Die künftige Intendantin Bettina Jahnke stellt in Potsdam ihre erste Spielzeit vor. Am 22. September geht es los.

Das Hans Otto Theater wird weiblicher, auch wenn demnächst erst mal der Namensgeber im Mittelpunkt einer Werbekampagne steht. Das neue Leitungspersonal hat zu Hans Otto auch eine "persönliche Beziehung", wie die künftige Intendantin Bettina Jahnke bei der Vorstellung ihrer ersten Potsdamer Saison am Mittwoch auf der Spielplan-Pressekonferenz sagte: Sowohl sie als auch ihre Chefdramaturgin Bettina Jantzen haben in Leipzig an der Theaterhochschule studiert, die damals noch den Namen des Schauspielers trug. Hans Otto wurde als Kommunist und Widerstandskämpfer von den Nazis ermordet und von Klaus Mann in seinem "Mephisto"-Roman verewigt. Im Gegensatz zum Potsdamer Theater aber büßte die Leipziger Ausbildungsstätte ihren Namen nach der Wende ein.

Das Verhältnis der Regisseurinnen zu ihren männlichen Kollegen hat Bettina Jahnke gesteigert. Und anders als an vielen anderen Häusern arbeiten Frauen verstärkt auch am Großen Haus und nicht überwiegend an den kleineren Spielstätten. Das ist im noch patriarchisch geprägten deutschen Stadttheaterbetrieb schon mal eine Ansage. Die natürlich auch künstlerisch funktionieren muss. Unter dem Spielzeitmotto "Haltung" präsentiert die neue Intendantin – übrigens nach Ilse Rodenberg (1951-1957) die zweite in der Geschichte des Hauses – ab dem 22. September ­insgesamt 23 Premieren.

"In Zeiten des abnehmenden Lichts" zum Auftakt

Programmatisch und ästhetisch deckt sie damit ein breites Spektrum ab. Und mit dem von ihr selbst inszenierten Auftakt – "In Zeiten des abnehmenden Lichts" von Eugen Ruge – knüpft sie an die erfolgreiche Linie ihres Vorgängers Tobias Wellemeyer an. Bei dem waren Stoffe mit Lokal- oder Regionalbezug wie zuletzt bei den Roman-Dramatisierungen "Unterleuten" oder "Skizze eines Sommers" fester Bestandteil des Repertoires.

Daneben gibt es Klassiker wie Brechts "Der gute Mensch von Sezuan", "Othello" von Shakespeare, Schillers "Kabale und Liebe" und den unverwüstlichen Schwank "Pension Schöller". Dazu Dramatisierungen bekannter literarischer Werke wie Storms "Der Schimmelreiter", "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" oder Falladas "Jeder stirbt für sich allein". Und Gegenwartsdramatik wie "Paradies spielen" von Thomas Köck, "Occident Express" von Stefano Massini, "Viel gut essen" von Sibylle Berg. Und mit "Gehen oder Der zweite April" von Jean-Michel Räber auch eine Uraufführung, die sogar im Großen Haus herauskommt.

Der Publikumshit "Rio reiser" läuft weiter

Dazu kommen noch zwei Übernahmen der beim Publikum sehr geschätzten Aufführungen "Rio Reiser. König von Deutschland" und "Ziemlich beste Freunde" aus der Ära von Tobias Wellemeyer. Er verlässt in diesem Sommer nach neun Jahren das Hans Otto Theater und legt gerade eine ziemlich gute Abschlusssaison hin. Der Wechsel war allerdings von Misstönen begleitet. Erst war Wellemeyer seitens der Stadt eine Verlängerung des Vertrages signalisiert worden, bevor dann – flankiert von einer kleinen Medienkampagne, die eine schlechte Stimmung im Haus kolportierte – plötzlich im vorvergangenen Herbst ein Neustart verkündet wurde.

Eine Findungskommission entschied sich für Bettina Jahnke. Sie leitet noch bis Ende der Saison das Rheinische Landestheater Neuss, hat aber schon am Staatstheater Cottbus gearbeitet – und verfügt damit auch über Brandenburg-Erfahrung.