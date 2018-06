Heiliges Wasser zu verkaufen

Einst ist sie aus dem engen, orthodoxen Vaterhaus geflohen. Und hat sich im fernen New York als Fotografin eine Karriere aufgebaut. Aber dann erfährt Ronit (Rachel McAdams) eines Tages vom Tod ihres Vaters, der in der Gemeinde ein verehrter Rabbi war. Schweren Herzens reist sie nach London zurück. Hier hat sie keiner erwartet, die Totenfeier ist schon in vollem Gang. Und alle orthodoxen Juden schneiden die Tochter.

Nur ihr alter Freund Dovid (Alessandro Nivola), der ein Schüler ihres Vaters war, erklärt sich bereit, sie aufzunehmen. Umso überraschter ist Ronit, als sie erkennen muss, dass Dovid ihre gemeinsame Freundin Esti (Rachel McAdams) geheiratet hat. Ronit ist nicht nur aus ihrem Vaterhaus geflohen, weil sie nicht heiraten, weil sie sich der orthodoxen Lebenswelt nicht fügen wollte und damit vermeintlich Schande über die Familie gebracht hat. Nein, heimlich hat sie auch ihre Freundin Esti geliebt. Eine Beziehung, die nicht sein durfte. Damals hat sie alles hinter sich gelassen. Doch jetzt brechen die alten Gefühle wieder auf. Bei beiden Frauen. Und das bringt schon bald das strenge Gefüge der gesamten Gemeinde durcheinander.

Eine einzige Frau gegen eine ganze Gesellschaft

„Disobedience“ ist ein Höhepunkt des Jüdischen Filmfestivals, das am 26. Juni startet. Sebastian Lelio, der gerade erst den Auslands-Oscar für sein Transsexuellen-Drama „Eine fantastische Frau“ gewonnen hat, dekliniert in seinem jüngsten Werk gleich die nächste unmögliche, von der Gesellschaft geächtete Liebe. Und stellt erneut eine starke Frauenfigur ins Zentrum, die sich nicht unterkriegen lässt.

Vielfach preisgekrönt: die Tragikomödie „Foxtrot“

Foto: NFP

Dabei hat der argentinische, teils in Berlin lebende Regisseur die stockkonservativen, streng beäugten Verhältnisse in der jüdisch-orthodoxen Londoner Lebenswelt, die der Autor Naomi Alderman in seiner Romanvorlage „Ungehorsam“ so bedrückend beschrieb, in adäquate, teils klaustrophobische Bilder gebannt. Wobei die beiden Rachels die Alternativen aufzeigen: die eine (Weisz), die sich selbst verwirklicht hat, aber dafür ihr altes Leben aufgeben musste, und die andere (McAdams), die sich bis zur absoluten Selbstverleugnung in die Gemeinschaft gefügt hat.

„Disobedience“ ist aber nur eines von vielen Highlights, die es auf dem 24. Jüdischen Filmfestival zu sehen gibt. Auch die diesjährige Ausgabe hat die Festivalleiterin Nicola Galliner wieder unter ein keckes, herausforderndes Motto gestellt: „No Fake Jews“. Keine alternativen Fakten also, Judentum pur: Immer geht es bei diesem Festival um jüdische Identität(en), um die Spannungen zwischen Religion und Freigeist, Tradition und Moderne, womit die ganze Bandbreite jüdischen Lebens widergespiegelt werden soll.

Persönliche Annäherung: der Dokumentarfilm „Kishon“

Foto: JFBB

Dieses Jahr wird gleich zwei großen jüdischen Künstlern gehuldigt, mit sehr persönlichen Dokumentarfilmen, die seltene Einblicke in das Privatleben ihrer Protagonisten geben. Da ist zum einen „Kihson“ über den großen Satiriker Ephraim Kishon, der einmal gesagt hat, hätte ihm jemand im KZ ins Ohr geflüstert, dass einmal die Kinder seiner Peiniger Schlange stehen würden, um ein Autogramm von ihm zu bekommen, hätte er das für einen schlechten Scherz gehalten. Und da ist zum anderen „Itzhak“ über den Ausnahmegeiger Itzhak Perlman, der als Kind an Polio erkrankte, hart um seine Ausbildung kämpfen musste und dann Weltkarriere auf Gehhilfen machte. „Izthak“ ist zugleich der Film, mit dem das Festival am Dienstag im Potsdamer Hans-Otto-Theater feierlich eröffnet wird.

Zu sehen ist ferner die vielfach preisgekrönte Tragikomödie „Foxtrot“ über eine israelische Familie, die über den Tod ihres Sohnes informiert wird, während der als Soldat in einer Einöde Wache schiebt und aus Langeweile mit seinem Gewehr den titelgebenden Tanz tanzt. Oder die bissige Satire „Holy Air“, wo ein erfolgloser christlich-arabischer Geschäftsmann namens Adam (!) ausgerechnet auf dem Berg des Absturzes vor Nazareth auf eine zündende Geschäftsidee kommt: warum nicht heilige Luft an Touristen verkaufen?

„Itzhak“, der Film über den Ausnahmegeiger Itzhak Perlman, eröffnet das Festival

Foto: JFBB

Klein hat das Festival einst angefangen, wie Nicola Galliner sich erinnert, mit einem Kino und acht Filmen. Auch wenn die Finanzierung sich Jahr für Jahr aufs Neue als große Herausforderung darstellt: Diesmal laufen, vom 26. Juni bis zum 7. Juli, 42 Filme in 13 Berliner und Brandenburger Kinos. Spiel- wie Dokumentarfilme, Arthtouse- wie Independentproduktionen, und von der Komödie bis zum Experimentalfilm ist alles dabei.

Mit der Schauspielerin Caroline Peters und dem Grünen-Politiker Volker Beck konnten wieder prominente Festivalpaten gewonnen werden. Und besonders stolz ist man über die starke Frauenpräsenz in diesem Jahr: Von den 42 Filmen wurden 13 von Regisseurinnen inszeniert. Das ist mehr als ein Viertel und deutlich über dem Durchschnitt der meisten Festivals.

Von jeher macht es sich das Festival auch zur Aufgabe, die Vielfalt Israels in all seinen Widersprüchen aufzuzeigen. Zum 70. Jahrestag der Gründung Israels wird das diesmal durch einen Schwerpunkt mit allein 16 Produktionen hervorgehoben. Außerdem wurde bei der Programmplanung die Bildungsarbeit stark ausgebaut, um auf den offenen Antisemitismus auf Berliner Straßen und die Diskriminierung an Berliner Schulen zu reagieren. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der als Schirmherr fungiert, hält das Jüdische Filmfestival, übrigens das älteste seiner Art, auch deshalb für unverzichtbar, „weil es ein Ausrufezeichen gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung Stellung bezieht.“ Das gilt heute mehr denn je.

Jüdisches Filmfestival 26.6.-5.7. in 13 Kinos in Berlin und Potsdam. Programm unter: jfbb.de