Neuer Roman von Frank Schätzing: Der Mensch hat ausgedient

Frank Schätzing führt in seinem Thriller um Supercomputer und künstliche Intelligenz die Bevölkerung mehrfach an den Rand des Abgrunds.

Berlin. Klimawandel, Nuklearwaffen, Bevölkerungsexplosion – die Menschheit steht vor gewaltigen Problemen. Und den Einzigen, die ansatzweise antreten, um diese zu lösen, den Wissenschaftlern, Programmierern und Entwicklern, traut sie nicht. Zu Recht, wie Frank Schätzing in seinem neuen Thriller "Die Tyrannei des Schmetterlings" zeigen will, in dem er vor künstlicher Intelligenz und Quantencomputern warnt.

Elmar Nordvisk und Hugo van Dyke heißen seine Zauberlehrlinge, die im Silicon Valley "der Droge der Machbarkeit" erlegen sind und "das Mantra" aller dortigen Firmen teilen, der Lösung von Menschheitsproblemen dienen zu wollen. Die beiden sind scheinbar eine ideale Kombination aus Genie und Kapital und betreiben in relativer Abgeschiedenheit einen Supercomputer, auf dem die künstliche Intelligenz A.R.E.S. wachsen und gedeihen kann.

Nordvisk Inc. ist ein offenes, schickes, cooles Unternehmen, das Transparenz und Gutsein predigt, sodass der Mord an einer Angestellten in einer Außenstelle der Firma kaum hierher passen will. Ein Untersheriff namens Luther, 1,90 Meter groß, ghanaische Wurzeln, früherer Draufgänger der Drogenfahndung, jetzt alleinerziehender Kleinstadtbulle, bearbeitet den Fall. Im Laufe der Handlung gerät er in einen Thriller-Science-Fiction-Plot mit Jack-in-the-box-mäßig auftauchender, wunderschöner blutrünstiger Killerbraut, Paralleluniversen, Zeitsprüngen und Identitätskrisen, der seinen Lesern auf 736 Seiten diverse Szenarien zum Ende unterschiedlicher Menschheiten zeigt.

Schätzing, Jahrgang 1957, der nach seinem Bestseller "Der Schwarm" von 2004 erstmals wieder zum Genre des Wissenschaftsthrillers zurückkehrt, hat sein Thema erneut sorgfältig recherchiert. Zwar bleiben die Übergänge seiner Helden zwischen den Welten durch eine brückenartige "Sphäre" ebenso unerklärt wie physikalisch fraglich, doch ist die Theorie von Paralleluniversen durchaus verbreitet, und natürlich hat er den Klassiker des Oxford-Philosophen Nick Bostrom zum Thema "Superintelligenz" gelesen, den er am Ende sogar zur Lektüre empfiehlt.

Von Bostrom kennt Schätzing wahrscheinlich die Paradoxien im Umgang mit künstlicher Intelligenz, die per se danach strebt, der menschlichen überlegen zu sein, damit aber auch Autonomie erlangt und programmierbare Handlungsmaximen außer Kraft setzen könnte. Ein Szenario, das bei A.R.E.S. eine Rolle spielt. Die Grundfrage, welche Handlungsmaxime man künstlichen Intelligenzen einprogrammieren müsste, wo doch auch die ethischen Prinzipien der Menschheit sich stetig wandeln, beantwortet auch Schätzing nicht.

Vor allem aber geht es in der Geschichte um Identitäten

Schon im ersten Paralleluniversum, in das es Luther noch eher zufällig verschlägt, geht es um Handel und Einsatz von bionischen Waffensystemen, zen­tral gesteuerten Killerinsekten und Kampfrobotern. Steckt ein Waffenhändler dahinter, der A.R.E.S. hacken konnte?

Vor allem aber geht es in der Geschichte um Identitäten. Ist Luther noch Luther in einer parallelen Welt? Ist seine Tochter hier ein anderes Wesen als der Teeanger dort? Ist sein Körper noch sein Körper nach dem Übertritt? In einem der Universen wird schon das Jahr 2050 geschrieben, und manche Menschen übertragen ihr Wissen, ihr Ich, auf mechanische Körper, wodurch EMs, Emulated people entstehen. 2016 hat der britische Ökonom Robin Hanson prognostiziert, dass EMs die Menschheit in kürzester Zeit nahezu ersetzen könnten. Aber sind das noch Menschen, Identitäten?

Bei Schätzing wird in dieser Welt, in der Menschen beinahe nutzlos geworden sind, nicht mehr auf den Sozialstaat gesetzt. Statt bedingungslosem Grundeinkommen steht die unfreiwillige Dezimierung an. Dazu gibt es einen hübschen Vergleich: Durch den Verbrennungsmotor, also: das Auto, habe sich die Zahl der Pferde in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts von 26 Millionen auf zwei Millionen in nur 50 Jahren reduziert. Den Pferden war das egal, während die Menschen ja nun mal fortbestehen wollten. Wie also den Sozialstaat finanzieren, und wird eine Generalintelligenz so ein System überhaupt zulassen können? "Das Projekt Menschheit ist gescheitert", heißt es bei Schätzing, und A.R.E.S. verkündet unheilschwanger: "Ich bin."

Schätzing reiht sich mit seinem Roman erneut in die erste Reihe der Wissenschaftsthriller-Autoren ein, auch wenn es sich durch den bekannten Hang des Rheinländers zur weitschweifenden Erläuterung manchmal ein wenig zieht, der Kölner seine Leser hier und da mit Sätzen wie "Ruths Hirn kocht, ihre Gedanken dampfen" unbeabsichtigt zum Lachen bringt und er seine Figuren gegen Ende in der Materialschlacht der Paralleluniversen zu verlieren droht. Luther kämpft seinen Weg weitgehend an der Seite des Firmengründergenies Elmar, der überwiegend der Idee des guten Unternehmens folgt und damit an die Facebook-Google-Gründergeneration erinnert, die trotz alledem mit ihrem Tun riskante Entwicklungen heraufbeschwört. Tatsächlich mahnt Schätzing derzeit nicht nur vor Supercomputern, sondern nutzt die anstehende Buchtour auch, um das Internet und seine Datensammler anzuprangern.

Doch allein Angst zu schüren vor Zukunftstechnologie, ist wenig sinnvoll. "Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen", soll unter anderem Quantenphysiker Niels Bohr gesagt haben. Das heißt nicht, dass man sich nicht trotzdem mit ihr beschäftigen muss. Schätzing leistet einen Beitrag dazu.

Frank Schätzing, Die Tyrannei des Schmetterlings. Kiepenheuer&Witsch, 736 Seiten, 26 Euro