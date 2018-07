Helene Fischer im Olympiastadion - Liveblog zum Konzert

Am Sonntagabend tritt Helene Fischer im Berliner Olympiastadion auf. Die Fans erwartet ab 19.30 Uhr eine Show der Superlative - sechsmal wird die Sängerin während ihres Auftritts ihr Outfit wechseln, die Bühne ist 60 Meter breit, 30 Meter hoch und 55 Meter lang. Mehr Infos zur Show der Superlative gibt es hier.

Die Berliner S-Bahn hat sich ebenfalls auf das Konzert vorbereitet und setzt zur An- und Abfahrt der Besucher mehr Züge ein.

+++ 17.52 Uhr +++

Helene Fischer hat auf ihrer letzten Tournee 63 Konzerte gegeben. Und das innerhalb von sieben Monaten. So ein Leben in wechselnden Städten hat aber auch seine Schattenseiten, wie der Schlagerstar in einem Interview verraten hat.

Helene Fischer kennt auch die Schattenseiten.

+++ 17.32 Uhr +++

Welche Songs wird Superstar Helene singen? Was können Fans von der Show erwarten? Hier gibt es noch mal alle wichtigen Infos zum Konzert.

+++ 17.31 Uhr +++

Noch gibt es Restkarten für das Konzert heute. Auch an der Abendkasse am Olympiastadion können Helene-Liebhaber sich noch ab Stadioneröffnung ein Ticket ergattern. Und zwar am Kassencontainer am Ost- und Südtor.

