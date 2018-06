Die Sache mit dem Schwein

Gerade erst sahen wir uns zur "Food Revolution 5.0" im Kunstgewerbemuseum mit einem zerlegten Schwein konfrontiert. Okay, nicht blutig, sondern ästhetisch in transparenten Silikonwürfeln präsentiert. Nun lädt das Alte Museum zu "Fleisch". Ist das angemessen für diese altehrwürdige Institution? – so unser Gedanke. Als Erstes nämlich denken wir – ganz profan – ans Essen, die Berliner Currywurst lockt schließlich in Berlin an jeder Ecke. Dann gibt es die Fraktion der Vegetarier, die diese Schau wohl eher meiden wird. Es sei denn, sie denken an die "Fleischeslust", verbunden mit Sex, mit Barock.

Immerhin ziert eine laszive XXL-Prachtlady von Rubens eine Saalwand. Die Unterscheidung zwischen "flesh" und "meat" im Englischen verweist auf den Übergang vom "lebendigen" zum "toten" Fleisch, also zur Vergänglichkeit. Und so fokussiert sich die eher kleine Kabinettausstellung auf Themen wie den religiösen Opfer-Kult, Nahrung, Sexualität und überhaupt Fleisch als Motiv in der Kunst- und Kulturgeschichte. Ein erstaunlich spannendes Begleitprogramm bietet Vorträge zu Tätowierung, alternativer Bestattung und "Food Activism". Die 70 Objekte stammen aus den Häusern der Staatlichen Museen. Zwölf Volontäre der Museen entwarfen das Konzept, eine Vegetarierin stieg aus.

Die „Beamtenfigur mit Schweinekopf“ (r, China, 19. Jahrhundert) steht in der Ausstellung „Fleisch“ im Alten Museum neben einem Sparschwein (Fayence, glasiert, bemalt, Hedwig Bollhagen, um 1996)

Foto: Soeren Stache / dpa

Um es gleich zu sagen: Als Hauptdarsteller dominiert das Schwein, es wird als reiner Fleischlieferant gezüchtet. In einer Vitrine liegt eine Tontafel mit 58 Schweinezeichnungen der späten Uruk-Zeit. Witzig ist Ludwig Emil Grimms comicartige "Lebensbeschreibung einer merkwürdigen und liebevollen Sau, geboren in Ihringshausen 1849". Das Tier endet beim Metzger. Hierzulande positiv besetzt ist das Glücks- und Sparschwein, ein schön glasiertes lieferte Hedwig Bollhagen.

Eine junge Frau fotografiert in der Ausstellung „Fleisch“ im Alten Museum einen aus Ton gebrannten dickbäuchigen Hund (Michoacan, Mexiko, Ethnologisches Museum, Sammlung Vogel). Diese Hunde wurden im vorspanischen Mesoamerika als Nahrungslieferanten gemästet und galten als sehr schmackhaft.

Foto: Soeren Stache / dpa

Zu Essen gibt es nichts, aber Appetit hat man ohnehin nicht. Den hat dagegen der gefräßige Kronos, der sein Kind verschlingt. Wenzel Neu hat die Porzellanskulptur um 1766 gebrannt. Kaum auszuhalten ist das Video mit dem Ziegenopfer zur Feier der Hindu-Göttin Burga. Irgendwo liegt im Licht eine Kannibalengabel aus Holz und Dieter Roths "Literaturwurst" aus den 70er-Jahren. Sie ist aus Zeitungspapier gepresst – und somit auch der Vergänglichkeit unterworfen. Bei Christian Jankowski immerhin darf man laut lachen: mit Pfeil und Bogen ausgestattet zeigt ein Video den Künstler, wie er im Supermarkt auf "Jagd" geht. Am Ende liegt das aufgespießte Tiefkühlhähnchen auf dem Kassenband. Absurd, wie entfremdet wir sind vom Kreislauf der Nahrungskette.

Altes Museum, Am Lustgarten, Di–So 10–18 Uhr, Do bis 20 Uhr. Bis 31. August