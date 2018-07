All die Ikonen der 90er-Jahre: Fotos von Michel Comte

Auf ins Getümmel: Michel Comte fotografierte Halle Berry für die Vogue in New York, 1998

Erinnern Sie sich noch an die Super-Models Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer oder Kate Moss? Dann sind Sie wahrscheinlich ein Kind der Neunziger. Die 80er- und 90er-Jahre feiern in der Mode momentan ein Revival, da passt es, dass die CWC Gallery in Mitte die „Nineties“ in den Vintage-Prints von Michel Comte noch einmal vor uns aufblättert. 70 an der Zahl, analog fotografiert, einige mit tollem, knalligem Airbrush-Hintergrund. Seine Hoch-Zeit in der Fashion-Fotografie, die er im Auftrag vieler internationaler Magazine wie Vogue und Elle machte oder für Labels wie Armani, Ferrari, Dolce & Gabbana. Er hat aber auch zahlreiche Hollywood-Schauspieler und Künstler wie Jeff Koons und Roy Lichtenstein in seinem Portfolio.

Es ist verblüffend, in Zeiten von Heidi Klums Casting-Universum und Selfie-Filter-Wahnsinn wirken die Models von damals relativ natürlich. Kaum aufgespritzte Lippen und XXL-Brüste, daran sieht man, wie Körperbilder sich verändert haben. Comte setzt weniger auf die Mode, als auf Körpersprache und Persönlichkeit. Manchmal sind sie seine Ladys splitternackt, allenfalls mit Bkinis geschmückt, die ncht mehr sind, als dünne Streifen. Oft ist es so, dass man zwar die Motive Comtes kennt, aber seinen Namen nicht. Das mag daran liegen, dass sich mit dem Schweizer, Jahrgang 1954, der in Los Angeles lebt, keine prägende Ästhetik – wie beispielsweise Helmut Newton mit seinen Rollenbildern – verbindet.

Übrigens: Seinen allerersten Auftrag bekam er 1979 von Karl Lagerfeld. Vor einigen Jahren sorgte ein Foto von ihm für Wirbel - ein Akt von Carla Bruni, 1993 geschossen. Eher scheu und kindlich als aufreizend. Damals war Bruni noch ein Model und nicht die Ehefrau von Frankreichs früherem Staatschef Nicolas Sarkozy. Die Aufnahme wurde bei Christie’s versteigert – für 91.000 Dollar, kein schlechtes Geschäft. Angeblich hat Comte noch mehr Fotos von Carla, zeigen aber würde er die nie, sagt er.

Seit einigen Jahren hat er der Modebranche abgeschworen. Er hat sich auf die andere Seite geschlagen, reist in Krisengebiete wie den Irak, um für das Internationale Rote Kreuz Bilder zu machen. Mal sehen, was danach kommt.

CWC Gallery, Auguststr. 11–13, Di-Fr, 10-18 Uhr. Sa 11-18 Uhr. Bis 15. 8.