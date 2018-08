Michael Patrick Kelly hat backstage ein Planschbecken

Wer bin ich? Wer bist du? Wer sind wir? Fragen, die typisch für die Generation Y sind. Doch anscheinend bewegen diese Fragen auch andere Generationen. Mit Michael Patrick Kelly geht es am Dienstagabend in der Spandauer Zitadelle auf Identitätssuche. Da wundert es auch nicht, dass man die Daseinsberechtigung einzelner Songs hinterfragt, die klingen, als seien sie bei zu hoher Temperatur zu lange in Weichspüler getränkt worden. War Michael Patrick Kelly nicht mal der Sänger und Komponist, der den größten Kelly-Family-Hit „An Angel“ schrieb? Hat er das nötig?

Mit „Golden Age“ hat der 40-Jährige jedenfalls einen guten Kompromiss gefunden – ganz im Gegensatz zu „Et Voilà“, das klingt so sehr nach Ed-Sheeranisierung meets Fußball-WM-Hymne, dass man sich fragt, wie weit ein Künstler bereit ist zu gehen, um einen kommerziellen Erfolg zu landen. Der Opener des aktuellen Albums, Golden Age, ist im Gegensatz dazu zwar auch eine Wohlfühl-lasst-uns-alle-zusammenhalten-Ballade, aber auf authentische Art und Weise. Das klingt nach Kelly, da kommt seine Stimme richtig zur Geltung, beginnend bei der verheißungsvoll klingenden Tiefe und endend bei Kellys absoluter Stärke: der hohen Lage. Da, wo die meisten seiner männlichen Kollegen schon ihre Kopfstimmen auspacken, singt Kelly mit einer Leichtigkeit im Brustregister – das beeindruckt.

„Holt mal eure Handys raus. Das ist eine Nummer, die ihr filmen wollt“, kündigt der irisch-amerikanische Sänger „Roundabouts“ an. Nur Gitarre und Klavier. Und Kelly. So pathetisch die Zeilen „So last night when I saw you out / In another man’s arms / It cut like a knife” auch sind, so sehr kann man sich doch von dieser Pop-Ballade tragen lassen und das Gefühl nachvollziehen, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, nicht mutig genug gewesen zu sein. Doch Kelly kann nicht nur Gefühl. Kelly ist auch ein Entertainer, der wechselweise auf dem Podest steht und den Mikro-Ständer in die Höhe reckt, umherspringt, sein Mikro schwingt wie einen mittelalterlichen Morgenstern und Witze erzählt. Mit einem Grinsen erzählt er, dass die Band backstage einen Pool hat. Also genau genommen ein Planschbecken.

Dass Michael Patrick Kelly und auch sein Album „ID“ manchmal so widersprüchlich scheinen, ist kaum verwunderlich, wenn man sich mit seiner Vergangenheit beschäftigt. Bisher lässt sich Kellys Leben in drei Kapitel gliedern: 1. Kapitel: Paddy, 2. Kapitel: Bruder John Paul Mary, 3. Kapitel: Michael Patrick Kelly.

Als „Paddy“ Kelly zum Teenie-Star der 90er

Kapitel 1: Als Mitglied der Kelly Family wurde „Paddy“ Mitte der 90er zum Teenie-Star, Hit-Garant und Bravor-Cover. Mit 15 Jahren komponiert er „An Angel“ und verhilft so seiner Familie zu Weltruhm. Von einem Leben im Wohnwagen, geht es nun auf einmal ins Hausboot, in en Schloss. Was wie eine Cinderella-Story klingt, ist für Kelly nicht nur Segen. Die Verkaufszahlen sinken und in der Familie kommt es zu Unstimmigkeiten. Paddy steigt aus und beginnt eine Solo-Karriere, doch das Album floppt. „Ich brauchte ein Reset“, sagt Kelly in einem Interview und geht ins Kloster.

Kapitel 2: Mit rund 70 Mönchen aus über 25 Nationen lebt Kelly als Bettelmönch im französischen Burgund. Das drittjüngste Mitglied der Kelly-Family arbeitet in der Töpferei und Wäscherei, fertigt Sandalen und Gurte aus Leder und beschäftigt sich mit der Frage, woher er kommt. 2010 tritt er aus dem Orden aus und will sich wieder mehr der Musik widmen.

Kapitel 3: „Human“ markiert im Mai 2014 Kellys zweiten Soloanfang. „Ich bin jetzt verheiratet, mache Musik, die aus meinem Herzen kommt. Mehr kann ich vom Leben nicht verlangen. Alles Weitere wäre ein Bonus. Ich bin glücklich. Endlich“, sagt Kelly über die Zeit.

Und nun beginnt wohl Kapitel vier. Was mit der Teilnahme bei „Sing meinen Song“ schon angedeutet wurde, nimmt nun seinen weiteren Verlauf bei „The Voice of Germany“. Michael Patrick Kelly ist neuer Coach, deswegen mussten auch vier Konzerte, darunter das Berliner, verschoben werden. Die 3000 Zuschauer scheinen ihm die Konzertabsage verziehen zu haben, als sie gemeinsam mit Kelly das sakrale „Holy“ singen. Eine leichte Brise weht, die Gitarren klingen aus, alle scheinen vereint - So ähnlich muss es im Himmel sein.

Mehr zum Thema:

„The Voice of Germany“: Paddy Kelly soll Samu Haber ersetzen