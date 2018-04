Der Echo wird abgeschafft - Die Chronik eines Debakels

Nach dem Eklat um die Echo-Auszeichnung für Farid Bang und Kollegah wird es den Musikpreis in seiner jetzigen Form nicht mehr vergeben.

Berlin. Der Skandal endet mit einem lauten Knall: Den Musikpreis Echo, der seit 1992 alljährlich vom Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) verliehen wurde, wird es nicht mehr geben. Das teilte der BVMI nach einer außerordentlichen Sitzung in Berlin mit. Der Echo, heißt es in dem Statement, sei viele Jahre ein großartiger Preis und zugleich zentrales Branchenevent mit vielen bewegenden Momenten und herausragenden Künstlerinnen und Künstlern gewesen.

Auch stehe für den Vorstand außer Frage, dass Deutschland als drittgrößter Musikmarkt der Welt zur genre- und generationsübergreifenden Auszeichnung von Künstlern weiterhin Musikpreise mit Leuchtturm-Charakter brauche. Man wolle jedoch keinesfalls, dass dieser Musikpreis als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen wird. Das um den diesjährigen Echo herum Geschehene, wofür der Vorstand sich entschuldigt habe, könne zwar nicht mehr rückgängig gemacht werden, man werde aber dafür sorgen, dass sich ein solcher Fehler in Zukunft nicht wiederhole.

Die Stellungnahme lässt vielleicht nicht ganz zufällig im Ungefähren, worin der Fehler denn genau bestanden haben könnte – wie auch die Namen der beiden mit einem Echo ausgezeichneten Rapper, Farid Bang und Kollegah, unerwähnt bleiben. Dabei kann man es ganz präzise sagen: Trotz bereits im Vorfeld geäußerter Kritik wurden die Rapper für ein Album ausgezeichnet, das Textzeilen wie "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" und "Mache mal wieder 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow" enthält – und das auf der großen Bühne im Berliner Messegelände, ausgerechnet am 12. April, als überall auf der Welt der Opfer des Holocaust gedacht wurde. Wie konnte das geschehen? Eine Übersicht.

6. April. Nachdem zuerst die "Bild"-Zeitung über die antisemitischen Textzeilen des Albums "Jung, brutal, gutaussehend 3" ("JBG3") berichtet hat, prüft der siebenköpfige Ethik-Beirat die Nominierung und beschließt, sie aufrechtzuerhalten. "Den Ausschluss des Albums 'JBG3' von einer etwaigen Zuerkennung eines Preises empfiehlt der Beirat jedoch nicht." Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" fiel die Entscheidung im Verhältnis 6:1 – die einzige Gegenstimme kam demnach von Uta Losem, die als Vertreterin des Katholischen Büros im Beirat sitzt. In den folgenden Tagen berichten zahlreiche Medien über die problematische Nominierung.

12. April. Der Echo wird, live ausgestrahlt vom Fernsehsender Vox, in Berlin vergeben – unter anderem an Kollegah und Farid Bang. Trotz der massiven öffentlichen Proteste ist es an diesem Abend allein Campino, der Sänger und Frontmann der Toten Hosen, der die Angelegenheit offen thematisiert. "Im Prinzip halte ich Provokation für gut und richtig", sagt er. "Aber man muss unterscheiden zwischen dieser Art als Stilmittel oder einer Form von Provokation, die nur dazu da ist, um zu zerstören und andere auszugrenzen." Für ihn persönlich sei diese Grenze überschritten.

13. April. In den ersten Reaktionen auf die Preisverleihung zeichnet sich breite Empörung ab. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, nennt die Entscheidung einen "Skandal" und eine "Schande". Echo-Sponsor Skoda kündigt an, sein Engagement neu bewerten zu wollen.

15. April. Das Berliner Notos Quartett gibt seinen Echo zurück, den es 2017 in der Kategorie "Nachwuchs-Künstler des Jahres" erhalten hatte. "Die Tatsache, dass dieser Preis offenen Rassismus toleriert, ihm gar eine Plattform bietet und ihn auszeichnet, ist für uns nicht tragbar", erklären die Musiker.

16. April. Weitere Musiker melden sich zu Wort und geben ebenfalls ihre Auszeichnung zurück. Klaus Voormann, soeben mit einem Echo für sein Lebenswerk ausgezeichnet, lässt wissen, dass sich der Preis für ihn als "große Enttäuschung" entpuppt habe. Der Pianist Igor Levit twittert, es sei ihm "unmöglich, den von" ihm "2014 mit großem Stolz in Empfang genommenen Echo zu behalten".

17. April. Auch Marius-Müller Westernhagen gibt seine insgesamt sieben Echo-Trophäen zurück und merkt an, eine "neue Stufe der Verrohung" sei erreicht. Er kritisiert explizit das dominierende Kriterium des Markterfolges, nach dem die Echo-Preise vergeben werden. Der Präsident des Deutschen Kulturrats, Christian Höppner, teilt mit, er werde sich aus dem Echo-Beirat zurückziehen.

19. April. Die Plattenfirma von Kollegah und Farid Bang, die Bertelsmann Music Group, legt die Zusammenarbeit mit den Rappern auf Eis.

23. April. Auch Dirigent Daniel Barenboim gibt seine Echos zurück.

25. April. Der Bundesverband Musikindustrie teilt mit, dass "die Marke Echo stark beschädigt" worden sei und es eines "vollständigen Neuanfangs" bedürfe. Wie dieser aussehen könnte, ist offen.

