Rufus Wainwright bezaubert in Berlin in der Apostel-Paulus-Kirche

Trotz schillerndem Outfit ist beim Konzert von Rufus Wainwright in Berlin klar, was im Zentrum steht: seine Musik. Die ist fantastisch.

Berlin. Das leicht zerzauste Haar sitzt perfekt, der angegraute Bart unterstreicht die lässige Grandezza von Rufus Wainwright. Für ein bisschen Glamour sorgen die matt goldene Weste und Hose. Das muss man erst mal tragen können. Wainwright kann. Nicht etwa, weil er schwul ist. Sondern, weil er einen Ruf als leicht größenwahnsinniges Musik-Genie zu verteidigen hat und weil er sich mit erfrischendem Witz selbst nicht immer ganz ernst nimmt. Mal abgesehen davon, dass er mit seinen 44 Jahren immer noch ziemlich gut trainiert ist. Doch die goldene Optik gerät schnell zur Nebensache, wenn Wainwright das macht, was er am besten kann: Musik.

Seinen letzten Berliner Gig absolvierte er 2014 in der Schöneberger Apostel-Paulus-Kirche. Nun zelebriert er ein wahrhaft berauschendes Konzert am selben Ort, der seit langem total ausverkauft ist. Bekannt für seinen schillernden Artpop setzt Wainwright dabei natürlich auf sein musikalisches Markenzeichen: Elegische Balladen, changierend zwischen poppigen Melodien und Opernanleihen. Wie etwa dem genialen arienhaftem Gesang mit seinem extraordinären, stimmgewaltigen Bariton.

Rufus Wainwright bezaubert mit traumschönen Songs

Das erste, selbstbetitelte Album des amerikanisch-kanadischen Songwriter erschien 1998. Seither ist Rufus Wainwright Publikums- und Kritikerliebling zugleich, vertont Shakespeare Sonette oder komponiert schon mal eine Oper, weil er auch das kann. Neben mehr als einem Dutzend Longplayern steuerte er zudem Songs zu Soundtracks wie „Shrek“, „Bridget Jones“ und „Brokeback Mountain“ bei.

Live bietet er einen fulminanten Querschnitt durch sein breitgefächertes Schaffen. Egal, ob am Piano oder an der Gitarre, Wainwright bezaubert mit traumschönen Songs wie „Jericho“ und „Candles“, beide vom 2012er Album „Out Of The Game“. Letzteres a Cappella und ohne Mikro. Außerdem covert er auf beeindruckende Weise Songs von einem der ganz Großen: Leonard Cohen. Schon lange vor Wainwright einer der besten Songwriter aller Zeiten. „So Long, Marianne“ und „Hallelujah“ klingen als Cover bei weitem nicht so dunkel, logisch bei Wainwrights Stimmlage. Dafür unendlich berührend auf zarte, fast schmerzhafte Weise.

Konzert mit vielen Facetten

Mit Cohens Tochter Lorca zieht Rufus Wainwright übrigens eine gemeinsame Tochter groß. Die lebt allerdings meistens in Kalifornien bei ihrer Mutter Lorca Cohen. Zuweilen aber auch in New York bei Wainwright und seinem deutschen Ehemann Jörn Weißbrodt.

Das er auch anders kann, beweist Rufus Wainwright mit dem bitterbösen „Trump Song“. Den hat er mal aus Spaß geschrieben. Mittlerweile verbindet er aber eine politische Botschaft damit und positioniert sich ganz klar gegen den US-Präsidenten. Ein Konzert mit vielen Facetten. Nicht nur musikalisch.