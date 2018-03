Die Schönen und das Licht: Akt-Fotos von Vincent Peters

Der Fotograf Vincent Peters präsentiert bei Camera Work an der Kantstraße seine ikonenhaften Aktfotografien.

Emma Watson, London 2012

Foto: Vincent Peters/Courtesy of CAMERA WORK

Berlin. Dem Fotografen Vincent Peters ist es in seiner Karriere gelungen, die schönsten Frauen der Welt vor seine Kamera zu bekommen. Doch was seine ikonenhaften Bilder auszeichnet, ist auch etwas anderes: Wie kein zweiter versteht es Vincent Peters, mit Licht und Schatten zu arbeiten. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen. Es sind sorgsam inszenierte Momente, sie sind gleichermaßen von der Studiofotografie des 20. Jahrhunderts wie von der zeitgenössischen Filmästhetik geprägt..

Vincent Peters weiß genau, wie der Lichteinfall einen Körper strukturieren und seine schönen Seiten betonen kann. Zugleich erzählen die Bilder von einem besonderen Vertrauensverhältnis zwischen dem Fotografen und seinen Modellen – sie wissen, dass sie sich vor ihm auch entblößen können, ohne dass er sie voyeuristischen Impulsen ausliefern würde. Dieses Vertrauen ist in den Bildern sichtbar.

Die Ausstellung bei Camera Work zeigt, wie es in der überwältigenden Bilderflut der Gegenwart noch gelingen kann, einzigartige Aufnahmen zu schaffen, die dauerhaft im Gedächtnis bleiben. Zugleich beweist die Arbeit Peters, wie man in der oft als konfektioniert und vorhersehbar beschriebenen Bildsprache der Modefotografie eine eigene Signatur pflegen kann. Seine Bilder verfügen allesamt über eine eigene Handschrift, sind einzigartig und nicht reproduzierbar.

Dabei greift er auch auf ungewöhnliche Ideen zurück, indem er zum Beispiel das Gesicht von Emma Watson weiß überschminken lässt. Oder indem er die französische Schauspielerin Laetitia Casta so in ein Bettlaken drapiert, als sei sie die Jungfrau Maria – ein Eindruck, der ganz im Gegensatz zur sonst recht spärlichen Bekleidung des Models steht. So entwickelt sich auf vielen Bildern neben Anklängen an die Kulturgeschichte auch ein spielerischer, leichter Humor – ein Phänomen, das in der Aktfotografie sonst nicht oft anzutreffen ist.

Laetitia Casta, Paris 2008

Foto: Vincent Peters/Courtesy of CAMERA WORK

Cindy Crawford, Los Angeles 2007

Foto: Vincent Peters/Courtesy of CAMERA WORK

Nude Trianon, Paris 2015

Foto: Vincent Peters/Courtesy of CAMERA WORK

Zur Person

Foto: Vincent Peters/Courtesy of CAMERA WORK

Vincent Peters wurde 1969 in Bremen geboren. Er zog im Alter von 20 Jahren nach New York, um dort als Fotoassistent zu arbeiten. Nach seiner Rückkehr nach Europa begann er 1999 an der Giovanni-Testino-Agentur seine Karriere als Modefotograf. Seine Arbeiten werden in internationalen Magazinen wie „Vogue“, der „Sunday Times“ oder „Harper’s Bazaar“ veröffentlicht.

Die Ausstellung seiner Arbeiten wird bei Camera Work (Kantstraße 149, 10623 Berlin) vom 24. März bis zum 20. Mai gezeigt. In der fast 40 Werke umfassenden Einzelausstellung sind sowohl Hauptwerke seines Schaffens aus mehr als zehn Jahren als auch weltweit erstmals gezeigte, neue Fotografien zu sehen. Geöffnet: Dienstag bis Sonnabend, 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.