Haha, Hitler: "Freaks" bietet Penis-Kneten, Ekel und Erotik

"Falls Sie freiwillig hier sind, so beweist das Ihren guten Geschmack." Dieser Satz, ob ironisch gemeint oder nicht, flackert von einer Leinwand, bevor die Vorstellung beginnt. "Freaks", eine Sondershow des Zirkus FlicFlac, soll nach Aussage der Macher die gestörtesten Artisten der Welt auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain versammeln. In der Stadt hängen seit Wochen Plakate, auf denen ein Einarmiger, eine tätowierte Marilyn Monroe und Adolf Hitler in Lederjacke für das Spektakel werben. Außerdem ist ein Komikerduo angekündigt, das Faxen macht mit seinen nackten Geschlechtsteilen.

Als das Zirkuszelt sich an diesem Abend um kurz nach 20 Uhr verdunkelt, heult eine Kettensäge auf. Ein Vermummter sägt einem Mann brutal den Arm ab. Das (Kunst-)Blut spritzt. Der Einarmige wird mehrmals wiederkehren, am Hitlergruß scheitern – sein rechter Arm ist schließlich ab. Apropos Adolf Hitler: Holger Kugele spielt den Massenmörder und führt gemeinsam mit Kai Helm als Nosferatu witzelnd durch den Abend. Das Pu­blikum im nicht ganz ausverkauften Saal spielt mit. "Du bist aber fett geworden", ruft ein Zuschauer, als die Figur das erste Mal die Manege betritt.

Leider bleiben die Witze des Hitler-Darstellers selbst meist ähnlich hohl. Haha, Hitler. Unangenehm wird es, den Diktator von einem Fahrraddieb erzählen zu lassen, "der so schwarz war, dass ich ihn gar nicht sehen konnte". Solche rassistischen Ausfälle sollen wohl schocken, sind aber von vorvorgestern. Da hilft es wenig, dass Sänger Andreas Kubat, der mit düsterem Electro-Pop die Show begleitet, kurz darauf den Anti-Nazi-Song "Schrei nach Liebe" anstimmt.

Der zweite größere Tabubruch der Show ist das Männer-Duo "Puppetry of Penis" – zu deutsch: Puppenspiel mit dem Penis –, das mit komplett unerotischer Nacktheit glänzt. Die beiden Australier fallen durch ihr frühkindliches Spiel mit dem eigenen Gemächt auf: Penis und Hoden werden wahlweise zu Hotdog und Hamburger geknetet oder zum weltberühmten Hinterteil von US-Sternchen Kim Kardashian geformt. Auch David Hasselhoff bleibt nicht verschont. "Was haben die wohl für Drogen genommen?", fragt nach der Show ein älterer Herr seine Begleitung.

Mehr Bilder:

Abschreckend, verstörend, komisch: Die Show der Freaks

Wie der Freak-Zirkus überzeugen kann, zeigt dagegen der "Daredevil Chicken Club": Das amerikanische Paar spuckt sich quer durch die Manege Bananenstücke in den Mund, einige Reste landen im Publikum und einer der Darsteller quetscht sich irgendwann splitternackt zwischen die Zuschauer. Das ist alles wahnsinnig komisch und legendär bescheuert – Freaks im besten Sinne.

Dass ein 71 Jahre alter Gewichtheber und eine schwergewichtige Akrobatin trotz ihres Könnens als "Freaks" herhalten müssen, ist dagegen fast bedauernswert. Und es stellt sich die Frage, ob Berlin – eine Stadt, die so viel auf ihre Macken gibt – zum Schauplatz werden muss für eine Schau, die ein Verhalten abseits der Norm als reines Verkaufsargument zu nutzen scheint. So gerät ein Abend, der die Grenzen des Geschmacks angreifen soll, leider immer wieder zu einer besseren Animateur-Show, wie man sie in den Club-Hotels dieser Welt findet – angereichert mit etwas Ekel und Erotik.

RAW-Gelände, Revaler Str. 16 in Friedrichshain. Nächste Vorführung: 4. April, 20 Uhr