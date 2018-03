Kat Frankie - die Grenzgängerin im Pop-Gewand

In der Volksbühne begeistert Kat Frankie ihre Fans. Die Australierin lebt sein vielen Jahren in Berlin.

Berlin. Berliner Lässigkeit kann ätzend sein. Der hippe Millennial gibt sich kaum euphorisch, für Ekstase zahlt er lieber 15 Euro Club-Eintritt, schmeißt Pillen. Mitklatschen auf Konzerten, sich gar von den Sitzen erheben? Eigentlich ausgeschlossen. Die in Berlin heimische Sängerin Kat Frankie, könnte man meinen, schreibt den düster-poppigen Soundtrack für diese Generation.

Vier Alben hat sie hier aufgenommen, seit sie 2004 aus Sydney kam, weil die Mieten günstig und die Chancen aufzutreten, groß waren. Eine klassische Berlin-Geschichte der Nullerjahre, wie sie im Lehrbuch steht also. Doch die 39 Jahre alte Australierin schafft an diesem Abend in der Volksbühne etwas Wunderbares: Es gelingt ihr, mit ihrer warmherzigen Lässigkeit, ihrem raumgreifenden Pop dem Publikum jene Zurückhaltung, jene Kühle auszutreiben.

Kat Frankie spielt am Dienstag und Mittwoch ihr Tourfinale im großen Haus der Volksbühne. Das Konzert am Dienstagabend ist ausverkauft, ihr im Januar veröffentlichtes Album "Bad Behaviour" kommt an. Nachdem sie einige Lieder gespielt hat, fragt Frankie, welche Zuschauer schon bei ihrem letzten Volksbühnen-Konzert waren. Nur wenige heben die Hände. "Okay, neues Programm, neue Leute - Willkommen!", sagt sie und lacht.

Weniger Gitarre, mehr digitaler Sound

Tatsächlich hat die Sängerin einiges getan, ihr Programm zu ändern. Früher eher das melancholische Mädchen - nein, die Frau - mit der Gitarre, hat sie ihre Klampfe spätestens mit dem vergangenen Album im heimischen Instrumentenschrank eingesperrt und bedient sich vermehrt digitaler Hilfsmittel. Sie sucht hörbar die Nähe zu Pop, Funk und Soul.

Dann, nach einer halben Stunde, steht die Frau mit den schulterlangen, schwarzen Haaren ganz allein im gedimmten Scheinwerferlicht. Mit einem Summen stimmt Frankie ihren alten Song "Frauen verlassen" an. Die Sängerin nimmt ihre eigene Stimme live mit einer Loop-Station auf, schafft so ganz allein einen Chor, der betört. Von den holzvertäfelten Wänden der Volksbühne hallt dieser teils bedrohlich wider und doch trägt jeder Ton in sich das Versprechen, dass alles gut wird - solange sie nur nicht aufhört zu singen.

Frankie und ihre Musiker sind Genre-Grenzgänger, die sich in ein Pop-Gewand geworfen haben. So heulen im großartigen "Home" verzerrte Gitarren auf, ein andermal begleitet ihre hervorragende Live-Band Frankies Gesang wie ein Gospelchor oder treiben eingängige Funk-Rhythmen die Songs. Dabei zieht ihr eindringlicher Gesang die Lieder immer dann in den Abgrund, wenn der Tanzfaktor zu groß zu werden droht. So muss sich intelligenter Pop im Jahr 2018 anhören.

Einzig, dass das Konzert nach etwa 80 Minuten vorbei ist, ist zu bedauern. Doch Kat Frankie und Band kommen noch einmal auf die Bühne. Ganz vorne stehen sie, die Mikrofone sind schon aus. Accapella singen sie "Take care of him" und enden mit den Worten: "Have faith that she will wait". Doch wir glauben nicht, dass Frankie verweilen wird - wir glauben, sie hat noch einen großartigen Weg vor sich.

