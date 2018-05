Alle Infos zum Konzert von Niedeckens BAP in Berlin

Der Kölner Sänger Wolfang Niedecken tritt mit seiner Band in Berlin auf. Alles, was Sie zu Konzert, Tickets und Anfahrt wissen müssen.

Berlin. Wer "BAP Berlin" googelt will entweder zur Berliner Akademie für Psychotherapie (BAP) oder zum Konzert von der Kölschen Rockband BAP mit Sänger Wolfgang Niedecken in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Konzert von BAP finden Sie hier:

Wann und wo findet das Konzert von Niedeckens BAP in Berlin statt?

Das Konzert von Niedeckens BAP mit Sänger Wolfgang Niedecken findet am Sonntag, den 10. Juni im Tempodrom in Berlin statt. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Einlass ist bereits um 18 Uhr.

Gibt es noch Tickets für die Show von Niedeckens BAP in Berlin?

Ja, es gibt noch Tickets für das Niedeckens BAP Konzert in Berlin in einigen Kategorien. In der günstigsten Kategorie können Tickets ab 39 Euro erworben werden. In einer der mittleren Preiskategorien kosten Tickets 51 Euro.

Gibt es noch mehr Konzerte von Niedeckens BAP?

Ja, die Kölschen Rocker von Niedeckens BAP spielen während ihrer diesjährigen Tour an über 30 verschiedenen Orten in Deutschland und der Schweiz, u.a. in Stuttgart, München, Frankfurt, Köln, Bielefeld, Bremen, Hamburg, Leipzig, Dresden und Hannover. In Berlin tritt Niedeckens BAP nur einmal auf.

Was kann ich von dem Niedeckens BAP Konzert in Berlin erwarten?

Fans von Niedeckens BAP können sich auf eine Auswahl aus dem großen Repertoire der gemeinsamen Bandhistorie, sowie Solo-Stücke des Frontmanns Wolfgang Niedecken freuen. Laut der Veranstaltungsseite des Tempodroms dauert die Show mindestens drei Stunden - ein umfangreiches Programm für die Fans der Deutschrockband, die in kölschem Dialekt singt.

Wie komme ich am Besten zum Tempodrom in Berlin?

Fans von Niedeckens BAP, die zum Konzert im Tempodrom wollen, nutzen am Besten den öffentlichen Nahverkehr. Vom S-Bahnhof Anhalter Bahnhof und von den U-Bahnhööfen Möckernbrücke und Mendelssohn-Bartholdy-Park ist die Veranstaltungsstätte fußläufig erreichbar.

Das Tempodrom verfügt über keine eigenen Parkplätze. Autofahrer können auf den umliegenden Parkplätzen oder im Parkhaus ihren Wagen abstellen. Eine Übersicht der Parkmöglichkeiten in der Nähe des Tempodroms finden Sie hier.

Was muss ich beim Einlass ins Tempodrom beachten?

In das Tempodrom in Berlin darf nur eine Tasche oder ein Rucksack mitgenommen werden, die eine Größe von DIN A4 nicht überschreiten dürfen. Größere Gepäckstücke, Getränke und Speisen, sowie technische Geräte sind nicht gestattet.

Auf dem Vorplatz des Tempodrom können eine begrenzte Anzahl von Gegeständen gegen eine Gebühr von 2 Euro aufbewahrt werden. Für größere Gepäckstücke können außerdem die Schließfächer am Potsdamer Platz genutzt werden.

