Marc Schulte schreibt über ESC-Hoffnung Michael Schulte

Michael Schulte tritt am Sonnabend für Deutschland im Finale an

Marc Schulte ist ehemaliger Bezirksstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf und aktuell Bezirksverordneter – er hat aber auch einen prominenten Halbbruder: Michael Schulte, der Deutschland am kommenden Sonnabend beim European Song Contest (ESC) in Portugal vertreten wird. Aktuell ist Marc Schulte gemeinsam mit Michael in Lissabon. Hier schreibt er von seinen Erlebnissen:

"Eurovision Song Contest? – Was um alles in der Welt machst Du denn da?!" Seit ich 2008 begonnen hatte, jährlich einen Teil meines Jahresurlaubs im jeweiligen Austragungsort des ESC zu verbringen, schlägt mir oft Unverständnis entgegen.

Ich mochte die Veranstaltung bereits als Kind und als Studierende veranstalteten wir große ESC-Partys. Vor neun Jahren begannen mein Mann und ich, als Blogger unter www.eurovisionen.eu mit besonderem Schwerpunkt auf die politischen Implikationen und Befindlichkeiten beim Song Contest zu berichten. So war das auch für Lissabon geplant. Doch plötzlich stand mein Halbbruder Michael im Vorentscheid zum ESC und hat ihn mit seinem Lied "You Let Me Walk Alone" über den frühen Tod unseres gemeinsamen Vaters gewonnen. Michael, der bei Berlin-Aufenthalten zum Songwriting oder zu Studioaufnahmen bei uns wohnt, ist plötzlich der deutsche Vertreter bei der größten Musik- und Fernsehshow der Welt.

Den Verlust des Vaters in Songs verarbeitet

Nun sitze ich bei strahlender Frühlingssonne in einer dunklen Veranstaltungshalle oder dem angeschlossenen Pressezentrum in Lissabon, berichte wie immer von den Proben und dem Rahmenprogramm und doch ist alles anders. Bei Michaels Proben halte ich den Atem an, fiebere mit jedem Ton mit und beobachte die Reaktionen von Fans und Presse. Zum Glück konnte ich bereits nach der ersten Probe am vergangenen Freitag aufatmen. Michael, der im Dezember erfuhr, dass er selbst Vater werden würde, hat sich während seines Songwritings zum deutschen Vorentscheid intensiv mit dem Thema Vaterschaft auseinandergesetzt und in mehreren Songs den Verlust unseres Vaters zu verarbeiten versucht.

Brüder: Michael und Marc Schulte (r.) in Lissabon beim ESC

Foto: privat

Mit Spannung hatte ich auf die Umsetzung auf der riesigen Bühne hier gewartet. Und ich erkenne, wie nervös Michael noch während seiner allerersten Probe ist. Vor einem TV-Publikum von mehr als 200 Millionen Menschen zu singen, ist selbst für einen erfahrenen Musiker wie ihn eine Herausforderung. Doch schnell hat er seine Ruhe wiedergefunden und die Bildregie fängt ihn gut ein.

Auch die Inszenierung ist schlüssig und unterstützt den Text des ruhigen und anrührenden Songs. Wir sehen Fans aus England und Griechenland, die nach dem ersten Auftritt Tränen aus den Augen wischen und ich weiß, dass mein Bruder am kommenden Sonnabend voller Stolz auf einen gelungenen Auftritt sein darf! Und das macht auch mich stolz und glücklich. Als Bruder und als deutscher ESC-Fan. Denn Michael erzählt eine Geschichte und alles darum herum ist schlüssig. Er hat sein Lied selbst geschrieben – mit Unterstützung anderer Songwriter zwar, aber es ist sein Lied und er steht allein auf der Bühne und hat auch keine sogenannten Backing-Vocals im Bühnenhintergrund. Das unterscheidet ihn von den allermeisten seiner Konkurrenten. Der Schwede Benjamin Ingrosso beispielsweise verbirgt fünf weitere Sängerinnen und Sänger zur Unterstützung seiner Stimme im Bühnenhintergrund.

Israels Song "Toy" steht bei den Buchmachern ganz oben

Wie sieht es überhaupt sonst mit der Konkurrenz aus? Wie nutzen die 43 teilnehmenden Länder ihre drei Minuten um sich zu präsentieren? Die Israelin Netta mit ihrem Dancefloor-Song "Toy", einem musikalischen Beitrag zur #MeToo-Debatte, steht bei den Buchmachern ganz weit oben. Auch Frankreich mit dem Duo Madame Monsieur und deren Geschichte über das Flüchtlingskind Mercy gilt als Favorit. Einer der eindrücklichsten Songs des Jahrgangs kommt aus Italien: Die Sieger des San-Remo-Festivals Ermal Meta und Fabrizio Moro verarbeiten in ihrem aufrüttelnden "Canzone Non Mi Avete Fatto Niente" (Ihr habt mir nichts anhaben können) die Terroranschläge von unter anderem Kairo, Barcelona, Nizza, Paris und New York und schreien den Terroristen musikalisch ihre Verachtung ins Gesicht. Und Norwegen schickt den ESC-Sieger von 2009 Alexander Rybak erneut ins Renner mit einem Song, der spielerisch erklärt, wie man einen erfolgreichen Titel schreibt.

Dazu gesellt sich rockiger Countrysound aus den Niederlanden, Popera aus Estland, Ethno-Jazz aus Georgien und Disco aus Australien – für jeden Geschmack etwas dabei. Nach einer Woche Proben wurde am Sonntag der ESC offiziell eröffnet. Die Musik-Touristen erobern die Stadt und am Dienstag sowie Donnerstag stehen die beiden Semifinale auf dem Programm.

Michael ist bereits für das Finale qualifiziert – die Spannung hält also noch etwas an. Hier vor Ort tauschen Michael und ich uns virtuell ständig aus, er will wissen, wie die Reaktionen auf seine Proben sind, ich will wissen, wie er damit zufrieden ist, zu einem wirklich langen Austausch fehlt aber die Zeit – sowohl ihm als auch mir. Aber schon jetzt weiß ich, dass wir bald in unserer Küche in Charlottenburg alles durchkauen und analysieren werden. Vielleicht dann mit einem ESC-Sieger als Bruder?