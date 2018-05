200. Geburtstag von Karl Marx: Der zerrissene Philosoph

In Trier dreht sich in diesem Jahr fast alles um den wohl berühmtesten Sohn der Stadt: Karl Marx. Der wurde vor 200 Jahren hier geboren. Doch wegen des Einflusses seiner Arbeiten auf die kommunist...

In Trier dreht sich in diesem Jahr fast alles um den wohl berühmtesten Sohn der Stadt: Karl Marx. Der wurde vor 200 Jahren hier geboren. Doch wegen des Einflusses seiner Arbeiten auf die kommunist...

Karl Marx - vor 200 Jahren geboren und noch immer umstritten In Trier dreht sich in diesem Jahr fast alles um den wohl berühmtesten Sohn der Stadt: Karl Marx. Der wurde vor 200 Jahren hier geboren. Doch wegen des Einflusses seiner Arbeiten auf die kommunist...

"Ein Gespenst geht um in Europa", heißt es am Anfang des "Manifests der Kommunistischen Partei", das im deutschen Revolutionsjahr 1848 erschien. Das 23-seitige Heftchen gehört nach der Bibel, der Mao-Bibel und dem Koran zu den bestverkauftesten Büchern aller Zeiten und wurde vor fünf Jahren in das Unesco-Dokumentenerbe aufgenommen. Das angekündigte Gespenst des Kommunismus geht inzwischen nicht mehr so selbstbewusst in Europa um, aber der Verkünder Karl Marx ist nach wie vor weltberühmt. Heute wird der 200. Geburtstag des Philosophen gefeiert. Und dabei sind wieder alle Leidenschaften zwischen Vergötterung und Verteufelung anzutreffen. Als Leitlinie des Jubiläums ist schon auszumachen, die große Marx-Utopie zurück auf die historische Wissenschaft zu führen.

Es gibt sogar ein höchstoffizielles Statement. "Wir Deutschen sollten Karl Marx weder überhöhen noch aus unserer Geschichte verbannen. Wir müssen uns vor Marx nicht fürchten – noch müssen wir ihm goldene Statuen bauen", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) im Schloss Bellevue: "Gewaltig ist nicht nur sein Werk, sondern gewaltig sind auch seine Folgen." Er verwies dabei auf die Missstände in der Sowjetunion und der DDR.

ZDF-Diskussion über Marx findet nach Mitternacht statt

Der deutsche Fernseh-Philosoph Richard David Precht zieht den Bogen in seiner Sendung "Wie aktuell ist Karl Marx?" in eine aktuelle Denkrichtung. Nach dem Untergang sozialistischer Systeme schien sich die westliche Demokratie mit ihrem kapitalistischen Wirtschaftssystem als erfolgreicheres Modell durchgesetzt zu haben. Doch Gier, Egoismus und Ungleichheit in der Gesellschaft zwängen dazu, so Precht, die bisherigen Strategien auf den Prüfstand zu stellen. Sein Diskussionspartner Gregor Gysi (Linke) glaubt, dass wir nicht umhin kämen, "über die Vergesellschaftung von Banken und großen Konzernen zu reden". Die Sendung wird im ZDF am Sonntag nach Mitternacht gezeigt.

Die Hauptfeierlichkeiten finden in Trier, wo Karl Marx am 5. Mai 1818 geboren wurde, mit Reden, Ausstellungen und der umstrittenen Einweihung eines von China geschenkten Denkmals statt. Kurz zuvor am Tag der Arbeit waren wieder Bilder von Demonstrationen aus London, Moskau, Manila und natürlich aus Deutschland zu sehen, bei denen Marx plakativ vor sich hergetragen wurde. Er soll nach wie vor die Trennlinie zwischen Oben und Unten markieren.

Philosoph Karl Marx und seine Ehefrau Jenny von Westphalen

Foto: Getty Images / The LIFE Picture Collection/Getty Images

Der Widerspruch war auch ein Denkansatz, den Marx aus den Erfahrungen seiner Zeit entwickelt hat. Bereits 1789 hatte die französische Revolution den adligen Feudalismus hinweggefegt und den Bürgern die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit versprochen. Mehr Gleichheit forderte andererseits mehr Staat, um alles zu regulieren. Das neue bürgerliche System wurde geprägt von Besitzenden der Produktionsmittel auf der einen Seite und dem Proletariat, das nur seine Arbeitskraft verkaufen kann, auf der anderen. Das Profitstreben des Kapitals würde laut Marx letztlich dazu führen, dass die verarmten Massen die Macht übernehmen müssen. Dazu sollten sich die Proletarier aller Länder vereinen.

Die Theorie klingt nach Paradies

In einer ersten Stufe der Entwicklung würde jeder nach seinen Leistungen bezahlt werden. Dem Sozialismus folgt der Utopie entsprechend der Kommunismus, in dem jeder nach seinen Bedürfnissen leben könnte. Was ein wenig nach Paradies klingt. Bemerkenswerterweise hatte Marx nicht unbedingt etwas gegen die Reichen seiner Zeit, einfach, weil sie Lebensart pflegten. Die von Marx beschriebenen Wechselwirkungen von ökonomischer Basis und Überbau enthalten Ansätze der Soziologie. Aber er hat das Sozialverhalten des Menschen nicht weiter wissenschaftlich verfolgt, sondern sich auf die Ökonomie konzentriert. Das ist die analytische Größe, aber auch die pragmatische Schwäche seiner Gesellschaftstheorie. 1867 erschien der erste der drei Bände seines Hauptwerks "Das Kapital".

Das Blutig-Revolutionäre geht erst später auf Wladimir Iljitsch Lenin in Russland zurück, was zu den folgenden gesellschaftlichen Deformationen in der Sowjetunion führte. Marx-Engels-Lenin hieß das ideologische Dreigestirn im praktizierten Sozialismus. Die DDR definierte sich in ihrer kurzen Existenz selbst als Diktatur des Proletariats – was genau genommen Ungerechtigkeiten zum Programm erklärte. Und so werden sich gerade auch im heutigen Berlin, wo der junge Marx seinerzeit studiert hatte, Menschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit seiner Lehre auseinandersetzen. Die Alt-68er im Westen, ob sie an den Visionen festhalten wollen, die Altlinken im Osten mit ihren Fehlern und dem Scheitern der DDR, die Mitläufer mit Lüge und Wahrheit des schulisch verordneten Marxismus-Leninismus, dazu kommen die Opfer des Systems und all jene, die den Marxismus als Grundidee ablehnen.

Zum Jubiläum sind viele Bücher erschienen, die die vielfältigen Sichten aufgreifen. Wer die Lehre des Materialismus verstehen, sich mit dem Theorie-Praxis-Problem oder den Triebkräften der Gesellschaft auseinandersetzen will, sollte zu Kurt Bayertz' Buch "Interpretieren um zu verändern. Karl Marx und seine Philosophie" (C.H. Beck) greifen. Der Berliner Historiker Jürgen Herres hat mit "Marx und Engels" (Reclam) das Porträt einer intellektuellen Freundschaft vorgelegt. Das etwas beratungsresistente Alphatier Marx brauchte einen Pragmatiker wie Engels, der ihm gegenüber loyal blieb, ihn bewunderte und der Theorie auf die Füße verhalf. Herres, der sich auch an der Herausgabe der Marx-Engels-Gesamtausgabe beteiligt, ist ein exzellenter Kenner wissenschaftlicher Details. Demnach war Marx ein zerrissener Philosoph, der sich bei bestimmten Analysen gar nicht so sicher war, wie Aufzeichnungen zu entnehmen ist. Dann hat wohl Engels ihm zur Straffung der Theorie und Veröffentlichung verholfen. Beiläufig hat Engels, der als arrogant galt, das Geld zum Überleben beschafft. Marx war ein selbstgerechter Schnorrer. Gläubiger nannte er "Schufte" oder "Esel". Verwandte, die nicht rechtzeitig sterben wollten, waren für ihn "Erbschaftsverhinderer".

Marx verschwieg seinen Sohn mit dem Dienstmädchen

Dass Engels für Marx die Vaterschaft eines unehelichen Sohnes übernahm, um dessen Ehefrieden mit Jenny zu schützen, ist ein unglaubliches Familiengeheimnis, das erst 100 Jahre später aufgedeckt wurde. Demnach brachte nur drei Monate nach der Geburt von Franziska Marx das Dienstmädchen Helena Demuth den Jungen Henry Frederick zur Welt. Marx kümmerte sich nicht weiter um ihn. "Karl Marx beim Barbier" heißt Uwe Wittstocks bei Blessing erschienene Biografie, die auf selten elegante Weise zutiefst Privates und philosophisch Abstraktes verbinden kann.

Dass Marx ein Antisemit war, gehört zu den missverständlichen Dauerthemen. Möglicherweise wäre der Begriff der Selbstverleugnung treffender. Die Marx-Familie blickte auf eine alte Rabbiner-Tradition zurück. Sein Vater konvertierte als Rechtsanwalt zum Protestantismus, die Familie folgte. Es war der Versuch der Assimilation im – was Gleichheit betrifft – rückständigen Preußen. Karl Marx' Haltung zum Judentum blieb zeitlebens ambivalent. Bei vielen deutschen Juden kam es erst spät im 19. Jahrhundert zu einer kulturellen Rückbesinnung. Marx starb 1883 im Londoner Exil.

Mehr zum Thema:

200 Jahre Karl Marx – Seine berühmten Zitate im Schnellcheck

Ein Mensch namens Marx – Doku zeigt Leben des Denkers