Westernhagen sagt Auftritt für Bertelsmann in Berlin ab

Der Musiker Marius Müller-Westernhagen hat seinem Auftritt bei einer Bertelsmann-Veranstaltung zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe abgesagt. Das teilte ein Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Beim sogenannte Rosenball am 5. Mai in Berlin wird für Müller-Westernhagen kurzfristig Adel Tawil einspringen. Gründe für die Absage nannte der Sprecher nicht. Von Westernhagen lag zunächst kein Statement vor.

Zum Rosenball laden Liz Mohn und Bertelsmann-Vorstandschef Thomas Rabe alle zwei Jahre in die Hauptstadt, um bei einer Charity-Gala Gelder für Schlaganfall-Opfer zu sammeln. Laut Mitteilung treten neben Tawil der Brite Bryan Ferry und Patricia Kelly auf.

Müller-Westernhagen (69) hatte Mitte April nach dem Eklat um den Musikpreis Echo seine Auszeichnungen aus Protest zurückgegeben. Die Auszeichnung des umstrittenen Albums "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" der Rapper Kollegah und Farid Bang hatte heftige Kritik und eine Debatte um Judenfeindlichkeit ausgelöst. Als Konsequenz wurde der Echo abgeschafft und die Bertelsmann Music Group (BMG), die das Album zusammen mit den Musik-Labels Banger Musik und Alpha Music Empire veröffentlicht hatte, trennte sich von Rappern.

