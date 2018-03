Lichtkunst bei der Luminale

Die Luminale ist das Festival of Lights von Frankfurt/Main.

Was in Berlin das Festival of Lights ist, ist in Frankfurt am Main die Luminale. Die „Biennale für Lichtkunst und Stadtgestaltung“, die alle zwei Jahre Hunderttausende anlockt, wurde am Sonntagabend eröffnet und läuft bis Freitag. Auf dem Römerberg schaltete der Berliner Videokünstler Philipp Geist das Licht an für eine der spektakulärsten Arbeiten: Mit Videomapping erleuchtet er die Fassade des Rathauses, auf den Boden werden Begriffe projiziert, die Frankfurter dem Künstler vorgeschlagen hatten, dazu laufen Sphärenklänge. Der Zuschauer soll Teil des begehbaren Kunstwerks werden. Im neunten Jahr der Veranstaltungsreihe können Lichtkunstwerke an weit mehr als 126 Orten in Frankfurt und Offenbach besichtigt werden.

St. Katharinen Kirche

"Light to go" von Katharina Skupch

"Changing Times" auf der Fassade der Alten Oper

Der Römer mit einer Lichtinstallation von Philipp Geist

Lichtinstallation von Philipp Geist auf dem Römerberg und dem Ratthaus Frankfurt

„Frankfurt Fades“ von Philipp Geist auf der Fassade des Römers

