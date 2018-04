Ihr Körper im Dienst der Kunst

Berlin. An einem Fluss, umgeben von Grün, steht eine nackte junge Frau. Aus einer Tonkaraffe schöpft sie rote Flüssigkeit und schmiert ihren Körper damit ein, erst die Beine, die Arme, dann den Rumpf, den Rücken und schließlich das Gesicht. "Blood Inside Outside" heißt die Performance, die Ana Mendieta (1948–1985) im Juni 1975 in Iowa realisierte.

Tatsächlich war die Flüssigkeit, die Mendieta verwendete, Blut, und dieser Stoff lange Zeit ein wichtiges künstlerisches Medium für die Exil-Kubanerin, die vor allem für ihre Performances mit dem eigenen Körper in der Natur bekannt geworden ist. "Es hat mit dem Gedanken begonnen, dass ich etwas ausleben und aus meiner eigenen Erfahrung heraus, mit meinen eigenen Mitteln arbeiten musste", beschrieb Ana Mendieta einmal ihren Ansatz. "Ich habe gleich begonnen mit Blut zu arbeiten – ich glaube, es hat etwas sehr Mächtiges und Magisches an sich. Ich empfinde es nicht als negative Kraft." Unschwer zu erkennen, dass sie damit an Riten alter Völker anschließt.

Der Gropius-Bau zeigt nun in Kooperation mit der Katherine E. Nash Gallery an der University of Minnesota 26 der insgesamt 104 Filme von Ana Mendieta, macht das filmische Werk der Künstlerin erstmals in großem Umfang zugänglich. Für Stephanie Rosenthal, die neue Direktorin, ist es die Antrittausstellung, außerdem eine Herzensangelegenheit. 2013 hatte sie an der Londoner Hayward Gallery, wo sie zuvor Chefkuratorin war, eine Mendieta-Schau verantwortet. Dort zeigte sie nicht nur Filme der Künstlerin, sondern auch ihre Zeichnungen, Fotografien und Skulpturen.

Das vorher lange in Vergessenheit geratene Werk von Ana Mendieta hat sie lange schon beeindruckt: "In einer Ausstellung habe ich einmal ein Foto von Mendieta gesehen und war gebannt davon, wie es ihr über eine so kleine Arbeit gelingt, so unglaublich viel Kraft und Energie zu vermitteln", erinnert sie sich. Das Werk stammt aus den 70er- und frühen 80er-Jahren, doch für Stephanie Rosenthal ist es von ungebrochener Aktualität: "Ihr Werk ist zeitlos und damit auch wieder sehr zeitgemäß. Für uns als Gropius-Bau schlägt es außerdem die Themen der kommenden Ausstellungen an: Land im Sinne von Landschaft und Natur, Grenze im Sinne von Trennung, Teilung und Mauer, und Körper im Sinne unseres Verständnisses vom Körper und des Umgangs mit ihm."

Der Auftakt könnte nicht gelungener sein. Kaum hat man die Kurzfilme gesehen, ist man betrübt, dass man nicht noch andere Arbeiten von Mendieta zu Gesicht bekommt. Ein paar Fotografieserien sind immerhin dabei. Mendietas Leben ist von vielen Schicksalsschlägen gezeichnet. 1961 wurde sie von den Eltern mit zwölf Jahren zusammen mit ihrer Schwester in den Mittleren Westen der USA nach Iowa geschickt, sie wuchs dort in Heimen und bei Pflegefamilien auf. Der Vater war als Castro-Gegner inhaftiert worden. In Iowa studierte Mendieta zunächst Malerei. Dann kam sie mit der Performance-Kunst sowie der künstlerischen Avantgarde der 70er-Jahre in Berührung und ließ sich vom Wiener Aktionismus beeinflussen.

In der Folge konzentrierte sie sich ganz auf Performances in der Natur. "Im Jahr 1973 entstand meine erste Arbeit an einer mit Unkraut und Gräsern überwachsenen aztekischen Grabstätte – dieser Bewuchs erinnerte mich an die Zeit", sinnierte sie über ihre erste Erd-Körper-Arbeit, wie sie ihre Werke nannte. "Ich kaufte weiße Blumen auf dem Markt, legte mich aufs Grab und ließ mich damit zudecken. Es war, als würden sich Zeit und Geschichte über mich breiten."

Viele der im Gropius-Bau gezeigten Werke sind in aufwendiger Restaurationsarbeit digitalisierte Super-8-Filme von traumverlorener Schönheit. Immer wieder sieht man Mendieta selbst in fast schamanenhafte Aktivitäten vertieft, mal im Fluss liegend vom klaren Wasser umspült, mal sich in der Vertiefung ihrer Silhouette auf ein steinernes Herz mit roter Farbe legend, mal das Gesicht in Nahaufnahme, bis Blut von der Stirn rinnt. Oft arbeitet sie mit dem Abdruck oder der Kontur ihrer Silhouette, die entweder von Wasser umspült, abgebrannt oder in Felsen geritzt wird.

Lange Zeit war Mendieta eher wegen ihres mysteriösen Todes bekannt als durch die Kunst. Nur wenige Monate nach der Hochzeit mit dem US-Bildhauer Carl Andre stürzte sie unter bis heute ungeklärten Umständen aus dem 34. Stockwerk des New Yorker Apartments. Alkohol war wohl auch im Spiel. Ihr Mann wurde des Mordes angeklagt, nach über zwei Jahren Prozess aus Mangel an Beweisen freigesprochen.

Nach Mendietas Tod wurde ihr Nachlass zunächst nicht aufgearbeitet. Das hat sich inzwischen zum Glück geändert. Heute gilt sie als Ikone der Kunst der 70er-Jahre – zu Recht, weil sie mit ihren zarten, poetischen Arbeiten konsequent im flüchtigsten aller künstlerischen Medien arbeitet: der Performance. Dabei war sie der medialen Entwicklung mit ihren Kurzfilmen auch schon voraus. Sie hat aber stets einen eigenen Weg beschrieben, der auch viel mit ihrer kubanischen Herkunft und wohl auch ihrer Entwurzelung zu tun hat.

