Kylie Minogue feiert Country-Abend im Techno-Tempel Berghain

Berlin. Da war sie wieder, die verräterische Frage: "Entschuldigen Sie, wissen Sie wo die Damentoilette ist?" Seit der Eröffnung des Clubs Berghain im Jahr 2004 gibt es dort nur Unisex-Toiletten und Menschen, die hier regelmäßig herkommen, wissen das. Aber wenn Kylie Minogue ihr neues Country-Album hier vorstellt, dann kommen eben auch neue Gäste in den Club. Die knutschenden nackten Leiber, die vor nicht einmal 48 Stunden zu sehr lautem Techno sonst auf eben dieser Fläche tanzen, müssen diese Gäste sich vorstellen. Aber dezidiert diese Fans hieß die australische Sängerin gleich zu Beginn willkommen. "Es ist ein bisschen wie in den 90ern hier", sagte sie und meinte wohl vor allem sich selbst. Dann: "Willkommen in dieser... naja klein kann man zu der Halle nicht sagen, aber es ist viel kleiner als die Orte, auf denen ich sonst auftrete."

Im Vorfeld war viel darüber gestritten worden, vor allem in sozialen Netzwerken: Was hat ein Mainstream-Popstar wie Kylie Minogue in Berlins verruchtestem Underground-Techno-Club zu suchen? Zuerst waren die 410 Tickets zu 90 Euro in weniger als einer Minute verkauft und kurz darauf begann der Streit, ob der Klub noch der gleiche ist nach dem Konzert. Satiriker gründeten eine Facebook-Event mit dem US-amerikanischen Rechtsaußen-Jungstar Milo Yiannopoulos im Berghain oder ein Auftritt der Freundin Dieter Bohlens, Nadja Abd del Farrag, als DJane. Aber nach dem Konzert wird klar: Spätestens ab nächsten Sonntag nennen wieder einige diesen Club den "besten" der Welt. Dessen wichtigste Regel lautet schlicht: Du darfst alles tun, außer Fotos machen.

"Hey du da, das Telefon nimmst du besser runter!"

Das war Kylie wohl sehr recht, denn gleich nach dem ersten Lied "Golden" - der Titelsong ihres aktuellen Albums - erinnerte sie die Zuschauer daran. "Hey du da, das Telefon nimmst du besser runter", rief sie, "Nicht mal ich darf hier Fotos machen." Dann begründete sie das noch: Damit dieser Abend noch intimer und nur für die Erinnerung ist. Und es wird eine gute Erinnerung bleiben. 18 Lieder sang sie in knapp 90 Minuten und alle davon live. Sie ging auf Tuchfühlung mit den Fans, reagiert auf Zurufe und überhaupt war ihre Laune die ganze Zeit über fabelhaft. "Wahrscheinlich kennen mich einige von Euch gar nicht, ihr seid einfach mitgekommen, also für Euch: Ich bin Kylie, aus Australien."

Rund 500 Menschen waren gekommen, darunter viele Fans, die textsicher die wenigen bekannten Songs mitsangen. Passend zum sonstigen Publikum waren auch heute vor allem Männer im Publikum. Sie standen kuschelnd am Rand mit ihrem Freund oder hatten ihre beste Freundin mitgebracht, so wie Designer Michael Michalsky. Das Berghain begann einst als Schwulenclub und Kylie hat mit diesem Konzert gezielt diese Zielgruppe ansprechen wollen. Die Bühnendeko bestand einzig aus einem riesigen Herz aus Glühbirnen mit einem großen "K" in der Mitte. Einige witzelten, dass es wohl auch für Kokain und "Special K" stehen könnte — Ketamin, eine Droge, die auch hier vor 48 Stunden sicherlich konsumiert wurde.

Ein Spiegel-Artikel, der erst in dieser Woche über das Berghain erschienen war, kam auch nicht ohne den Hinweis aus, Ketamin sei ein "Pferdebetäubungsmittel". Der Text versuchte, den Club zu entzaubern — und addierte trotz des darin beschriebenen Todes einer Klubbesucherin noch mehr Mythos hinzu. So zumindest bewerteten das ein Kylie-Fan im Raum, der aber sonst nicht ins Berghain geht. Außerdem: Wer will schon über Drogentote reden, wenn Kylie nur fünf Meter daneben den Country-Klassiker "Islands in the stream" singt.

Kylie überrascht mit einem sehr guten Country-Abend

Denn das war es vor allem: ein sehr guter Country-Abend. Aber es gab auch schon klassische Musik im Berghain oder die Rockband "Future Islands". Kylie hatte sich eine kleine Gitarrenband mitgebracht und versucht jetzt das, was Madonna einst perfektionierte: das Sich-Neu-Erfinden. "Golden" ist zum Teil in der Country-Hochburg Nashville aufgenommen worden, wie sie erzählt. Und so singt sie jetzt selbst alte Songs wie "Put your hand in your heart", "Breathe" und "All that lovers" mit Gitarrenunterstützung. Auch auf dem neuen Album will sie Lieder haben, "die Euch alle angehen", verspricht sie.

Insgesamt acht Songs sang sie von neuen Album, das am 6. April erscheinen wird. Die besten Nummern darauf sind neben dem Titelsong "Dancing" die Balladen "Radio On" und "Sincerely yours". Als sie "Stop me from Falling" sang, flüsterte jemand: Hat sie das nicht schon gerade gesungen? Nein, die Songs klingen nur doch sehr ähnlich. Als Höhepunkt des Abends holte sie den Italiener Jack Savoretti auf die Bühne. Er sang mit ihr das Duett "Music is so sad without you". Sie zog dann auch ihre Jacke aus und stellte den Ventilator an. Da war sie: die Kylie, der der Wind ins Gesicht bläst und die sehr sehr hoch Singen kann. Eigentlich alles wie immer, nur eben im Berghain.

Nicht ganz, irgendwann merkte man sie doch im Publikum, die Berghain-Gäste: Es riecht nach Marihuana, einer trägt nur noch eine goldene Unterhose, und als Kylie ins Mikrofon hauchte: "Ich kann nur Ciao und Gratia mille - kann jemand von Euch Italienisch?" — da rief sehr laut eine Stimme: "Cazzo!" An der Garderobe fragte einer der Fans sichtlich begeistert eine sehr coole Garderobendame, wie sie das Konzert fand. Sie zögerte sichtlich oder besser: nachsichtig. Dann sagte sie: "Hauptsache, dir hat's gefallen, das ist das wichtigste." So wie er schaut, war er sicher unter denjenigen, die "Yeahhh!" gerufen haben, als Kylie mitten im Konzert fragte: "Habt ihr alle Spaaaaaaaß?"