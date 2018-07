Joan Baez beschenkt ihre Fans mit Protestsongs und Balladen

Berlin. Die meisten ihrer Lieder sind geborgt. Es sind tief in der Tradition verwurzelte Folksongs oder Stücke von geschätzten Songschreiberkollegen. Doch sie machte sich all die geliebten Melodien auf wunderbare Weise zu Eigen. Die amerikanische Folksängerin Joan Baez hat das Gewissen einer ganzen Generation aufgerüttelt, wurde durch ihr konsequentes Eintreten für Gewaltlosigkeit und gegen den Krieg zu einer Leitfigur der 60er-Jahre. Und mit ihrer Musik schuf sie den Soundtrack zum Kampf für eine friedliche, gerechte, bessere Welt.

Nun hat sich die 77-jährige Grande Dame des Protestsongs auf große „Fare-Thee-Well-Tour“ begeben, um Abschied zu nehmen von ihren Fans. Mit „Whistle Down The Wind“ hat die stilsichere Interpretin gerade eine neue, letzte Platte aufgenommen. Sie will sich zurückziehen vom strapaziösen Musikgeschäft. Sie will kürzer treten. Doch wenn man diese charismatische Frau auf der Bühne erlebt hat, mag man ihr das nicht so recht abnehmen.

Die bestuhlte Zitadelle Spandau ist ausverkauft, als Joan Baez am Sonntagabend ins Rampenlicht schreitet. „Good evening, guten Abend“, sagt sie schlicht, und prompt erheben sich die mehr als 4000 Besucher von ihren Klappstühlen und applaudieren bewundernd einer Ikone der Friedensbewegung. Bob Dylans „Don’t Think Twice, It’s Allright“ hat sie an den Anfang gestellt, begleitet sich mit wendigem Fingerpicking auf der Gitarre. Der klare, glockenhelle Sopran, der einst ihr Markenzeichen war, ist einem gereiften, leicht angerauten Alt gewichen. Dadurch bekommen die Lieder eine beschwörend neue Kraft.

Mal mit Mandoline, mal mit Banjo, mal mit Geige

Auch „God Is God“, das Musikerkollege Steve Earle für sie geschrieben hat, und Dylans „Farewell, Angelina“ singt sie allein, bevor ihr mit ihrem Sohn, dem Perkussionisten Gabriel Harris, und dem Multiinstrumentalisten Dirk Powell zwei Musiker zur Seite stehen, die die Stücke mal mit Mandoline, mal mit Banjo, mal mit Geige veredeln. „Whistle Down The Wind“ spielen sie, den Titelsong des neuen Albums. Die raue Ballade von Tom Waits wird in der Version von Joan Baez von einem zarten melancholischen Glanz überzogen.

Mit Josh Ritters „Silver Blade“ gibt es noch ein neues Stück, bevor mit Dylans „It’s All Over Now, Baby Blue“ wieder die Vergangenheit beschworen wird. Später, bei „Me And Bobby McGee“, stößt noch die beeindruckende Sängerin Grace Stumberg dazu. Und verdeutlicht mit einer Soloeinlage die emotionale Kraft, die Janis Joplin einst diesem Kris-Kristofferson-Song mitgegeben hatte.

Ideologien hat Joan Baez stets abgelehnt. Sie machte sich früh stark gegen alles Unrecht auf der Welt. Sie focht Seite an Seite mit Martin Luther King in der Bürgerrechtsbewegung. Während des Vietnamkrieges sang sie in den Luftschutzkellern von Hanoi, in Thailand in den Lagern der Flüchtlinge aus Laos, in Malaysia in den Notunterkünften der Boat People, in Sarajevo auf den vom Krieg erschütterten Straßen. Sie unterstützte Kriegsdienstverweigerer, setzte sich für die Rechte von Schwulen und Lesben ein, ist aktive Mitstreiterin von Amnesty International.

Und sie singt Lieder, in denen stets eine tiefe Humanität mitschwingt. Wie Woody Guthries Klassiker „Deportee (Plane Wreck At Los Gatos)“, das durch Trumps Politik an der Grenze zu Mexiko höchst aktuell ist. Oder mit einem Song der jungen Liedermacherin Zoe Mulford: „The President Sang Amazing Grace“ erinnert daran, wie US-Präsident Barack Obama 2015 bei der Trauerfeier nach dem Schulmassaker von Charleston vor Fassungslosigkeit keine Worte fand und „Amazing Grace“ gesungen hatte. Ein kleines Lied als große Absage an die Waffenvernarrtheit Amerikas.

An Abschied will hier keiner denken

Sie erzählt nicht viel, gerade so, als wolle sie ihre Stimme schonen. Aber sie beschenkt ihre glücklichen Zuhörer mit der verzehrenden Ballade „Another World“ von Anthony & The Johnsons, überrascht mit dem auf Deutsch gesungenen „Abendlied“ von Matthias Claudius („Der Mond ist aufgegangen“) oder singt ihren größten selbst geschriebenen Hit „Diamond & Rust“, in dem sie 1975 die schwierige Beziehung zu Bob Dylan verarbeitet hatte.

Das Publikum schwelgt in Erinnerungen, und doch ist dieses Repertoire sehr zeitgemäß und keineswegs gestrig. „Ich habe mir sagen lassen, dass dieser Song hier sehr populär ist“, sagt sie und singt „The Night They Drove Ol‘ Dixie Down“. „The Times, They Are A-Changing“, „Joe Hill“ und „House of the Rising Sun“ führen schließlich zum großen Finale mit Violeta Parras „Gracias a la vida”, einer pathosfreien Hymne auf das Leben in schlechten Zeiten.

Beim Schlussapplaus hält es keinen mehr auf den Sitzen. Im Stehen wird gejubelt und nach Zugaben gerufen. Die kommen denn auch mit Pete Seegers „Sag mir, wo die Blumen sind“, John Lennons „Imagine“ zum Mitsingen und Simon & Garfunkels „The Boxer“. Mit dem a-cappella vom Blatt gesungenen „Kinder (Sind so klein die Hände“) von Bettina Wegner und dem Folkklassiker „Donna Donna“ verabschiedet sich eine großartige und immer noch phänomenale Joan Baez von ihrem Berliner Publikum. An Abschied will hier keiner denken.