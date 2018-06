Thom Yorke überzeugt auch ohne Radiohead im Tempodrom

Es gibt Abende, die vergisst man nicht. Zum Beispiel als Radiohead am 11. September 2001 in Berlin spielten. Kurz vorher waren Bilder einstürzender Hochhäuser über Bildschirme geflackert. Auf dem Weg in die Wuhlheide hatte man verzweifelte Witze gerissen über den Weltuntergang. Und Sänger Thom Yorke sagte, spät im Konzert: "Hoffen wir, dass George W. Bush jetzt nicht den 3. Weltkrieg beginnt".

Was bei all dem fast unterging, war sie seltsame Vorband des Abends: das Duo Modeselektor aus Berlin. Die standen in der Arena mit einem bisschen Lightshow, zwei Laptops und sagten den meisten Rockfans überhaupt nichts. Heute füllen sie allein die Wuhlheide. Und retrospektiv ist klar, wo Thom Yorke seine elektronischen Ideen her hat, die das Klangbild von Radiohead nach deren Meisterwerk "OK Computer" um 2000 so nachhaltig veränderten.

Wenn Yorke 17 Jahre später nach Berlin kommt, vier Jahre nach dem Erscheinen seines zweiten Solo-Albums, hängt ein Hauch von Exklusivität in der Luft, jedoch auch ein Wölkchen Nachklatsch. Yorkes Arbeiten ohne Band, quasi das Destillat der elektronischen Seite von Radiohead, kommen auf Tonträger zwar atmosphärisch, immer aber etwas statisch daher. Wer nun bloß als Lebenswerk-Freund ins ausverkaufte Tempodrom gepilgert ist – Rarität und so – wird trotzdem positiv überrascht.

Yorke ist gekleidet in 10-Tage-Bart und Mini-Dutt, das schlichte graue T-Shirt steckt in der Hose. Hinter ihm steht der langjährige Radiohead-Produzent Nigel Godrich. Dazwischen zwei Pulte voller Rechner, Effektgeräte, Kabel, in der Ecke ein E-Piano. Außerdem kommen zum Einsatz: Gitarre und Bass – und das, wo man sich mittlerweile ja daran gewöhnt hat, dass brachiale und kluge Konzerte oft nur von einer Festplatten gespeist werden. Die Übergänge von Yorkes Solostücken zur Ästhetik der letzten Radiohead-Jahre sind fließend, das darf man dem Instrumentarium gerne ansehen.

Yorke beginnt, fast im Dunkeln, am Piano. Der langsam pluckernde Puls von "Interference" schleichen sich ein, darüber hingehuschte Linien, Yorkes Stimme ruhig, entdramatisiert. So könnte man sich einen Abend mit ihm in einer Hotelbar vorstellen: Lights out, kein Gepose. Dann setzen Nigel Godrichs fette Bässe ein, repetitiv und löchrig – Dancehall und Breakbeats. Irgendwie klingt das nach wie vor ein bisschen wie 2001, aber irgendwie auch gut. Yorke springt auf, rennt zur Gitarre, legt ein Funk-Lick über die Elektronik. Stimme, Instrument und Rechner reiben sich aneinander auf die wunderbarste Weise. Alles Gesetzte ist aus Yorke gewichen. Er tanzt mit dem Mikro in der Hand, die andere an Reglern und Knöpfen, spurtet zum Publikum, dreht sich um die eigene Achse, selbstvergessen, als stünde er allein auf einer finsteren Tanzfläche. Je länger die Show, desto größer seine Gesten: Arme ausgebreitet, Finger zum Himmel. Ein kaputter Messias – ein Creep, wie es in einem frühen Radiohead-Hit hieß.

Apokalyptische Partykracher und Trostlieder für gemütskranke Roboter

Von der Seitenbühne spielt Tarik Barri Visuals dazu auf eine große Leinwand: mal so was wie Kandinsky, mal James Bond-Vorspann, mal Low-Fi-Horrorfilm, dann wieder Sternenzelt und Tinte, die in einen leeren Raum läuft. Alles sekundengenau passend zur Musik. Klar. Derweil schichten Yorke und Godrich weiter Live-Loops aufeinander: Yorke bildet einen Kammerchor mit sich selbst, dann greift er zum Bass, dann zu einem rasselnden Ei. Es gibt apokalyptische Partykracher, wunderbar flirrenden Lärm und Stücke, die klingen wie Trostlieder für gemütskranke Roboter. Ein Club gewordenes Klanglabor rauscht durchs Tempodrom.

Zur letzte Zugabe, dem von den 007-Produzenten abgelehnten Song "Spectre", kommt Yorke im selben klatschnass geschwitzten T-Shirt zurück. Das Konzert endet, wie es begann: sehr leise am Klavier. Die Welt sieht nicht besser aus als im Jahr 2001. Auf den Rängen jedoch wurde lange schon getanzt.