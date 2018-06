Beyoncé und Jay-Z im Olympiastadion in Berlin: Alle Informationen im Live-Blog

US-Sängerin Beyoncé und Ehemann Jay-Z treten am Donnerstagabend im Olympiastadion in Berlin auf (Archiv)

Am Abend treten die beiden Superstars im Olympiastadion auf. Seit Stunden warten die Fans am Einlass. Alles Wichtige im Live-Blog.

Berlin. Donnerstagabend spielen Beyoncé und Jay-Z im Berliner Olympiastadion. Laut der Internetseite des Olympiastadions werden Fans keine Taschen mitnehmen dürfen. Dort heißt es wörtlich: "Taschen ALLER ART sind verboten".

Normalerweise dürfen zu Konzerten Taschen im Din-A4- oder Din-A5-Format zu Konzerten mitgebracht werden. Am Donnerstagabend müssen alle Taschen vor dem Stadion abgegeben werden.

Alles weitere Wissenswerte für Fans und die schönsten Eindrücke vom Konzert gibt es hier im Live-Blog.

+++ 15.36 Uhr: Was treibt das Ehepaar Beyoncé und Jay-Z an? +++

Das Künstlerpaar Beyoncé und Jay-Z ist reich und – wieder – verliebt. In einem neuen Musikvideo posieren sie wie ein Königspaar im Pariser Louvre. Was macht dieses Paar so besonders und so wahnsinnig erfolgreich?

+++ 14:43 Uhr: Die ersten Fans warten schon vor dem Olympiastadion +++

Bereits am Morgen wurden erste Zelte vor dem Stadion gesichtet.

