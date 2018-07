Von Baselitz bis Warhol: Alle Künstler sind eitel

Francis Bacon sitzt mit Anzughose, schwarzem Rolli und Lackschuhen in seinem Atelier, das längst als unordentlichstes Studio in die Kunstgeschichte eingegangen ist. „Ein Fall für den Therapeuten“ sagt ein Kollege, als er das mit Farbpaletten, Pinseln, Tuben, Kartons und anderem Müll vollgestopfte Künstlerrefugium sieht. Bacons gepflegte Erscheinung passt so gar nicht dazu. Kaum zu glauben, dass er in dem Towabo arbeiten konnte. Englands bekannter Maler ließ sich genau dort fotografieren, um zu provozieren. Maggie Thatcher hasste ihn. Seine beängstigenden, sexuell aufgeladenen Bilder faszinieren oder stoßen ab - bis heute. Und genauso verhält es sich mit seinem Atelier.

Dieses Porträt von 1977 gehört in die erstaunlich breit aufgestellte Privatsammlung der Berliner Fotografin Angelika Platen, 700 Werke umfasst sie. Eine Auswahl davon ist in der nüchtern betitelten Schau „Künstler Komplex“ mit Porträts von Baselitz bis Warhol zu sehen. Die Großen der Fotografie sind dabei: Brassai, Cartier-Bresson, Brassai. Das Schöne ist, dass hier nicht nur verschiedene Spielarten des Künstlerporträts präsentiert werden, sondern ein „Who is Who“ der Künstler des 20. Jahrhunderts vorgestellt wird. Und am Ende des Rundganges ist eins ganz klar: Alle Künstler sind eitel.

Die Sammlung umfasst 700 Fotos

Platen studierte in den späten 60er-Jahren in Hamburg Fotografie und bewegte sich mittendrin in der Szene der Künstler ihrer Generation. Parallel zur eigenen Arbeit fing sie an, Bilder ihre Kollegen zu sammeln. Am Anfang sei Sammeln schwierig gewesen, erzählt sie, als es noch keinen Online-Recherche gab, suchte sie ihre Fotos in Auktionskatalogen und ,Galerien zusammen

Neben den Ikonen wie Picasso mit den Brotfingern gibt es jene Porträts, die das klassische Bildnis mit eigenem Witz torpedieren: Jörg Immendorff, der im Bild von Stefan Moses sein Gesicht mit einem bemalten Mundschutz überdeckt. Besser noch: Das komplett verschwundene Gesicht von Dalí – nur durch den typisch gezwirbelten Schnurrbart erkennbar. Ein fröhliches, kokettes Spiel mit der Rolle des Künstlers finden wir beim verkleideten Andy Warhol mit „Altered Image“. Otto Dix spielt mit der Antike, läßt sich einen Lorbeerkranz aufssetzen und schaut reichlich verschmitzt in die Kamera.

Andere Bilder zeigen die Künstler bei der Arbeit, ganz bei sich: James Ensor an der Staffelei, mit gleich sechs Pinseln in der Hand. Ein immer wieder berührender Klassiker ist das Matisse-Porträt von Henri Cartier-Bresson: der gealterte Künstler sitzt im Bademantel im Lehnstuhl, eine weiße Taube in der linken Hand. Der Blick verharrt irgendwo zwischen dem Vogel und dem Zeichenblock auf den Knien. Um ihn herum Käfige mit Vögeln. Eins seiner späten Lieblingsmotive.

Auch er fotografierte Henri Matisse: Brassai nahm den Künstler im Anzug 1934 bei der Arbeit an einer Skulptur auf

Foto: © bpk / RMN - Grand Palais / Brassaï

Platen selbst ist mit nur einem Bild vertreten: Hanna Darboven, Meisterin der Zahlenreihung, asketisch, mit Herrenanzug und kahlem Kopf schaut sie skeptisch in die Kamera. Platen hätte an der Stelle lieber „eine „junge Hanne gesehen“. Doch dieses raue Gesicht der Hanne Darboven erzählt von vielen Leben.

Museum für Fotografie, Jebensstraße 2, 10623 Berlin, Di-So 11-19 Uhr, Do-20 Uhr. Bis 7. Oktober