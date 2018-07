Jonas Kaufmann überzeugt mit schamlosem Wohlklang

Star-Tenor Jonas Kaufmann gibt bei seinem Konzert in der Waldbühne den eleganten Unterhalter.

Berlin. Eine der letzten Zugaben singt Jonas Kaufmann mit den Händen in den Hosentaschen seines schwarzen Anzugs. Und er singt es mit Kraft und Präzision, mit Eleganz und Lässigkeit. Genau das ist die Mischung, die Kaufmann – man merkt es – für sein erstes großes Solokonzert in der Berliner Waldbühne vorschwebt.

Das gelingt ihm überraschenderweise in der zweiten Hälfte besser als im ersten, ernsteren Teil. Die Auszüge aus Pietro Mascagni „Cavalleria Rusticana“ kommen zu Beginn dieser musikalischen Italienreise doch etwas teutonisch-schwer daher. Bei aller Stimmgewalt, allem Facettenreichtum und Können des Ausnahmetenors klingt der mediterrane Schmelz seines „Dolce Vita“-Programms eine Zeit lang ein wenig eingeübt.

Als Jonas Kaufmann ins T-Shirt schlüpft, kommt das Konzert an, wo es hin will

Erst als sich die Dämmerung gnädig über die Waldbühne senkt, Kaufmann kurzerhand die Pause streicht, weil Regen angekündigt ist – erst als dieser Regen ausbleibt und Kaufmann das weiße Hemd gegen ein weißes T-Shirt tauscht, kommt das Konzert da an, wo es hin will: beim kurzen, romantischen Canzone. Bei italienischen Volksliedern, von alten Caruso-Favoriten über Leoncavallo und Fellinis Leib- und Magenkomponist Nino Rota bis zum – man muss es so sagen –Schlager von Lucio Dalla.

Und obwohl Jonas Kauffmann und sein Star-Gast, die georgische Mezzo-Sopranistin Anita Rachvelishvili, gefeierte Opern-Stars sind, obwohl sie sich in melodramatischen Duetten, in denen sie auch ein wenig schauspielern dürfen, besonders wohl fühlen, sind gerade diese schlichten Lieder, an die Kaufmanns Handwerk fast verschenkt erscheint, die Highlights des Abends.

Italienische Schlager sind die Highlights des Abends

Das finden auch die unter ihren Regenkutten schunkelnden, mitsummenden Zuhörer. Um die 18.000 sind gekommen, nur ganz oben auf den Rängen ist noch etwas Platz. Sie rascheln mit wärmenden Folien, kaufen Würste, gehen Wein holen. Hin und wieder durchbrummt ein Flugzeug Richtung Tegel die leisen Stellen. Doch dann haut das Rundfunk-Sinfonieorchester unter Jochen Rieder ein paar Tutti ins Rund, die Bravo-Rufe werden lauter, die Standing Ovations länger.

Und selbst der Gassenhauer „Volare“, den neben Dean Martin und unzähligen Hotelbar-Musikern aller Welt auch Luciano Pavarotti zu singen sich nicht zu blöd war – selbst dieses liedgewordene Stracciatella-Eis kann Kaufmanns Wohlfühlkonzert nichts anhaben. Zu souverän, zu charmant gibt der Sänger den Unterhalter, zu schamlos badet er die Waldbühne in Wohlklang. Die Leute singen mit – halb ironisch, halb ergriffen – und tänzeln beschwingt durch Berliner Sommerpfützen nach Hause.