischt.

Sie haben also immer gewusst, dass eines Tages „Handgepäck I“ kommt?

Auf jeden Fall. Ich hatte bloß tierisch Angst, dass mir jemand den Titel wegschnappt. Silbermond waren mit „Leichtes Gepäck“ schon echt nah dran, da habe ich Schwein gehabt. Der Ordner mit den „Handgepäck“-Songs wurde immer größer, und meine Freunde drängten mich seit Jahren, die Lieder endlich zu veröffentlichen.

Der Song „Du und ich“ handelt von Ihren Fahrten nach Hause, in die thüringische Landeshauptstadt Erfurt, wo Sie und auch Ihre Eltern leben. Bleibt das Gefühl, heimzukommen, immer dasselbe? Egal, wie alt man ist?

Ich glaube schon. Wenn meine Mutter mit ihrer Mutter redet, sagt sie immer noch „Mutti“. Ich denke: Krass, sie ist ihr Kind, und das wird nie vergehen. Mir geht es auch so. Meine Eltern sind meine Eltern. Schon, wenn ich die beiden nur reden hören, weiß ich: Ich bin zu Hause.

Das neue Album „Handgepäck I“ von Clueso ab 24. August im Handel.

