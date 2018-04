Wim Wenders traute sich lang nicht an seinen Klassiker

Der Filmregisseur gesteht in unserer Filmreihe: Er musste erst 16 Filme restaurieren, bis er sich an „Der Himmel über Berlin“ wagte.

Berlin. Am Donnerstagmittag erst erfuhr Wim Wenders, dass sein neuer Dokumentarfilm "Papst Franziskus" auf das Filmfestival von Cannes eingeladen wurde. Am Abend dann präsentierte er seinen Klassiker "Der Himmel über Berlin" – der vor 31 Jahren in Cannes den Preis für die beste Regie gewann – in einer frisch restaurierten Fassung in der Filmreihe "Hauptrolle Berlin", die der Zoo Palast gemeinsam mit der Berliner Morgenpost veranstaltet.

Dafür hat der Filmregisseur nicht nur seine Frau Donata und zahlreiche Gäste der Wim Wenders Foundation mitgebracht. Sondern auch Projektionen, anhand derer er dem Publikum im komplett ausverkauften Großen Saal des Kinos anschaulich darstellt, wieso man den Film noch nie in einer solchen Bildqualität gesehen hat.

Wenders hat all seine Filme der Wenders Foundation übergeben, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, sein Werk zu bewahren. Und zu restaurieren. 16 seiner Filme hat der Filmemacher bislang aufwendig überarbeitet, erst dann hat er sich an den "Himmel über Berlin" gewagt. Ein halbes Jahr, mit einer halben Armee hat er daran gearbeitet. Und er gesteht auch, wie er sich bremsen musste, den Film nur zu restaurieren, nicht noch besser zu machen.

Wim Wenders auf der Bühne des Zoo Palastes

Für Wenders ist die Vorführung im Zoo Palast etwas Besonderes

Weil der Film aus Farb- und Schwarzweißsequenzen besteht, man 1987 aber alles auf ein Farbnegativ ziehen musste, waren sechs Kopiervorgänge nötig, bei denen die Bildqualität mehr und mehr litt. Nun wurde alles direkt vom Originalnegativ eingescannt. Die Bilder sind heute so gestochen scharf, wie sie immer gedacht waren. Wie sie aber, sehr zum Bedauern des Kameramannes Henri Alekan, bislang nicht gezeigt werden konnten.

Den Film nun im Zoo Palast zu zeigen, ist auch für Wenders etwas Besonderes. Denn das Bild von Bruno Ganz als Engel, der auf der Gedächtniskirche steht und über die Berliner wacht, das ist ein ikonisches Bild, das in die Filmgeschichte eingegangen ist – und mit dem der Film auch beginnt. Das nun im Kino direkt neben der Gedächtniskirche zu erleben, ist magisch, wird umweht von einem Genius loci.

Und hat auch etwas Melancholisches. Denn das alte West-Berlin, das Wenders damals gefilmt hat, ist zu großen Teilen verschwunden. "Wenn Sie aus dem Kino kommen und nach links schauen", so der 72-Jährige, "ist noch alles gleich. Wenn Sie nach rechts schauen, ist alles anders."

Als nächstes zeigen wir in der Fimreihe "Hauptrolle Berlin" am 1. Mai einen weiteren Klassiker: "Die Halbstarken" aus dem Jahr 1956. Dann wird Hauptdarstellerin Karin Baal zu Gast sein.

