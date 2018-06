Kulturpolitik Stiftung gibt Bild an Erben zurück - und kauft es wieder an

Man wird wirklich ergriffen, wenn man vor der geschnitzten Figurengruppe steht, so filigran und präzise ausgearbeitet sind die drei Engel mit ihren prächtigen Lockenköpfen. Sie schweben auf einem Wolkenkranz und halten das Christuskind in einem Tuch, allerdings etwas schief, als würde es gleich hinausfallen. Das private Andachtsbild von 1430, 25 mal 30 Zentimeter groß, war früher farbig gefasst und vergoldet, vermutlich in eine Rahmung eingefügt. Es stammt aus dem Umkreis des bedeutenden Bildhauers Hans Multscher.

Dass die „Drei Engel mit dem Christuskind“ im Bode-Museum hängen, verdankt sich einem „Glücksfall“, wie Stiftungspräsident Hermann Parzinger es nennt. Durch systematische Provenienzforschung konnten die ehemaligen Eigentümer ausfindig gemacht werden, mit den Erben wurde anschließend eine „gütliche Lösung“ gefunden: Das Werk wurde durch das Bode-Museum angekauft, es hängt nun dort, wo es über die Jahre hinweg regelmäßig zu sehen war.

Ursprünglich gehörte die Engelsgruppe in die Kunstsammlung des jüdischen Ehepaares Ernst und Agathe Saulmann. Sie steht für das Schicksal vieler jüdischer Familien, die in der NS-Zeit verfolgt und enteignet wurden. Die beiden flohen 1935 mit dem Schnellzug nach Florenz, später ging es weiter nach Frankreich. Da sie die Reichsfluchtsteuer nicht gezahlt hatten, erhielten sie eine Pfändungsverfügung, Einrichtung samt Bibliothek und Kunstsammlung wurden beschlagnahmt. In drei Auktionen kam die Kollektion 1936 im Münchner Auktionshaus Adolf Weinmüller unter den Hammer. Im Verzeichnis des Kataloges wurde der Besitzer Saulmann als „S. in R.“ anonymisiert. Die Reichskammer hatte diese Verschlüsselung angeordnet.

Elf Objekte aus der Sammlung Saulmann ausfindig gemacht

Einen wesentlichen Schub bei dieser Restitution leistete dabei das Münchner Auktionshaus Neumeister, Nachfolger von Weinmüller, der damals Saulmanns Besitz versteigert hatte. Die Institution kümmert sich wie kein anders Haus um die Aufarbeitung der (eigenen) NS-Vergangenheit. Geschäftsführerin Katrin Stoll ließ in Kooperation mit dem Münchner Zentralinstitut für Kunstgeschichte (ZI) die Kunsthistorikerin Meike Hopp drei Jahre lang die Geschichte Weinmüllers erforschen. Und siehe da: In einem Stahlschrank im Keller des Auktionshauses tauchten Auktionsprotokolle aus der NS-Zeit auf, die bisher als verschollen erklärt wurden. Und so erreichte irgendwann der Hinweis aus München das Bode-Museum. Mittlerweile hat die Berliner Anwaltskanzlei Von Trott zu Solz Lammek elf Objekte aus der Sammlung Saulmann ausfindig gemacht – in fünf deutschen Museen, darunter Bremen und Frankfurt, und drei Privatsammlungen. Wie der Erbe Felix de Marez Oyens erklärt, habe man mit den Institutionen unterschiedliche Einigungen erzielt. Das Bode-Museum allerdings sei das einzige Haus, das selbstständig geforscht hätte und auf die Erbenfamilie zugegangen sei.

Anna Dost, Anwältin bei Von Trott zu Solz Lammek, weiß die Entwicklung einzuschätzen: „Viele Auktionshäuser sitzen auf Informationen, die eventuell bei einer Restitution helfen könnten. Da muss sich noch einiges an deren Selbstverständnis ändern.“