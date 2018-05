Aus dem Unwetter auf die Bühne: Vicky Leandros in Berlin

Berlin. Die gestreifte Hemdbluse und Blue Jeans gehören eigentlich nicht zu Vicky Leandros Bühnenoutfits. Im Rampenlicht schätzt sie deutlich elegantere Looks. Doch die Sängerin hat eine unglaubliche Odyssee hinter sich gebracht, um nach Berlin zu kommen.

Ihr Flug am Airport Köln/Bonn wurde nach drei Stunden Wartezeit wegen eines Unwetters gecancelt. Ausweichen auf einen anderen Flughafen? Unmöglich. In Frankfurt waren alle Flieger ausgebucht, in Düsseldorf blieben sie am Boden. Wegen des Unwetters. Kurzentschlossen hat Vicky Leandros deshalb einen Taxifahrer gebeten, sie direkt zum Friedrichstadt-Palast zu chauffieren. Nach sechs Stunden Fahrt und anderthalb Stunden nach dem angesetzten Konzertbeginn steht sie nun auf der Bühne. Und startet fulminant mit "Aprés toi", jenem Chanson also, mit dem sie 1972 den Grand Prix gewann.

Ihre so nuancierte wie dramatische Stimme mit dem unverwechselbaren Timbre ist sofort da. Ohne Probe, ohne Soundcheck. Letzteren holt die zierliche Sängerin charmant nach, gibt noch ein paar freundliche Anweisungen an die Technik, während das Publikum sie zugleich frenetisch feiert. Die Zuschauer und Vicky Leandros, das ist eine ganz besondere Beziehung. Viele kommen seit Jahren immer wieder zu den Konzerten der gebürtigen Griechin, die im Alter von fünf Jahren mit ihren Eltern nach Hamburg kam. Ihrer Heimatstadt, in der sie heute noch lebt.

Vom Schlager meilenweit entfernt

Das Publikum liebt die 65-Jährige, die so ungeheuer jugendlich wirkt. Wohl auch, weil Vicky Leandros im besten Sinne unverkrampft improvisiert an diesem ersten von zwei Konzertabenden in Berlin. Das kommt genauso gut an wie ihr steter Griff zur Kaffeetasse. Kleine, unaufgeregte Alltagsgesten, die jeder kennt. So was verbindet.

Nach mehr als 50 Bühnenjahren und über 55 Millionen verkauften Tonträgern nimmt Vicky Leandros die Zuschauer mit auf eine Reise durch ihre musikalische Welt. Vom Schlager, mit dem man sie hierzulande meist verbindet, ist sie dabei übrigens meilenweit entfernt. Außer bei ihrem einzigen deutschen Nummer-1-Hit "Theo, wir fahr'n nach Lodz", den sie später gut zu zwei Dritteln gefüllten Friedrichstadt-Palast als Zugabe singt.

Vicky Leandros Songs sind in erster Linie Chansons, gemixt mit Pop und Balladen. Sie interpretiert aber auch Lieder von Mikis Theodorakis. Mal mit einem Hauch Melancholie zum Dahinschmelzen schön, mal mit sattem Rembetiko-Groove. Der erklingt an diesem Abend ganz besonders virtuos, denn Vicky Leandros konnte einen langjährigen Freund als Gastmusiker gewinnen: Alexandros Karozas an der Bouzouki. Ein wahrer Meister auf der griechischen Langhalslaute.

Ohnehin sind die Songs großartig arrangiert und instrumentiert. Luzide, filigran und doch kraftvoll. Verantwortlich dafür ist Bo Heart, der musikalische Leiter von Vicky Leandros' vierköpfiger Band. Die wird unterstützt von einem Streichquartett. Eine exquisite Begleitung für die Hits der Sängerin wie "L'amour est bleu", aber auch für weltberühmte Evergreens wie Jacques Brels "Ne me quitte pas".

Sprachlich kennt Vicky Leandros ebenso wenig Grenzen wie bei den musikalischen Genres. Sie singt auf Französisch, Deutsch, Englisch, Griechisch und Japanisch. Ein wunderbares Konzert voller Abwechslung und Überraschungen. Höhepunkt ist der Hit "Ich liebe das Leben", der wohl fröhlichste Trennungssong, der je geschrieben wurde.