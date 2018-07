Gefühle zeigen, berühren lassen: die Filmreihe „RBB queer“

Bloß keine Gefühle zeigen. Keine Berührung zulassen. Die Landschaft im englischen Yorkshire ist rau, spröde und unwirtlich. Von wegen „God’s Own Country“, wie es im Filmtitel heißt. Und so sind auch seine Bewohner ruppig und abweisend. Nachdem sein Vater einen Schlaganfall erlitten hat, muss der junge Johnny (Josh O’Connor) sich nicht nur allein um die Schaffarm kümmern, sondern auch noch den Patriarchen pflegen. Womit der 24-Jährige überfordert ist. Obendrein ist Johnny schwul, was niemand wissen darf. Sexuelle Gelüste befriedigt er in schnellen, anonymen Nummern, wenn er mal in der Stadt ist. Ansonsten bleibt er verschlossen.

Vorreiter bei den Dritten Programmen

Als das Lammen ansteht und man für kurze Zeit einen Bosnier anwirbt, sieht Johnny in ihm zunächst nur lästige Konkurrenz. Doch Gheorghe (Alec Secareanu) versteht nicht nur mehr von der Farmarbeit. Er ist ebenfalls schwul. Und bringt Johnny zum ersten Mal dazu, so was wie Gefühle zu zeigen. Ein Coming-out unter recht widrigen Umständen.

Tabuthema Homosexualität in Polen: „Im Namen des...“

Foto: Salzgeber

Schwule und Schafe, da denkt man sofort an „Brokeback Mountain“. Mit dem Vorurteil hatte auch Francis Lee zu kämpfen. Aber dann triumphierte sein atmosphärisch dichtes Regiedebüt 2017 beim Sundance Filmfestival und im Panorama der Berlinale. Nun ist der Film erstmals im Fernsehen zu sehen.

Der RBB startet damit eine ganze Reihe schwuler Filme, die der Sender selbstbewusst „RBB queer“ nennt und die nun die Christopher-Street-Woche zwischen Motzstraßenfest an diesem Wochenende und dem CSD am 29. Juli einleitet. Der Sender bekennt damit Farbe. Und erlebt damit selbst sowas wie sein Coming-out.

Cannes-Gewinner 2013: „Blau ist eine warme Farbe“

Foto: Alamode Film

Queere Themen seien zwar in vielen Sendungen präsent und gehörten zum Alltag, meint RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus, er wundert sich aber selbst, „dass wir das erste dritte Programm sind, das so eine Filmreihe sendet“. Dass ihm als eines der kleinsten ARD-Sender nun diese Vorreiterrolle zukommt, darauf ist der RBB schon ein bisschen stolz.

Gefühle zeigen, berühren lassen: Genau darum geht es in den sieben queeren Filmen, die ab heute jeden Donnerstag fast alle als Erstausstrahlung gezeigt werden. Ob es dabei um ein klassisches Coming-out von Jugendlichen geht („Jongens“ am 23.8.), um den lesbischen Cannes-Gewinner 2013 „Blau ist eine warme Farbe“ (13. September) oder die Verfolgung von Homosexuellen in Polen („Im Namen des ...“, 16.8.).

Klassisches Coming-Out-Drama: „Jongens“

Foto: Bernd Spauke / Salzgeber & Co. Medien GmbH

Dass die Filme immer erst kurz vor Mitternacht ausgestrahlt werden, liegt nicht etwa daran, dass der RBB doch der Mut verlassen hätte, sondern an teils expliziten Sexszenen. Für seine Reihe führt der RBB sogar eigens eine fast vergessene Tradition wieder ein: den Filmansager. „Kino-Knut“ Knut Elstermann wird diese Rolle übernehmen.

„God’s Own Country“ RBB, Heute, 23.30 Uhr. Weitere Filme der Reihe immer donnerstags. Das Programm unter: https://www.rbb-online. de/filmzeit/themen/rbbQUEER.html