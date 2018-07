Ed Sheeran im Olympiastadion in Berlin: Veranstalter verteidigt Vorgehen bei Tickets von Viagogo

Beim Konzert von Ed Sheeran in Berlin wurden viele Tickets für ungültig erklärt (Archiv)

Berlin. Unzufriedene Gesichter vor den Eingängen des Olympiastadions: Was eigentlich ein entspannter Sommertag sein sollte, wurde für viele Fans beim Ed-Sheeran-Konzert am vergangenen Donnerstag zur Geduldsprobe. Denn wer nicht nachweisen konnte, dass die Eintrittskarten tatsächlich für ihn bestimmt waren, dem wurde der Einlass ins Stadion zunächst verweigert. Die Tickets für das Konzert waren ausnahmslos personalisiert. „Wir machen das, um die Fans zu schützen“, sagte Bernd Zerbin vom Konzertveranstalter FKP Scorpio, der Berliner Morgenpost.

Auf dem Schwarzmarkt oder bei Drittanbietern wie der Onlineplattform Viagogo werden Karten nämlich oftmals für ein Vielfaches des Originalpreises angeboten. Diese Eintrittskarten waren beim Ed-Sheeran-Konzert ungültig. Fans mit solchen Tickets mussten sich in lange Schlangen an den um das Olympiastadion herum aufgebauten sogenannten „Troubelcountern“ einreihen.

Namensänderung kostet fünf Euro

Hier konnten sich Konzertbesucher für ihre ungültigen Tickets einen „Nachweis über entschädigungslose Ticketsperrung“ für den Drittanbieter ausstellen lassen – und konnten für das eigentlich ausverkaufte Konzert noch Tickets zum Originalpreis kaufen, mussten dafür allerdings in Vorkasse gehen. Mit dem Entschädigungsnachweis wiederum soll die Rückgabe der Tickets an die Drittanbieter erleichtert werden, erklärt Zerbin. Rund 900 Tickets wurden neu gekauft – „und mir ist kein Fall bekannt, bei dem einem Fan der Einlass verweigert wurde, nachdem er am Troublecounter war“, berichtet Zerbin.

Zu Problemen kam es allerdings auch bei verschenkten Tickets, die bei offiziellen Anbietern gekauft wurden – auch hier schlug die Personalisierung oftmals fehl, denn die Karten werden automatisch auf den Namen des Käufers ausgestellt. „Mit einem entsprechenden Nachweis war eine Umpersonalisierung vor Ort relativ unkompliziert“, sagt Zerbin. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Tickets gegen eine Gebühr von fünf Euro vorab beim Anbieter umpersonalisieren zu lassen. Zerbin empfiehlt aber generell, keine Tickets über Drittanbieter, sondern nur bei offiziellen Plattformen zu kaufen.

