LCD Soundsystem erwecken in Berlin ein Dance-Monster

Berlin. Die Combo hat in diesen Wochen ein paar gewaltige Auftritte bestritten, etwa in der Hollywood Bowl von Los Angeles, die 18.000 Zuschauer fasst. Ihr jüngstes Album war Nummer Eins in den USA. Und auch in Berlin wird schnell klar: Das einstige Indie-Dance-Punk-Projekt LCD Soundsystem hat sich in eine Musik-für-die-Massen-Band verwandelt. So ist denn auch bei ihrem Auftritt das Tempodrom ausverkauft.

Zum Riff von "Get Innocuous" kommen LCD Soundsystem auf die Bühne. Die ist bestimmt von dicken Synthesizer-Dinosauriern, nicht der moderne Firlefaz mit Display und 20.000 Sounds auf Knopfdruck. Nein. Bandleader James Murphy hat sich ins Zentrum drei, vier Maschinen gestellt, bei denen Töne erst durch fachgerechte Verkabelung enstehen. Stromleitungen hängen charmant unaufgeräumt über den Tasten. So wirkt das Ganze wie ein Labor aus einem 60er-Jahre-B-Film. Acht Bandmitglieder werden in den folgenden 135 Minuten darin umherflitzen, -schrauben und -schieben und ein unerbitliches Dance-Monster zum Leben erwecken.

Der Beat ist von der ersten Sekunde an unwiderstehlich. Die Lautstärke in den vorderen Reihen macht die Knie weich. Murphy klöppelt auf einer Cowbell. Das ist sicher kein leises Instrument, aber der Lärm seiner Spielkameraden ist so gewaltig, dass man von ihm genau so viel hört, als prügele er auf eine Packung Taschentücher ein.

Der Berliner Auftritt ist im Grunde Teil einer 2016 begonnenen Comeback-Tour. Nach drei Alben hatte Murphy den Laden 2011 mit einem Vier-Stunden-Gig im Madison Square Garden dicht gemacht. Großartige Idee für manche Bands wie die Stone Roses und Pink Floyd, für die ein würdevolles Ende schon nach der ersten Platte angemessen gewesen wäre. Nicht so eine gute Idee für einen wie Murphy, der längst noch nicht alles gesagt hatte, was er mit dieser sowieso eher wechselnd zusammengesetzten Band zu vermelden und auszuprobieren hatte.

Murphy mag's post-modern

David Bowie persönlich hatte ihm gesagt, er solle mal sein LCD Soundsystem wieder hochfahren, betriebsbereit machen, auf "Play" stellen. Tipps aus solchem Munde sind ja nicht ganz ohne Gewicht. Gerade für Murphy, der in seiner Arbeit ganz im Geist Bowies einen unbeschwerten Eklektizismus auslebt. Die Lust am Zitat seiner Helden hat Murphy mit dem Konzert-Starter und dessen Basslinie aus Kraftwerks "Die Roboter" klargemacht, und Stück zwei, "You Wanted A Hit", ruft nun "Eisbär" von Grauzone in Erinnerung. Murphy mag's einfach post-modern. Wie ein DJ bedient er sich überall. Und ist sogar stolz drauf. "Schaut her", ist sein Stadpunkt, ähnlich dem eines stolzen Plattenauflegers. "Hört, was ich alles für heiße Scheiben kenne – und für Euch zu einem heiter-bunten Musikprogramm verquirle."

Murphy vermeldet früh, es sei doch recht heiß im Saal. Nach diesem Tag in Berlin ist das nun wirklich für keinen der Zuschauer eine besondere Überraschung. Der Bandchef macht den Spruch prompt zum Running Joke des Abends. Ironie ist ein roter Faden im Repertoire der Band aus der "Saturday Night Live"-Geburtsstadt New York. Bei LCD Soundsystem fängt das schon mit einem Namen an, der nach sinnfreien Produktbezeichnungen und Stereo-Kompaktanlagen klingt, die in elterlichen Partykellern stehen. Cheesige Produkt-Bezeichnungen oder Werbe-Slogans zu zitieren ist eigentlich very 80er-/90er, so wie "Everything Must Go", "Non-Stop-Erotic-Cabaret", "Tahiti 80" und "All Mod Cons".

Wenn James Murphy aber wie jüngst wieder Konzerte in Locations gibt, die "Pepsi Center", "1st Bank Center" und "Coca-Cola Roxy Theatre" heißen, wird er ganz froh sein, mit dem Bandnamen, der dort dann auf den Veranstaltungstafeln steht, einen subversiven, zeitlosen Kommentar zu Konsumquatsch und schrill-schamloser Warenwelt abgeben zu können.

"Die Maschinen sind sich uneinig"

Es ist jedenfals vermutlich die Hitze wegen der nach einem Kurzcover von "Radio Aktivität" die Synthies nicht vernünftig klingen und Murphy "I Can Change" abbricht. "Die Maschinen sind sich uneinig" ruft er. In den 70er- und 80er-Jahren war große Wärme auf der Bühne schon für Kraftwerk und die späteren Synthie-Popper, die mit damals mit jenen Keyboards auftraten, die Murphy heute abend benutzt, ein Riesenproblem. Das Soundsystem rollt aber bald wieder und bringt Comeback-Single "Call The Police". Alle Arme sind oben beim - typisch Amerikaner - hundertprozentig geraden Chorgesang und U2-Refrain.

Überhaupt: Sucht man nach einem Künstler, der sich wie hier in den meisten seiner Stücke bemerkbar macht, ist es Brian Eno. Wie er feiert Murphy afrikanische Rhythmen als Ur-DNA aller Tänze ab und hat sie zum Fundament dieses unerreichten LCD-Grooves gemacht. Und wie er setzt Murphy diese eindringlichen Chöre ein, die schon bei Eno immer klangen wie von sedierten Rindern vorgetragen, triumphale Momente auf Soloplatten waren und seine besten Produktionen von Talking Heads bis eben U2 vollendeten.

Tanzmusik mit der Sehnsucht nach großer Geste und Glamour

Am unwidersehlichsten setzt die Band ihr Labor bei den ewiglangen Groovetracks ein. Etwa beim sehr lustig getexteten Angebersonglied "Daft Punk Is Playing At My House". James Murphy ist Multiinstrumentalist, aber voll allem: Drummer. Ständig klappert er mit Percussion, bearbeitet Blech und versucht seinen Schlagzeuger aus dem 4/4 Takt zu bringen, in dem er auf dessen Drum-Set mit Jack-Nicholson-als-The-Joker-Grinsen Triolen auf die Hi-Hat drischt. Murphys Lieder sind nicht raffiniert oder doppelbödig. Aber Rhythmen türmt er in den längeren Titeln mit bauwissenschaftlicher Präzision auf, räumt sie ab und gruppiert sie neu. Das Fundament ist dabei seltsam unverändert: Bassdrum und Snare tuckern durch die Tracks. Die Impulse, Akzente, Überdrehungen, Beschleunigungen und Aussetzer aber plaziert er mit allem, was zischelt und scheppert.

Das ist Tanzmusik mit der Sehnsucht nach großer Geste und Glamour, der LCD Soundsystem immer auch eine New Yorker Campness verliehen. So etwas signalisiert schon das Cover des Debüt-Albums auf dem eine Diskokugel prangt. Das neue Album mag weniger dancig sein als die Vorgänger. Live bleibt das Bekenntnis zu Disco. Das zeigt sich etwa darin, dass gegen Ende die unterkühlte Keyboard-Domina Nancy Whang zur Coverversion von Chics "I Want Your Love" die innere schwarze Soul Diva herauslässt und mit Moves wie aus alten "Soul Train"-Sendungen auf YouTube singt.

Zuletzt recken sich wieder Tausende Arme zur Decke, als das Soundsystem "Dance Yrself Clean" und "All My Friends" abfeiert. Vor der Tür lassen sich die meisten Zuschauer dann auf Stufen und Rasen des Tempodroms nieder, statt zügig Heim zu gehen. Merkwürdig. Das Disko-Monster scheint sie vorerst nicht loszulassen.