Wie die Reise-Industrie weltweit triumphierte

Berlin. In Venedig feierten die Menschen über Jahrhunderte den Karneval zwischen Dreikönig und Fastenzeit. Im 17. Jahrhundert fanden die Stadtoberen Geschmack am Trubel im Allgemeinen und der Spendierfreudigkeit der auswärtigen Gäste im Besonderen und verlängerten nach und nach die närrische Zeit, bis sie das Jahr praktisch aufgeteilt hatten. Sechs Monate lang Karneval, sechs Monate die „tote Zeit“. Venedig hatte sein Wirtschaftsmodell geändert und sich von der Handels- und Seemacht zu einem Touristenmagnat entwickelt.

Venedig war die erste Touristenstadt der Welt, also eine Stadt, deren jährliche Besucherzahl die Zahl der Einwohner deutlich übersteigt. Heute sind Touristenstädte vor allem in Europa keine Ausnahmeerscheinung mehr. In Dubrovnik, Amsterdam, Brügge, Florenz und Barcelona gehören auswärtige Gäste praktisch ganzjährig zum Stadtbild, auch Berlin verdankt ein Gutteil seines Aufschwunges den Millionen Übernachtungen, im vergangenen Jahr zählte das Land Berlin 31 Millionen.

Der italienische Journalist Marco d’Eramo hat sich den weltweiten Siegeszug des Tourismus in „Die Welt im Selfie“ genauer angeschaut und zwar aus allen Richtungen betrachtend – ökonomisch, soziologisch, kulturgeschichtlich. Herausgekommen ist ein außergewöhnliches Buch: Intelligent, originell, lehrreich.

Der Triumph der Reiseindustrie, so erfährt der Leser, ist genauso langlebig wie die mal leichte, mal mittelschwere Verachtung der Touristen. 1848 schrieb im „Blackwood’s Edinburgh Magazine“ ein Autor über den „Modern tourism“. Zwar seien die Vorzüge von Eisenbahn und Dampfschifffahrt nicht in Abrede zu stellen, konstatierte er, und für den Reisenden, der innerhalb von zwei Wochen nach Amerika gelangen möchte, durchaus bequem. Doch sie haben „unsere Generation mit einer grausamen Geisel geschlagen: Sie haben Europa mit Touristen überzogen“.

Gibt es denn eine alternative Verwendung der Freizeit?

Der Tourist wird seit zwei Jahrhunderten verachtet und belacht: Stets schlecht gekleidet, stets zu laut, stets in Herden laufend und stets gewillt, jeden ausgelatschten Weg noch einmal zu betreten, jede sogenannte Sehenswürdigkeit noch einmal selbst zu sehen. Für die Frankfurter Schule mit Theodor W. Adorno und Max Horkheimer – mit ihrer kritischen Haltung gegenüber dem Mainstream quasi selbst Mainstream in Deutschland – war der Tourist auf der Flucht aus der entfremdeten Gesellschaft und fiel in seiner geistigen Beschränkung auf die Verlockungen der Kulturindustrie herein. Das Zauberwort ist dabei seit jeher die Authentizität, also die von der Masse unberührten und verborgenen Ecken zu entdecken, die etwas „über den wahren Kern“ der Stadt, des Landes berichten können.

Gut gehalten hat sich dabei auch die Unterscheidung zwischen dem guten Reisenden (man selbst in der Fremde) und den Touristen (die Anderen in der Heimat). Oder um es mit dem britischen Schriftsteller Evelyn Waugh zu sagen: „Im Ausland sieht sich jeder Brite bis zum Beweis des Gegenteils gern als Reisender, Nicht als Tourist.“ Wir leben heute im „Zeitalter des Tourismus“, schreibt Marco d’Eramo, so wie man einst vom Zeitalter des Stahls oder dem Zeitalter des Imperialismus gesprochen habe. Der Tourismus ist demnach zur wichtigsten Industrie dieses Jahrhunderts geworden. Laut der Weltorganisation für Tourismus beliefen sich die Erträge aus dem internationalen Reisegeschäft 2016 auf 1,4 Billionen Dollar. 1950 zählte die Branche 23 Millionen internationale Reisende, 2015 waren es 1,2 Milliarden Menschen. 1951 wurde Griechenland von 50.000 Touristen besucht, 1961 waren es 500.000, heute sind es 23 Millionen Menschen. Offenbar sei Tourismus so etwas wie eine „soziale Verpflichtung“ geworden, wie Kunsttheoretikerin Lucy Lippard ironisch anmerkt: „Jeder muss irgendwo anders hingehen und dort, wo andere wohnen, Geld ausgeben, damit auch jeder der dort Wohnenden in der Lage ist, woanders hinzugehen und dort, wo andere wohnen, Geld ausgeben kann. Während ich als Tourist in eine andere Stadt reise, wimmelt meine Stadt von Touristen.“

Zentrale Viertel als Fassade

Der Touristenboom, daran lässt Marco d’Eramo keinen Zweifel, fordert seinen Preis. Die zentralen Viertel von „ruhmreichen, opulenten, geschäftigen Städte“ wären nur noch Fassade, eine Theaterkulisse. Rom zähle dazu, das Quartier Latin Paris und Liverpools Innenstadt nennt er, Berlin-Mitte wäre auch ein Kandidat.

Anders wiederum beurteilt er Las Vegas, da die Stadt einzig zu dem Zweck geschaffen worden sei, „Besucher zu empfangen und zu verführen“. Marco d’Eramo – und das war nicht unbedingt bei einem Autor zu erwarten, der regelmäßig für die „New Left Review“ schreibt – ist ein Fan von Las Vegas, „eine der beeindruckendsten Städte, die ich jemals gesehen habe“. Diese industriell strukturierte Rastlosigkeit, diese „Touristenfabriken“ beeindrucken ihn. Sechs Kasinos haben mehr als 5000 Mitarbeiter, also mehr Angestellte als in einem üblichen Betrieb. Eine Stadt, in der tatsächlich die Uhrzeit irgendwann keine Rolle mehr spielt, versteht es mit einer perfektionierten Logistik, dass immer die Karten verteilt und die Drinks gebracht werden. Und ausgerechnet die Spielerstadt ist die Stadt mit den meisten Arbeitskampfkonflikten in den USA – „und das aus einem ganz einfachen Grund: weil die Hotels von Vegas die einzig noch übrig gebliebenen Anlagen sind, die man nicht verlagern kann.“

Warum der ganze Aufwand des Reisens, all die Zeit und das Geld, um statt hier dort zu sein? Diese Frage stellt sich Marco d’Eramo immer wieder. Anfangs betont er den Nutzen, den viele Menschen im Vergleichen empfinden, also das Abgleichen zwischen der Vorstellung und dem Vorgefundenen. Im weiteren Verlauf, da hat sich das Buch in eine Verteidigung des Tourismus gewandelt, dreht er die Fragestellung: Was sollen die Menschen denn sonst mit ihrer freien Zeit machen: „Wer wäre jemals in der Lage Milliarden von Menschen eine alternative Verwendung ihrer Freizeit anzubieten? Oder würde man vielleicht behaupten wollen, besser wäre, man hätte überhaupt keine Freizeit?“ Verwunderlich sei nicht, dass die Touristen ihren Spaß haben wollen, sondern vielmehr, dass sie „ihrem kräftezehrenden Sightseeing die einzige, kostbare freie Arbeitszeit des Jahres widmen“.

Marco D’Eramo: Die Welt im Selfie. Suhrkamp, 362 Seiten, 26 Euro