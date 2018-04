Kämpfer für eine bessere Welt: Zum Tod von Milos Forman

Sein erster Film hieß "Der schwarze Peter". Schwarze Peter, das waren eigentlich alle Filmfiguren von Milos Forman. Der Häftling, der in "Einer flog gegen das Kuckucksnest" (1976) in einer psychiatrischen Anstalt rebelliert. Der Hippie, der in "Hair" (1979) gegen den Vietnam-Krieg demonstriert und die bürgerliche Gesellschaft in ihren Grundsätzen in Frage stellt. Der Schwarze, der in "Ragtime" (1981) gegen die Weißen aufbegehrt. Oder das gackernde Musik-Genie Mozart, das in "Amadeus" (1984) die höfische Gesellschaft brüskiert.

Das zentrale Thema des großen tschechischen Filmregisseurs war immer die Auseinandersetzung eines Individuums mit der Gesellschaft, der Macht und ihren Autoritäten und Institutionen. Formans Figuren sind durchaus keine Helden, sie kämpfen nicht für eine höhere Sache, sie sind zumindest ambivalent, manchmal moralisch durchaus angreifbar. Aber sie fügen sich nicht, sie streiten für ihr Recht auf Selbstbestimmung. Und mit ihnen kämpfte auch Milos Forman für eine bessere Welt.

Ein Kindheitstrauma und frühes Aufbegehren

Forman, 1932 im tschechischen Čáslav geboren, war erst acht Jahre alt, als seine protestantische Mutter und sein jüdischer Ziehvater vor seinen Augen von der Gestapo verhaftet wurden. Wegen ihrer Tätigkeit im Widerstand gegen die Nazis wurden beide in Konzentrationslagern ermordet. Als Kind, sagte Forman später, habe er nie ganz verstanden, was passiert sei. Bis er mit 16Jahren Filmaufnahmen aus KZs sah.

In dem Alter hatte er längst selbst aufbegehrt, wenn auch gegen ein anderes Regime. Nach der Verhaftung seiner Eltern war der junge Milos erst bei zwei Onkeln untergekommen, bevor er in ein neu gegründetes Eliteheim in Poděbrady aufgenommen wurde. Zu seinen Klassenkameraden zählten Václav Havel und Jerzy Skolimowski, der später ebenfalls Filmemacher wurde. In der Schule wirkte Forman am Laientheater mit. Doch 1945 flog er raus, als er den Sohn eines Mitglieds des Zentralratkomitees unter der Dusche buchstäblich ans Bein pinkelte. Das Nonkonformistische, Rebellische, es war auch Forman zu eigen.

Sein Durchbruch im Weltkino: „Einer flog übers Kuckucksnest“ mit Jack Nicholson

Dennoch wurde er später in der Prager Filmhochschule aufgenommen und so einer der markantesten Vertreter der tschechoslowakischen Nouvelle Vague. Mit seinen Filmsatiren, die komische Momente in der Agonie des Sozialismus zeigten, eckte er immer wieder bei den Machthabern an.

"Der Feuerwehrball" wurde 1967 verboten und konnte erst während des Prager Frühlings aufgeführt werden. Aber als dann die sowjetischen Panzer in Prag einrollten und die kurze Reformzeit niederwalzte, wurde der Film erneut verboten. Und Forman, der sich während des Niederschlags zufällig in Paris aufhielt, sah sich ins Exil gezwungen.

Ein Rekord, den erst drei Filme geschafft haben

Er ging in die USA. Ein fremdes Land mit einer fremden Sprache und einer fremden Kultur. Und die Anfänge waren schwer. Forman verlor bald seinen Arbeitsvertrag, musste gar um seine Aufenthaltserlaubnis bangen. "Ich wartete auf das Angebot, das mein Leben ändern sollte", schrieb er in seiner Autobiographie. Das kam dann aber auch: "Einer flog übers Kuckucksnest". Ein Stoff wie für Forman gemacht. Ein Film aber auch, der für die ganze, gegen das System aufbegehrende 68er-Generation zum Kult wurde.

1976 gewann das "Kuckucksnest" die fünf wichtigsten Oscars, für den besten Film, Regie, Drehbuch, Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin. Das war zuvor nur "Es geschah in einer Nacht" gelungen und seither auch nur noch dem "Schweigen der Lämmer". Über Nacht wurde Forman einer der wenigen Europäer, der sich in Hollywood behaupten konnte.

Sein größter Erfolg: „Amadeus“ mt Tom Hulce gewann acht Oscars

Auch wenn die Verfilmung des Broadway-Musicals "Hair" ein wenig spät kam, Hippie und Flowerpower waren da schon vorbei, und "Ragtime" eher verkannt blieb, gelang ihm mit "Amadeus" ein zweiter Triumph, der sogar noch mehr Oscars einstrich als das "Kuckucksnest" – und eine ganze Mozart-Welle auslöste.

"Ein Film", so lautete sein Grundsatz, den er mir vor 20 Jahren anvertraute, "ist wie eine Frau: Man muss sich verlieben." Es musste nicht Liebe auf den ersten Blick machen. "Larry Flint", seine Filmbiografie über den "Hustler"-Herausgeber, wollte er erst gar nicht machen, weil er Flint für geschmacklos und vulgär hielt. Aber auch dessen Kampf gegen die US-Justiz um Meinungsfreiheit, selbst bei einem pornographischen Magazin, passte ganz in Formans Oeuvre. Es wurde sein kontroversester Film, der 1997 auf der Berlinale den Goldenen Bären gewann.

Forman auf der Berlinale 1997, mit dem Goldneen Bären für seinen Film „Larry Flint“

In den letzten Jahren war es ruhiger um Forman geworden. Als er 2013 von dem Regie-Verband Director's Guild für sein Lebenswerk geehrt wurde, schrieb er, der die Ehrung aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst entgegen nehmen konnte, einen langen Dankesbrief. In dem er Kollegen wie Sidney Lumet und Mike Nichols dankte, die ihm in den 70-ern zur Seite gestanden hatten, als ihm die Abschiebung aus den USA drohte. Und erinnerte mahnend an die Schwierigkeiten, als Einwanderer Fuß zu fassen.

Nun ist der große Filmregisseur mit 86 Jahren gestorben, im US-Staat Connecticut, wo er in den letzten Jahren gelebt hat. Nach kurzer, überraschender Krankheit. Ein großer Verfechter einer gerechteren, lebenswerteren, liebenswerteren Welt.