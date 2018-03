Barenboim interpretiert Mahlers Siebte scharf und hart

Zuerst Erschütterung, dann Jubel: Mit einer monströsen Siebten Sinfonie von Gustav Mahler hat Daniel Barenboim seine Festtage in der Philharmonie eröffnet. Es ist eine Interpretation, die in ihrer unerbittlichen Schärfe und Härte sicherlich noch für Diskussionen sorgen wird.

Die Wiener Philharmoniker allerdings sind Barenboims kompromisslose Radikalität bereits gewohnt: Zum fünften Mal in Folge ist das Weltklasse-Orchester in Berlin, um Barenboims österliche Festtage zu mitzueröffnen. Und auch diesmal mutet sich Barenboim einen Auftrittsmarathon zu. Sieben Abende innerhalb von 10 Tagen - als Dirigent und als Pianist. Schon an diesem Sonntagabend geht es für ihn mit Verdis "Falstaff" weiter, in der sanierten Staatsoper Unter den Linden.