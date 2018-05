Schauspieler Wolfgang Völz gestorben

Der Schauspieler Wolfgang Völz ist tot. Nach Informationen der "Berliner Morgenpost" verstarb der beliebte Schauspieler am 2. Mai im Alter von 87 Jahren in Berlin.

Wolfgang Völz wurde am 16. August 1930 in Danzig geboren. Nach seiner Schauspielausbildung debütierte er 1950 in Schillers "Don Carlos" am Landestheater in Hannover. In den 50er-Jahren drehte er neben Stars wie Hans Albers und Gert Fröbe Kinofilme. Er war in Serien wie "Stahlnetz" und "Raumpatrouille Orion" zu sehen. Einen seinen größten Erfolge feierte er mit der Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre." Völz war auch als Synchronsprecher erfolgreich. Er lieh seine Stimme unter anderem Peter Ustinov, Mel Brooks und Walter Matthau – und auch der Comicfigur des "Käpt'n Blaubär".