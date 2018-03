Michael Volle ist der Bariton für zwielichtige Rollen

Eine sonore Sprechstimme und lauten Humor offenbart Michael Volle im Gespräch an der Staatsoper. Dort probt der Sänger gerade eine Komödie. Der weltweit gefragte Bariton gibt am Sonntag sein Debüt in der Titelpartie von Verdis "Falstaff". Es ist die große Premiere der Festtage an der Staatsoper Unter den Linden. Der 1960 im Schwarzwald geborene Künstler lebt mit seiner Familie am Rande Berlins.

Herr Volle, die wievielte "Falstaff"-Inszenierung ist das jetzt für Sie?

Michael Volle: Das ist erst meine zweite Neuinszenierung, aber es ist mein Debüt als Falstaff. Ich habe sonst immer den Ford gesungen. Bei meiner ersten Neuproduktion vor elf Jahren in Baden-Baden habe ich meine Frau, die dort die Meg Page sang, kennengelernt. Verdis "Falstaff" ist also etwas Besonderes für mich.

Ihre Frau, die Mezzosopranistin Gabriela Scherer, ist jetzt aber nicht dabei?

Sie singt gerade an der Semperoper.

Falstaff ist ein alter Schwerenöter, der jungen Frauen nachsteigt. Wie wird Ihrer an der Staatsoper sein?

Ich bin wahninnig glücklich darüber, dass der italienische Regisseur Mario Martone mein Debüt inszeniert. Es wird kein traditioneller Falstaff sein. Die Komödie spielt in einem Centro Sociale. In der Kommune gibt es junge Punks, aber auch ältere Herren wie Falstaff. Er hält sich für unwiderstehlich, vergisst aber, dass die Zeit Spuren hinterlassen hat. Ich finde, Martone hat ein gutes Gespür für Tempo und Ruhe und vor allem für Witz. In Italien ist er ein arrivierter Filmregisseur.

Als Bariton singt man vor allem zwielichtige Figuren. Gibt es keine Eifersucht von Baritonen auf Tenöre, die in den Opern meist die besseren Partien haben?

Und wie. Schon allein wegen der Höhe der Gage. Sie singen weniger und bekommen mehr Geld. Moment, das ist ein Scherz. Aber richtig ist, in der öffentlichen Wahrnehmung haben die bestverkauften Stars immer hohe Stimmen, sind also Tenöre oder Soprane. Ein schöner tiefer Bass kann nie die Popularität erreichen wie ein strahlender Tenor. Hohe Stimmen eignen sich anscheinend besser für den Kommerz. Aber ich bin mit meinen zwielichtigen Typen mehr als zufrieden.

Wie weit wirkt das Rollenverhalten in Ihr reales Leben zurück?

Ich habe einen Bruder, der Schauspieler ist. Er sagte mir mal, wenn dich eine Rolle zum Schwingen bringt, kann es auch deinen Charakter hervorbringen. Ich liebe den umtriebigen Don Giovanni von Mozart ebenso wie den bösen Polizeichef Scarpia aus "Tosca". Aber ich bin wirklich kein Scarpia im echten Leben. Vielleicht färbt es bei anderen mehr ab. Richtig ist, dass wir öffentliche Personen wie Volksmusikstars oder Spitzensportler sind, auch wenn wir nur eine kleine Gruppe sind.

Wie viele Opernbaritone gibt es weltweit auf Ihrem Level?

Wenn man sich anschaut, wer in den großen Häusern engagiert wird, vielleicht zehn oder zwölf. Das ist aber kein Gradmesser für die Klasse. Es ist subjektiv zu sagen, wer der Beste ist. Wer war der bessere Tenor – Domingo oder Pavarotti? Sie sind völlig verschieden.

Was ist der größte Unterschied zwischen Tenören und Baritonen?

Wir halten, was Tenöre versprechen. Das ist jetzt die spöttische Variante. Wir sind geerdeter und stehen auch nicht so unter Druck. Tenöre stehen mehr im Fokus der gehässigen Operngänger, die darauf warten, dass etwas schiefgeht. Im Internet findet man Foren, die jeden Fauxpas von Kollegen auflisten. Es ist schlimm. Jeder macht mal Patzer. Bei Tenören wird schnell eine Krise herbeigeredet. Nicht alle stecken das weg.

Warum interessiert das Versagen von Tenören so viele im Publikum?

Hart gesagt, es ist wie mit den Gaffern an Unfallstellen. Man weidet sich am Leid eines anderen. Das ist bei uns genauso. Wer das nicht aushalten kann, sollte den Sängerberuf nicht machen.

An der Staatsoper ist das jetzt Ihre siebte Rolle. Was sind Ihre Hauptpartien als durch die Welt reisender Bariton?

Der Hans Sachs in Wagners "Meistersingern" und jetzt der Falstaff. Gleich danach kommt der Wozzeck. Und meine geliebten Mozart-Rollen, die ich leider nicht mehr bekomme. Leider stecken einen die Menschen in Schubladen. Für die singe ich jetzt Wagner und Strauss, Verdi und Puccini. Dabei lechze ich nach Mozart.

Seit 2015 leben Sie am Rande Berlins. Wie kam es dazu?

Meine Frau ist Schweizerin. Wegen der beiden Kinder hat sie eine bewusst lange Pause gemacht. Wir wohnten in der Nähe von Schaffhausen. Sie war auf dem Land, ich reiste in der Welt herum. Sie als Vollblutsängerin musste irgendwann heraus und wieder ins Geschäft. In Berlin singe ich an der Deutschen Oper und an der Staatsoper. Die Stadt war wie eine Befreiung für uns. Wir haben in Kleinmachnow ein Traumhaus gefunden, die Kinder gehen dort auf die Waldorfschule. Bei den "Falstaff"-Proben erlebe ich jetzt etwas Großartiges: Ich bringe morgens die Kinder zur Schule und gehe dann zur Arbeit. Am Abend fahre ich nach Hause – und nicht ins Hotel.

Sie haben einmal gesagt, der Sängerberuf liegt für Sie als schwäbischer Pfarrerssohn vom Lande in den Genen?

Auf dem Land gab es früher drei, vier Honoratioren: den Bürgermeister, den Arzt, den Schuldirektor und den Pfarrer. Meine Mutter erfuhr am Montag beim Bäcker, was ihr Sohn am Sonntag angestellt hat. Als Pfarrerskind stand man immer im Fokus der Öffentlichkeit. Der Vorteil war, dass man eine gewisse Scheu davor verloren hat. Wir sind acht Kinder, vier haben künstlerische Berufe ergriffen. Unser Elternhaus war sehr pietistisch ausgerichtet. Das heißt eine große Demut in sich tragen, negativ aber auch eine Duckmäusigkeit der Obrigkeit gegenüber. Das war für meine Sängerlaufbahn nicht immer gut, andererseits kommt mir die Demut in unserem leider oft oberflächlichen Betrieb der Eitelkeiten sehr zugute. Ich war nie gefährdet abzuheben.