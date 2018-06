Beim heimlichen Drehen in Ost-Berlin erwischt

Es war ein Akt absoluten Wagemuts. In der Hauptstadt der DDR zu drehen, das war nur mit Super-8-Kamera und ohne Ton erlaubt. Öffentliche Gebäude waren tabu. Auch jeder Uniformierte. Aber wie sollte das gehen, wo doch überall Menschen in Uniformen standen? Wieland Speck hat 1984 "Westler" gedreht, eine schwule Ost-West-Liebesgeschichte. Und darauf gepfiffen, was die Behörden sagten. Er hat heimlich, buchstäblich aus dem Mantel heraus gedreht, wie sein Liebespaar sich im Osten auf dem Alexanderplatz kennen lernt. Und dabei ständig riskiert, erwischt zu werden.

Das erzählt der Regisseur mit Rainer Strecker, einem seiner beiden Hauptdarsteller, am Dienstagabend im Zoo Palast, wo dieser genuine Berlin-Film noch einmal in der Reihe "Hauptrolle Berlin" gezeigt wurde. Die beiden erinnern sich, wie sie vor 34 Jahren erst mal im Westen, zwischen Kudamm und Zoo, geprobt haben, wie man heimlich dreht und Fingerzeige statt Regieanweisungen gibt. Dann fuhren sie mit der S-Bahn in den Osten. Klar, dass der Nervenkitzel groß war. Da ist es gar nicht so leicht, verliebt zu spielen.

Ein Spielfilm als "Rache an der DDR"

Und einmal, erinnert sich Speck, sind sie ja wirklich erwischt worden. Als sie drehten, fuhr ein LKW voller Jungpioniere vorbei. Die haben das spitzgekriegt. Das Team saß dann einen Tag im Keller der Humboldt-Uni, im Stasi-Büro. Aber sie waren gut vorbereitet. Gaben sich als unwissende Touristen aus Wessiland aus. Und bekamen am Ende sogar die Kamera zurück.

Es war Specks eigene Geschichte. Er selbst war damals in einen Mann aus dem anderen Teil des Landes verliebt, wollte mit ihm den Film drehen und ihn in der DDR damit so unmöglich machen, dass sie ihn ausbürgern, dass sie ihn rauswerfen würden, wie zuvor schon eine Nina Hagen. Dann stand der Boyfriend, kurz vor Drehstart, plötzlich im Westen. Man hatte ihn auch so rausgelassen. Aber ans Aufhören dachte Speck nie: "Jetzt war der Film eine Rache an der DDR". Denn er hatte auf vielfältige Weise versucht, eine Ausreisegenehmigung zu erhalten. Hat dafür auch im zuständigen Amt in der Bundesallee im Westen viele ähnliche Geschichten von anderen Liebespaaren gehört. Was alles in diesen Film einfloss, der längst zum Zeitdokument geworden ist.