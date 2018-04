Berlin. Hasselhoff, Hasselhoff, Hasselhoff ruft das Publikum, schon bevor er überhaupt irgendwie auf der Bühne zu sehen ist. Stimmung wie im Fußballstadion. Fantastisch. "La, lalala, lalaaa Hasselhoff". Der Mann ist eine Legende und die Menschen wollen jetzt ihre Legende sehen. David Hasselhoff. Den "Baywatch"-Schauspieler und Sänger, der mit seinem Song "Looking for Freedom", den er 1989 an der Berliner Mauer von einer Krankanzel aus sang, auch irgendwie den Mauerfall herbeiführte. Als "The Hoff" dann die Bühne des Friedrichstadt-Palastes betritt, wird es ohrenbetäubend laut. Bunte Strobolicher. Die Zeitmaschine zeigt an: Achtziger Jahre. 30 Jahre "Looking for Freedom" - jetzt geht's los. Und welcher Ort wäre besser dafür geeignet als: Berlin.

Hinter Hasselhoff - standesgemäß in schwarzer Lederjacke, Röhrenjeans und Cowboystiefeln - hängt ein gigantischer Fernseher. Röhre natürlich, wir sind in den Achtziger Jahren. Er zeigt ihn in seinen besten Momenten: mit Fliegerbrille, mit halbnackten Frauen, in seiner roten Badehose und in seinem weltberühmten Wagen: K.I.T.T. Der steht auch in der Vorhalle des Friedrichstadt-Palastes. Was wäre "The Hoff" ohne seine Karre? Richtig, Nur die halbe Wahrheit.

Das Publikum will die Hasselhoff-Show - und Hassel liefert

Auf der Bühne singt sich Hasselhoff, mittlerweile auch schon 65 Jahre alt, durch seine Hits. "True Survivor", "Hooked on a Feeling" oder eben "Looking for Freedom". Ein bisschen merkt man schon, dass es die erste Show der Tournee ist. Seine Band irrt ab und an etwas auf der Bühne herum. Hasselhoff selbst schaut für den Text hin und wieder auf einen Spicker. Doch, ganz Profi, stört ihn das nicht. Das Publikum stört es, na klar, auch nicht. Denn David Hasselhoff könnte hier wahrscheinlich einigermaßen machen, was er will.

Seine trashigen Internetvideos, seine goldene Zeit bei "Baywatch", als "Knight Rider" und seine musikalischen Ergüsse sind ohnehin legendär. Er ist eine Ikone. Die Meisten sind also hier wegen der Hasselhoff-Show. Und Hassel liefert.

David Bowie zu covern ist Sebstüberschätzung? Hasselhoff darf alles

Zwischen fast jedem Song feiert das Publikum ihren "Hoff" mit Sprechchören. Die Zuschauer das sind Du und Ich. Menschen zwischen 5 und 80 Jahren. Ausgerüstet mit Hasselhoff-Perücken und -Shirts. Und, das liegt nicht nur am Bier, völlig euphorisch: Die Band will schon das langsame Stück "Lonely is the night" anspielen, wird aber von den Fans übertönt. Zu sehr feiert das Publikum ihren Champ. Dann begleitet die Band einfach den Sprechchor: "La, lalala, lalaaa Hoff". Glückliche Gesichter. Immer wieder brandet spontaner Jubel auf, rennen Fans auf die Bühne.

Auch seine Version von "Country Roads" und einer Coverversion von Bowies "Heroes" feiert das Publikum. Den großen David Bowie und dessen unfassbar guten Berlin-Song zu covern, ist Selbstüberschätzung? Nö, es ist The Hoff. Der darf, anscheinend, einfach alles.

Denn natürlich feiert sich dieser David Hasselhoff selbst. Findet sich (und sein Brusthaar) wahnsinnig schön. Aber was man vielen Künstlern übel nehmen würde, ist hier kein Problem. "The Hoff" übertreibt es derart, dass man das nur cool finden kann. Er macht einfach all das, was uns selbst peinlich wäre. Vielleicht ist es das, was er wirklich meint, wenn er zum Finale singt: "I've been looking for Freedom!"

Im Rahmen seiner Europatournee gibt David Hasselhoff am 30. April ein zweites Konzert im Friedrichstadt-Palast.

