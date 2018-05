Wie Karin Baal aus Zufall fürs Kino entdeckt wurde

Berlin. Sie wollte gar nicht dahin. Aber eine Freundin hatte die Annonce gelesen, dass ein Mädchen für einen Film gesucht würde. Und es gab da Cola gratis zu trinken. Und Cola, die hatte sie noch nie getrunken. Also ist Karin Blauermel zu dem Casting mitgegangen. Wurde schließlich unter 700 Bewerberinnen ausgewählt. Und, wie sich zeigen sollte, über Nacht zum Star. Mit der Freundschaft war es danach aus. Und ihren Namen, den musste sie aufgeben. Die Produzenten tauften sie in Karin Baal um.

Das erzählte die heute 77-Jährige im Zoo Palast, wo ihr erster Film, "Die Halbstarken" von 1956, noch einmal gezeigt wurde in der Filmreihe "Hauptrolle Berlin", in der das Kino gemeinsam mit der Berliner Morgenpost an jedem ersten Dienstag im Monat einen genuinen Berlin-Film zeigt. Auch wenn das ein Feiertag ist. Trotz des 1. Mai ist der Saal fast ausverkauft, unter den Zuschauern gibt es welche, die den Klassiker noch nie gesehen haben, aber auch solche, die ihn schon damals im Kino erlebt haben.