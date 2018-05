Künstler Ai Weiwei will Berlin offenbar verlassen

Berlin. Als sein Zuhause hat Ai Weiwei Berlin nie betrachtet. "Was ist überhaupt ein Zuhause? Ein Ort, an dem man sich sicher fühlt, wo man frei ist. Ich werde Zeit meines Lebens keinen Ort haben, an dem ich mich zu Hause fühle", sagte der Künstler, der 2011 in China inhaftiert worden war, im November 2017 im Interview mit der Berliner Morgenpost.

Seit dem Sommer 2015 lebt Ai Weiwei mit seiner Frau und seinem Sohn in Prenzlauer Berg, arbeitet auf dem nahen Pfefferberg-Gelände in seinem unterirdischen Atelier. An der Universität der Künste (UdK) hat der Künstler eine Gastprofessur, die im Sommer ausläuft. Verlängern will er sie offenbar nicht, denn Ai Weiwei habe am Wochenende beim New Yorker "Art Leaders Network" angekündigt, Berlin zu verlassen, wie der "Tagesspiegel" berichtet. Wohin es ihn zieht, ließ der Menschenrechtsaktivist offen. Ohnehin war er in den vergangenen Jahren beinahe unablässig unterwegs. Er sei in den vergangenen Jahren an 150 verschiedenen Orten gewesen, sagte Ai Weiwei laut der Zeitung in New York.