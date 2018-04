Berlin feiert Mireille Mathieu mit Standing Ovations

Berlin. Trommelwirbel und Standing Ovations, noch bevor etwas Nennenswertes auf der Bühne passiert. Doch dann erklingt sie, diese glasklare, weltberühmte Stimme mit dem zarten Tremolo und dem gerollten R, die so unverwechselbar Ist: Mireille Mathieu singt "Il faut croire". Der französische Star ist auf Stippvisite im Friedrichstadt-Palast.

Der unkaputtbare schwarze Pagenkopf sitzt so perfekt wie der rote Lippenstift. Und das selbstredend schwarze Bühnenoutfit auch. Es ist eine Reminiszenz an ihr großes, künstlerisches Vorbild noch aus Kindertagen: die Chanson-Ikone Edith Piaf.

Die charismatische Bühnenpräsenz der gerade mal 1,53 Meter großen Mathieu ist auch nach über fünf Jahrzehnten im Showbusiness ungebrochen. 1966 gab sie ihr erstes Deutschland-Konzert übrigens im Friedrichstadt-Palast. Auch zu ihrem 50. Bühnenjubiläum machte sie 2015 hier Station.

Natürlich singt Mireille Mathieu Chansons der Piaf. Vor allem aber singt sie ihre eigenen Hits. Besonders groß ist der Jubel bei ihren deutschsprachigen Liedern wie "Hinter den Kulissen von Paris" und "An einem Sonntag in Avignon", die selbstredend nicht fehlen dürfen.

Lange Zeit wurde sie deshalb in Deutschland vor allem als Schlagerstar wahrgenommen. Dabei war sie schon immer einer vorzügliche Chanson-Interpretin, was ihr, in Anlehnung an Edith Piaf, auch ihren Spitznamen "Der Spatz von Avignon" bescherte. Mireille Mathieu sang unter anderem mit Plácido Domingo, Charles Aznavour und Tom Jones. Sie nahm über 1200 Songs in elf Sprachen auf, und ein Ende ihres Erfolgs ist nicht abzusehen. Auch nicht mit fast 72 Jahren.

Man sieht ihr das Alter kaum an. Auch die Strahlkraft ihrer Stimme ist ungebrochen. Ihre Version des Piaf-Klassikers "L'hymne à l'amour" TV ist schlicht ganz großes Kino. Aber auch Schlagerfans kommen mit "La Paloma Ade" und "Santa Maria" auf ihre Kosten. Die Berliner danken ihr das sensationelle Konzert mit einem Blumenmeer und lang anhaltendem Jubel.