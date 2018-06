Viele Tage der Begegnung

Das Zentrum für Kunst und Urbanistik ist ein Spielort der diesjährigen Berlin Biennale. Wichtig ist die Nachbarschaft. Besuch in Moabit.

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Ein Truppe junger Briten sitzt vorne an der Rampe, die Mate-Flaschen wandern hin und her. Kleiner Adrenalin-Push, gleich geht es hinunter in das Kellergewölbe, wo die Beats aus Lautsprechern zu den Videos wummern. Hier im Zentrum für Kunst und Urbanistik (kurz: ZK/U) hat die diesjährige Berlin Biennale einen alternativen Spielort gefunden. Der frühere Güterbahnhof fungiert als Gegenspieler zur altehrwürdigen Institution der Akademie der Künste und dem etablierten, modernisierten Ausstellungshaus Kunst-Werke in Mitte. Und ist auf jeden Fall eine Entdeckung, direkt im Moabiter Kiez, umrandet vom Stadtgarten mit der riesigen Schaukel und den Gemeinschaftsparzellen, wo Lavendel blüht. Gerade schaufelt eine junge Frau eine Tomatenstaude aus der Erde. Von der alten Ladefläche, jetzt Terrasse mit Bierausschank, gibt es einen herrlichen unverstellten Blick hinüber auf den imposanten Westhafen.

Matthias Einhoff (46), einer der drei Direktoren, kommt in kurzen Hosen aus der großen Halle. Dort wird gerade gewerkelt für das nächste Abendevent. Das Wort „Direktor“ passt irgendwie nicht zu ihm, doch so steht es auf dem schwarzweißen Visitenkärtchen, das er aus der Hosentasche zieht. Hier im ZK/U wirkt alles wie eine große, lockere und muntere Kunst- und Künstler-WG mit Bar und jeder Menge Spaß und Austausch. 14 sparsam möblierte Ateliers gibt es auf zwei Stockwerken. In diesem Sommer mit der Biennale ist es etwas anders. Sechs der 14 Studios im Erdgeschoss samt Kellergewölbe sind für die Laufzeit von drei Monaten als Ausstellungsräume freigegeben.

Das ZK/U sieht sich als Vermittler für Kulturprojekte

Einhoff selbst ist Künstler, studiert hat er an der Universität der Künste, Industriedesign und experimenteller Film. Der 46-jährige hat Jahre im Kiez gelebt, kennt die Probleme, gerade deshalb möchte er hier etwas kreative Entwicklung hineinbringen. Bevor es mit dem ZK/U richtig losging, konzentrierte er sich mit zwei Freunden auf das Künstlerkollektiv Kunstrepublik. Die drei unterhielten den Skulpturenpark im Mauerpark in Mitte. Bei der 5. Biennale war die Großinstallation dabei, damals besuchte ihn Gabi Ngcobo, heuer leitet die Südafrikanerin die Berlin Biennale. Vor rund einem Jahr traf sich ihr Team mit dem des ZK/U in Berlin zum Brainstorming. Und nun ist das eben Moabit bei der 10. Jubiläumsbiennale dabei.

Durch das mit drei Millionen Euro geförderte Kunstfestival kommt natürlich auch Geld in die Kasse vom ZK/U. Gut so, denn Einhoff und seine Leute bekommen keine institutionelle Förderung, sondern müssen die 3000 Quadratmeter selbst finanzieren. Ohne Idealismus ginge das nicht. Vor sechs Jahren wurde das Gebäude für 1,4 Millionen Euro saniert, der größte Teil davon stammt aus dem Topf der Klassenlotterie. Noch schöner ist, dass das kiezorientierte Projekt damit einen Schub nach vorne macht. Junge Leute, Kuratoren, Museumschefs sind jetzt rund um das denkmalgeschützte Gebäude unterwegs. Laufkundschaft ist hier an der Ecke Birkenstraße selten, obwohl es nur vier Minuten zur U-Bahn sind.

Ein Verbindung des ZK/U zur Berlin Biennale ist die Beschäftigung mit urbanen Themen, dazu gehört unbedingt die Nachbarschaft und der Kiez. Die Mission, wie Matthias Einhorn sagt, sei, einen Ort zu kreieren, an dem Kunst und Nachbarschaft und architektonische Fragen zur Stadt zusammenkommen. Kurz: Die Theorie aus den Galerien und Ausstellungen soll raus in die Realität und sich im Kiez im Zusammenleben bewähren. Ein hoher Anspruch, aber einer, der sich lohnt. Hier wohnen selbst die Bienen oben auf dem Dach in Stöcken, die aussehen wie Sozialer Wohnungsbau.

Blick in eines der Ateliers, das von der Berlin Biennale bespielt wird

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Während der Biennale läuft das normale Programm im Haus weiter. „Wir sind schließlich zur Instanz geworden in der Nachbarschaft“, erzählt Einhoff. Zur WM läuft „Fußballaballa“, die Spiele werden mehrsprachig in der großen Halle und im Park draußen übertragen. Statt Sportanalysen gibt es Dokumentationen über die russische Gesellschaft. Einhoff hat in Russland gefilmt und seine Erfahrungen gemacht. „Jenseits von Moskau und Putin leben die Menschen total anders. Es geht uns darum, das Bild Russlands zu erweitern, natürlich auch kritisch. Es geht aber auch darum, den Alltag zu zeigen und die lokalen Gegebenheiten.“

Das Projekt finanzierte das Auswärtige Amt wie auch den zweittägigen Kulturaustausch mit jungen Russen. Auch das Speisekino ist ein beliebtes Format, das heißt: einfallsreiches Essen mit thematischem Bezug zum Film. Ganz einfach: Spielt er in Afrika, gibt es afrikanische Spezialitäten. Gut an kommt auch der Gütermarkt, mehr als ein Flohmarkt, nämlich ein Treffpunkt. Für kleines Geld kann man hier etwas reparieren lassen, und hinten an der Bar gibt es sogar eine Friseurin.

Berlin Biennale (bis 9. Sept): ZK/U, Zentrum für Kunst und Urbanistik, Siemensstr. 27. Berlin Biennale: Mi-Mo 11-19 Uhr, Do bis 21 Uhr. Informationen: www.zku-berlin.org