The Rolling Stones rocken das Berliner Olympiastadion mit super Sound und super Stimmung

Berlin. Humor hat er ja, Sir Mick Jagger: „Wir haben eine großartige Zeit in Berlin“, ruft er dem ausverkauften Olympiastadion zu, auf Deutsch: „Wir sind auf eurem neuen Flughafen gelandet. Er war völlig leer." Gelächter im Rund, dann Jubel. Auch der Rest der Show der Stones ist so: charmant, bisschen frech, mit einer Menge Schmiss. Das hat so gar nichts von Selbstfeier oder Legendenbesichtigung, bevor die Herren Rocker – alle mittlerweile über 70 – vielleicht demnächst in Rente gehen.

Bislang kann von jedenfalls Rente keine Rede sein. Das Riff von „Street Fighting Man“ knallt aus den Boxen – und es ist verdammt laut. Keith Richards drischt die Seiten mit diesen spastischen, zugleich eleganten Richards-Moves. Er sieht aus wie eine Comic-Figur seiner selbst, mittlerweile völlig zerknittert, im Piraten-Outfit: ein unwahrscheinlicher Überlebender seines Lebensstils. Jagger hingegen – rote Lederjacke, schwarzes Pailletten-Shirt – joggt vom ersten Song an ausgiebig über die Bühne.

Die Rolling Stones verzichten auf eine überladene Bühnentechnik

Die ist für Stones-Verhältnisse schlicht geraten: keine Riesenbrücken, Aufblas-Phalli oder Autoreifen. „No Filter“ heißt die aktuelle Stones-Tour, und so gibt es neben obligatorischen Videoleinwänden, ohne die nur die Leute auf den 800-Euro-Plätzen was erkennen könnten, nur einen weit ins Stadion ausgreifenden Laufsteg, auf dem Jagger schlendert, tanzt, rennt und hüpft. Immer noch drahtig, immer noch sexy. Entweder der Mann nimmt sehr guten Drogen, oder Rock 'n' Roll hält einfach jung.

Gleich als zweites spielen die Stones „It's Only Rock 'n Roll (But I Like It)“ – eine ins britisches Understatement gewendete Variante von Neil Youngs Pathosformel: „Rock 'n' Roll can never die“. Ein Lebensmotto. Ein Song, der einen daran erinnert, dass es ohne die Stones Rockmusik, wie wir sie heute kennen, schlicht nicht gäbe.

Die Stones zeigen auch selten gespielte Lieder

Doch es gäbe die Stones – und all die andern weißen Jungs und Mädchen, die viel Geld mit Rock verdienen – nicht ohne den Blues. Seit Bill Haley auf der Bildfläche erschien und 1953 ein hübscher LKW-Fahrer names Elvis Aaron Presley in Memphis seine erste selbst bezahlte Plattenaufnahme machte, wird das immer wieder gern vergessen.

Und so werden selbst an diesem Abend die schwarzen Mitmusiker der Stones so gut wie nie auf den Videoleinwänden gezeigt. Erst beim eigentlich derb rassistischen, auf jeden Fall chauvinistischen „Brown Sugar“ vom Album „Sticky Fingers“ (1971) dürfen Darryl Jones, Sasha Allen, Karl Denson und Bernard Fowler mal etwas länger für die Massen zu sehen sein.

Dabei tauchen die Stones schon mit dem dritten Song tief in ihr Blues-Erbe: „Tumbling Dice“ vom Meisterwerk „Exile on Main St.“ (1972) groovt mit Bläsern und Backing Girls wie frisch erfunden. „Just Your Fool“, eine Version von Buddy und Ella Johnsons Stück aus den frühen 50er Jahren, kommt rau und sessionhaft daher. Selten gespielte Songs wie „Before they make me run“ – Keith Richards am Gesang – gehören ebenso zu den grund-schnoddrigen Stücken der Stones. Keith singt, mit perfekt wackliger Stimme, die unsterblich-schlichten Zeilen: „Gonna find my way to heaven, 'cause I did my time in hell. / I wasn't looking too good but I was feeling real well.“

Bei "Midnight Rambler" knarren die Gitarren von Keith RIchards und Ron Wood um die Wette

Selbst wenn keine weiteren Stücke des aktuellen Albums „Blue & Lonesome“ zu hören sind, scheint die Arbeit daran den Stones Erdung gegeben zu haben. „You Can't Always Get What You Want“ und „Honky Tonk Women“ knarren und federn und gospeln. Einer der Höhepunkte des Konzerts ist eine lange Version von „Midnight Rambler“: ein Stück, das immer wieder Anlauf nimmt, steckenbleibt im Dreck, sich zusammenreißt und weitermacht. Wild, laut, stampfend, immer kurz davor, auseinander zu fallen.

Ein Stück, das die Geschichte des Blues – wie anverwandelt immer – atmet und ausschwitzt. Richards und Ron Woods Gitarren jaulen um die Wette. Jagger steht weit vorn auf dem Catwalk, stiert ins Publikum, wedelt mit seinen dünnen Händen. Ein Voodoo-Priester, ein Besessener.

Die Rolling feiern einen lärmenden Exozismus des Rock 'n' Roll

Kurz vor Zehn spielen die Stones dann doch noch den vielleicht schillerndsten Song ihrer Karriere: „Sympathy for the Devil“, mit Weltbrandbildern auf den Videoleinwänden und einer brachialen Gitarre von Keith Richards. Aus Flammen und Rauch schält sich Jaggers Bild, in einen schwarzen Mantel gewandet.

Eine Rollenlied von der diabolischen Umwertung aller Werte: „Please allow me to introduce myself / I'm a man of wealth and taste / I've been around for a long, long year / Stole many a man's soul to waste“. Auf welchen Diktator – oder Präsidenten – man das heute münzen möchte – die Stones feiern noch 2018, kurz vor der Rente, einen ernsthaften, lärmigen Exorzismus des Rock 'n' Roll.

